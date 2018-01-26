Тумбочка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:19

ninikka Просмотров: 328 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 15:19 by

В тот год родителям, наконец, дали квартиру. Переехали мы сразу, уже на месте сделали косметический ремонт, но очень долго не могли избавиться от запаха: гнилостный бомжовский запах немытого тела и нестиранного белья. В квартире до нас жила старуха. Детей она выписала из квартиры и разогнала от себя, соседей ненавидела, жила отшельницей. Мертвая пролежала несколько дней в пустой двухкомнатной квартире, пока соседи не почуяли неладное и не вызвали милицию.В общем, квартирка родителям досталась не первый сорт, но они и ей были рады до смерти, т.к. их жилищные условия были гораздо хуже, чем жилье старухи. Родители все ее вещи и мебель из квартиры выкинули, оставили только тумбочку. Тумбочка была высокая однодверная, старинная, с резьбой по какому-то благородному дереву цвета спелой вишни. И такая тяжелая, что три здоровых мужика ее еле с места сдвинуть могли. Может, потому и не выкинули, что тяжело было ее на свалку тащить.Мы со старшим братом в детстве часто оставались дома одни. Более того, когда он пошел в школу, в обязанность ему вменили забирать меня из детского сада. Сейчас это звучит дико, но в 80-е годы было нормой. Димка в свои 8 лет был малый самостоятельный и ответственный. Умел и обед разогреть, и чай заварить. Вот после обеда сидим мы с ним в нашей комнате: он за столом уроки делает, я на полу с игрушками вожусь. Дело было осенью, все окна и двери закрыты. Вдруг я почувствовала холод. Это было похоже на то, как будто в теплой комнате где-то рядом с тобой открыли морозилку, и оттуда тянет холодом. И вдруг в тумбочке резко открывается дверь. Потом также резко закрывается. Гулким хлопком. И снова открывается. Я оборачиваюсь на Димку, а он уже вскочил со стула, схватил меня за руку, и мы молча выбежали в другую комнату.Но это были еще цветочки. Тумбочка, как вы уже поняли, стояла в нашей комнате. По ночам я иногда слышала шорох книжных страниц, доносящийся со стороны тумбочки. Иногда к шороху присоединялось чье-то неразборчивое бормотание. Позже я догадалась, что то, что мы называли тумбочкой, старуха могла использовать как пюпитр.Как-то брат оставил на тумбочке свою книжку, и мы легли спать. Проснулись от резкого удара книжки об пол. Димка вскочил с постели, испуганно подобрал книжку и спрятал в свой ранец. Мельком глянул на меня и быстро лег на свой диванчик и укрылся с головой одеялом.У родителей, особенно у папы, была мания правды. Если он сомневался в наших словах, то несколько раз переспрашивал: "А ты правду говоришь? Признайся честно, я не накажу". Поэтому родителям мы ничего по выходки тумбочки не рассказывали. Но самое странное то, что мы и друг с другом ни разу об этом не говорили. Я боялась, что Димка откажется от того, что он видел и слышал, и выставит меня дурочкой и врушкой. А почему молчал он, я не знаю.Тумбочка простояла в нашей комнате года три. Однажды летом, когда мы приехали из летнего лагеря, то узнали, что отец ее наконец-то выкинул. Не знаю, как Димка, а я вздохнула с облегчением.

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