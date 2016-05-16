Письма от покойницы

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:57

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 62 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:57 by

Одному парню по имени Денис было уже 16 лет. Летом он отдыхал в лагере. Там он по уши влюбился в девушку-вожатую по имени Ира. Только вот ей было уже 19 лет, и она училась в университете. Но Денис всё равно не сдавался и постоянно приставал к Ире со своей любовью: то записку напишет, то цветы подарит, то песенку на гитаре исполнит для неё... Ира же говорила, что не будет с ним встречаться, ведь ему лишь 16, да и у неё парень есть, и вообще, она живёт в другом городе.Денис долго искал Иру в соцсетях, но не нашёл. Он спросил, почему её нет нигде. Она сказала, что удалилась отовсюду, потому что ей надоело. Да и парень у неё ревнивый, он не хочет, чтобы она ни с кем переписывалась. Тогда Денис сказал, что будет писать ей СМС. Но Ира не дала номер своего телефона. Тогда он заявил, что будет писать бумажные письма. Но Ира засмеялась и сказала, что адрес свой тем более не скажет. Жестокая.Но когда Денис вернулся домой, он быстро нашёл Ирин адрес. Просто нашёл в интернете сайт с адресами, ввёл имя и фамилию Иры, сразу нашёл её адрес. Просто в том городе больше не было Иры с такой же фамилией. Взял и написал ей бумажное письмо.К его удивлению она ответила. Не такая уж жестокая она оказалась. В письме Ира рассказывала, что у неё всё хорошо. Она перешла на второй курс, стало учиться интереснее. У неё много подружек, времени мало и всё такое. Про жениха своего ничего не написала. Вот Денис и подумал, что они расстались. С удвоенной энергией он стал писать письма. И на все эти письма Ира отвечала...Когда Денису исполнилось 18 лет, он написал, что приедет к Ире в гости. Та ответила, что с радостью его ждёт. Он может остановиться у соседки-бабушки, Ира уже договорилась. Эта бабушка всем будет говорить, что к ней внук приехал. Они будут тайком от родителей встречаться, много гулять, общаться.Денис, окрылённый, поехал в тот город, где жила Ира. Он сразу заявился к соседке-бабушке, чтобы у неё поселиться. Но она посмотрела на него удивлённо.– Я от Иры.– От какой Иры?– От вашей соседки из 79-й квартиры.– От этой бедной девочки?– Да. Почему от бедной?– Так она же умерла ещё два года назад.Денис на всякий случай показал фотографию Иры. Бабушка сказала, что да, эта девушка Ира умерла два года назад.Потрясённый, Денис пошёл вниз по лестнице. И тут внизу, у почтовых ящиков, он почувствовал знакомый запах. Это были любимые духи Иры. Приятный, нежный ветерок коснулся его щеки, и невидимый голос прошептал ему прямо в ухо: «Приходи ночью на кладбище. Я буду тебя ждать».Что же, придётся встречаться с призраком. Так решил Денис. Ведь он так любит Иру, что готов встречаться даже с её привидением.Пришёл он на кладбище. Ровно в полночь стали показываться призраки из могил. Обычный человек не может видеть призраков на кладбище, но если призрак позовёт тебя, то тогда ты становишься своим и можешь их всех видеть.Призраки сновали туда и сюда. У Дениса от страха зубы стучали и ноги подкашивались.Тут наконец подошла Ира. Она была полупрозрачная. На ощупь она была как нежный пух, висящий в воздухе. Денис обнял Иру, они поцеловались. Потом целый час разговаривали, взявшись за руки. Ещё несколько раз обнялись. Денис чувствовал, что её любовь обволакивает его с ног до головы. Но он ошибся: это не любовь обволакивала...– Не буду я с тобой встречаться! Ха-ха! – вдруг объявила Ира-призрак. – Ты жалкий старик. Я с ним встречаюсь!Тут из-за какой-то могилы вылез призрак красивого молодого человека. Это был тот самый жених Иры, и они вместе тогда погибли в автомобильной аварии.Денис зашёл утром в автобус. А ему какая-то женщина место уступила. Денис сел уставший. Смотрит на свои руки – а они морщинистые как у дряхлого старика. Он посмотрел на своё отражение в стекле – и точно! Это был дряхлый старик... Жестокая.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Встреча призрак любовь старик

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