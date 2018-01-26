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Истории из жизни

Тумбочка

В тот год родителям, наконец, дали квартиру. Переехали мы сразу, уже на месте сделали косметический ремонт, но очень долго не могли избавиться от запаха: гнилостный бомжовский запах немытого тела и нестиранного белья. В квартире до нас жила старуха. Детей она выписала из квартиры и разогнала от себя, соседей ненавидела, жила отшельницей. Мертвая пролежала несколько дней в пустой двухкомнатной квартире, пока соседи не почуяли неладное и не вызвали милицию.

В общем, квартирка родителям досталась не первый сорт, но они и ей были рады до смерти, т.к. их жилищные условия были гораздо хуже, чем жилье старухи. Родители все ее вещи и мебель из квартиры выкинули, оставили только тумбочку. Тумбочка была высокая однодверная, старинная, с резьбой по какому-то благородному дереву цвета спелой вишни. И такая тяжелая, что три здоровых мужика ее еле с места сдвинуть могли. Может, потому и не выкинули, что тяжело было ее на свалку тащить.

Мы со старшим братом в детстве часто оставались дома одни. Более того, когда он пошел в школу, в обязанность ему вменили забирать меня из детского сада. Сейчас это звучит дико, но в 80-е годы было нормой. Димка в свои 8 лет был малый самостоятельный и ответственный. Умел и обед разогреть, и чай заварить. Вот после обеда сидим мы с ним в нашей комнате: он за столом уроки делает, я на полу с игрушками вожусь. Дело было осенью, все окна и двери закрыты. Вдруг я почувствовала холод. Это было похоже на то, как будто в теплой комнате где-то рядом с тобой открыли морозилку, и оттуда тянет холодом. И вдруг в тумбочке резко открывается дверь. Потом также резко закрывается. Гулким хлопком. И снова открывается. Я оборачиваюсь на Димку, а он уже вскочил со стула, схватил меня за руку, и мы молча выбежали в другую комнату.

Но это были еще цветочки. Тумбочка, как вы уже поняли, стояла в нашей комнате. По ночам я иногда слышала шорох книжных страниц, доносящийся со стороны тумбочки. Иногда к шороху присоединялось чье-то неразборчивое бормотание. Позже я догадалась, что то, что мы называли тумбочкой, старуха могла использовать как пюпитр.

Как-то брат оставил на тумбочке свою книжку, и мы легли спать. Проснулись от резкого удара книжки об пол. Димка вскочил с постели, испуганно подобрал книжку и спрятал в свой ранец. Мельком глянул на меня и быстро лег на свой диванчик и укрылся с головой одеялом.

У родителей, особенно у папы, была мания правды. Если он сомневался в наших словах, то несколько раз переспрашивал: "А ты правду говоришь? Признайся честно, я не накажу". Поэтому родителям мы ничего по выходки тумбочки не рассказывали. Но самое странное то, что мы и друг с другом ни разу об этом не говорили. Я боялась, что Димка откажется от того, что он видел и слышал, и выставит меня дурочкой и врушкой. А почему молчал он, я не знаю.

Тумбочка простояла в нашей комнате года три. Однажды летом, когда мы приехали из летнего лагеря, то узнали, что отец ее наконец-то выкинул. Не знаю, как Димка, а я вздохнула с облегчением.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19 by ninikkaПросмотров: 328Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Тумбочка старуха брат родители авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 15:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 396
Жутковато конечно. Бедные дети боялись родителям сказать и терпели. Между собой тоже не обсуждали, потомучто доверия не было. Итог: из-за ошибок родителей, отпечаток на всю жизнь.

Папу то видать хорошо тумба шуганула, раз он её выкинул.

Блин ну я бы после мёртвой бабули не стала ничего оставлять, трупный яд, запах и всё такое.
История +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: neststalin
Сегодня, 15:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 16
да нужно тумбу сразу было выкидывать +
Зарегистрирован: 18.06.2018
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 16:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 112
Интересно, что же это было? Домовой ли? Или дух старушки сердился из за тумбочки? А вообще мне жаль таких бабушек. Подумать если, они ведь тоже когда-то были девочками, затем девушками, женщинами, матерями. Видимо, серьезная причина у нее была стать такой нелюдимой. А у этой старушки дети, видать, хороши были: если мать выписала, поругала, заболела, то и ездить к ней не надо. Бросили на произвол судьбы.

Представляю, как вам с братом страшно было. Ладно, если ты видишь то, что тебя пугает. А если это какое то необъяснимое явление, то страшнее в сто раз. Надеюсь, после избавления от тумбочки, прекратилось все??
Спасибо за историю.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 16:11
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (2803|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 9 357
Жутковато, конечно, в детстве такое претерпеть. Надо было всё же рассказать родителям.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 16:20
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1706|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 984
Цитата: DRUID
Папу то видать хорошо тумба шуганула, раз он её выкинул.

Я тоже так подумала)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (249|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 573
Ну, а если не знать, что в этой квартире старушка умерла? Списать всё на показалось? Или на домового?
Бабулю трогать не будем, пусть душа успокоится.
Плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#7 написал: Mary3.11.
Сегодня, 16:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 20
Зачем вообще оставлять чужие вещи? Вынести тяжело?Топором изрубить. Бедные дети, ужасно то ,что боялись родителям сказать. Интересно, а папа сам всегда правду говорил, или сам врал и других подозревал? За историю плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
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