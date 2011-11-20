Нечто, что изменило жизнь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:59

GalinKa Просмотров: 44 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:58 by

Эту историю я слышала от одного знакомого. Загадочная встреча, которая пошатнула всю жизнь человека.Дмитрий родился в середине 70-х в посёлке на востоке России, там, где тайга - вечная мерзлота и жаркое лето.Тогда нашему герою было 15, только-только закончил 9 класс. В тоже время повстречал он девушку по имени Маргарита. Влюбился парень в неё и понял, что добьётся её во чтобы то ни стало. Девушка сначала не отвечала Димке взаимностью, тем более, что она должна была выйти замуж за перспективного молодого человека. Да и старше она его была на пару-тройку лет.Но напор нашего героя сделал своё дело -Маргарита начала принимать ухаживания поклонника и вскоре сдалась. Стали они встречаться. Так, спустя несколько месяцев, забеременела она.Летом захотелось молодым побывать на море. Так они и отправились в Сочи. Сняли комнату у хозяев, расположились и несколько дней наслаждались солнцем, морем и живописной природой.В один из дней, проснувшись, Маргарита рассказала своему любимому о госте, который приходил ночью. Тёмное очертание, рост под потолок, лица нет. Маргарита девушка деревенская была и знала, как прогнать нечисть - надо покрыть её матом, что она и сделала. Фигура растворилась в воздухе.Поразмышляли немного об этом с Дмитрием да и забыли - всё-таки лето, море, шашлыки и домашнее вино намного интереснее всякой нечисти.Во вторую ночь Дмитрий крепко спал, как что-то его разбудило, как будто просто взяли и выдернули его из сна. Открывает он глаза, а там стоит фигура под потолок, лица нет, но чувствует, что смотрит на него. Парень-то не из робкого десятка... да и думает: "Ах, ты со мной в гляделки решил поиграть, давай посмотрим кто кого".Сколько прошло времени, пока он смотрел в область предполагаемых глаз, никто сказать не сможет сейчас, даже он, но через какое-то время из глаз визитёра появились два зелёных луча, которые ударили прямо в глаза Димы, да так, что тот подскочил на кровати метра на полтора. Опомнившись, Дмитрий понял, что гостя в комнате нет, исчез.Утром всей своей, пока ещё маленькой, семьёй пошли они на море. Погода была изумительна. Придя на берег, Дмитрий побежал на волнорез, уж очень ему нравилось с него нырять. Разбежался, прыгает в воду, тело сковывает, двигаться не может, на некоторое время потерял ориентир и тут понимает, что что-то тянет его на дно.Руки вдоль тела как будто приклеены, никак ими не может себе помочь выплыть, так и пошёл ко дну. Как только ноги коснулись дна, из всех оставшихся сил оттолкнулся он и потихоньку пошёл вверх, помогая только телом, раскачивая его влево-вправо. Дима выплыл, отдышался, но с того момента стал очень нервным.По приезду домой, на родину, нервозность осталась, Маргарита родила, но жить с отцом ребёнка не хотела, уж очень Дима нервный был. Из-за вечной нервозности появился псориаз, Дима исхудал, мать его уж и не знала по каким врачам ходить, сыну ничего не помогало.Вспомнила мать о ведунье, повезла сына к ней. Только на порог вступили к бабушке, а та и говорит: «Полностью помочь не смогу, это сильнее меня, но, что смогу - сделаю».Отчитывала она Дмитрия долго, вроде и полегче стало, но психика так и не восстановилась, псориаз не прошёл.Дмитрий вернулся, сошёлся с Маргаритой, но так и не женился на ней. Сожительство было болезненное для них обоих. Много раз расходились и сходились, но через десять с небольшим лет разошлись окончательно. Псориаз до настоящего времени не прошёл. И ни одна бабушка, которую посещал Дмитрий после, так и не смогла помочь обрести покой и объяснить, что же всё-таки он тогда видел в тёплую ночь на Черноморском побережье.

Ключевые слова: Дима нечисть бабушка авторская история

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