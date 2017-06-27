Заступница

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Olga_29 Просмотров: 142 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 00:39 by

…Репейник цеплялся за платье, но Агния не замечала его, шла вперед. Вот и ее любимое место – шалаш из веток, покрытый травой, который они с девчонками построили, и где играли и «секретничали». Сейчас она здесь – редкий гость – работы по дому много, мачеха, Лена, говорит, что она уже большая, и нечего бездельничать.Только забравшись в шалаш, девочка дала волю слезам. При мачехе она старалась не плакать, даже когда та хлестала ее крапивой. Плакала не от боли, а от обиды. Размазывая слезы по щекам, Агния подумала: «если бы мама была жива…».Своей матери Агния почти не помнила – Аглаю, ее маму, застрелили кулаки в 1920 году, вроде как искали отца, а мать не сказала, где ее муж, краском, за что жизнью и поплатилась. Агнии тогда было года три, она плохо помнила мать, но много слышала о ней от отца. Папа дочь очень любил, говорил, что больше не женится, но когда Агнии было восемь лет, все же сыграл свадьбу с местной красавицей, Леной, которая давно уже сохла по вдовцу.Падчерица вначале даже была рада – тетя Лена станет ее мамой. У нее тоже будет мама, как и у всех ее подружек. Но, действительность оказалась иной. Может, Елена была и не плохим человеком, но вот полюбить не родную ей по крови девочку так и не смогла. Как горошины из мешка посыпались придирки, замечания – не закрыла за собой дверь, взяла лишнюю конфету из вазочки, надела новое платье без спросу…Следом обязанности работы по дому, да столько, что времени погулять с подружками не было. Но вместо благодарности были все те же замечания – плохо вымыла пол, не той тряпкой вытерла пыль на буфете, налила мало воды домашней птице. При отце мачеха все же немного сдерживалась, но папа дома бывал редко, так что Агнии доставалось почти каждый день. И все это со словами:"Я желаю тебе только добра, не теряю надежды сделать из тебя человека!".Неизвестно, как бы развивалась ситуация дальше, но сегодня произошло событие из ряда вон. У мачехи пропал небольшой кошелечек, где она хранила деньги на хозяйство. Женщина заявила, что виновница пропажи – Агния, потому как чужих в доме не было."Это ты утянула деньги!— Мачеха трясла девочку за плечи, как молодое деревце.— В тюрьму пойдешь, там тебе место! Небось на конфеты спустила!".Девочка напрасно пыталась убедить тетю Лену, что не брала денег, но мачехе оправдания были не нужны: виновный был назначен. Затем она выскочила на улицу. Агния лихорадочно пыталась сообразить – куда подалась мачеха? Может, за милиционером, чтобы отправить ее в тюрьму? Прежде чем она успела что-то предпринять, мачеха вернулась, в ее руке была небольшая охапка крапивы. Крепко схватив падчерицу за руку, она хорошенько отходила ее по ногам крапивой.Агния не плакала, старательно кусая губы. Когда порка закончилась, она повернулась к женщине и твердым голосом произнесла:"Моя мама вас с того света видит, и вам влетит!".При ее словах со стены, безо всякой причины, сорвался портрет первой жены и матери Агнии, и с грохотом упал на пол. Девочка выбежала из дома. Вернулась она поздно, когда мачеха уже спала. Теперь-то мачеха точно ей жизни не даст! Но события далее развивались совсем не так, как думалось девочке.Утром мачеха, хмурая, но немного напуганная, выставила на стол конфеты к чаю, и тихо сказала:- Прости меня, сама виновата, кошелек упал за буфет, не сразу увидела.Агния уставилась на мачеху. Что случилось с ней?- Хорошо, тетя Лена. — Ошеломлено кивнула девочка.- Можешь сегодня пойти погулять с девочками. — Произнесла мачеха, и вдруг зарыдала. Испуганная Агния принесла воды.Мачеха, всхлипывая, начала сбивчиво рассказывать. Ночью ей приснилась Аглая, первая жена ее мужа. Была она такая же, как и на портрете, который невесть почему сорвался со стены. Только вот явно покойница во сне была чем-то недовольна. Сначала пальцем погрозила Лене, потом откуда-то в руках у нее появилась крапива, и она отхлестала ней по ногам Лену так же, как та Агнию.- Чего тебе надо? — Взвизгнула Лена, покойница держала ее во сне крепко.- Прощения проси у дочери моей! — Гневно произнесла Аглая, и Лена проснулась. Сначала она подумала, что это был всего лишь кошмар, но потом почувствовала боль в ногах, и увидела волдыри от крапивы…- Иди к подружкам гулять, сегодня не надо ничего по дому делать. — Лена начала успокаиваться. Потом достала деньги из кошелька. — На, конфет себе купи, только матери не жалуйся больше!Не сказать, что с того дня мачеха полюбила падчерицу, но жить Агнии стало гораздо лучше. Мачеха довольно сильно сократила круг ее домашних обязанностей, стала даже баловать – покупать конфеты, игрушки.

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