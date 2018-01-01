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Истории из жизни

Порча

Вся моя юность пошла под откос из-за «чрезмерной любви» моей будущей свекрови к своему сыну. Но начну сначала.

Мне было 19 лет, я была юна, стройна и очень даже симпатична, по крайней мере, я часто слышала комплименты из уст мужского пола.
На свадьбе у сестры я познакомилась с обаятельным парнем, и влюбленность накрыла нас с головой, и хоть мы жили в разных городах, старались каждый выходной приезжать друг к другу в гости.
Но однажды мы с подругой попали на вечеринку. Девчонки с параллельного потока пригласили ребят из военного училища к нам в институт. Не успела я зайти, как симпатичный молодой человек закружил меня в танце. Он оказался веселым, обаятельным и очень хотел понравиться, но я помнила, что я девушка несвободная… Тем не менее, парень проводил меня до дома, а на другой день опять стоял у меня под дверью с букетом роз, не скрывая, что влюблён и настроен серьёзно.
Я решила присмотреться к нему, и мы пару раз погуляли в парке и попили кофе, и каждый раз я сравнивала его с тем, с другим - и сравнение это было не в его пользу. Решила парню не морочить голову и призналась ему, что будущего у нас нет и быть не может. Он как-то странно посмотрел на меня и ушёл.

Приехал мой любимый из другого города, я так ждала его, так соскучилась, но как только обняла его, почувствовала резкий запах тухлого мяса, причем такой сильный, что меня едва не вырвало. Меня вдруг резко отвратило от него, и мы спешно попрощались.
А дня через три у меня началась дикая тоска, безумная влюбленность к парню из военного училища.

Через год мы поженились. Это был странный брак, мы постоянно ссорились, он пил, я терпела. Каждый раз, когда он садился пьяным за руль, у меня от страха холодели руки и ноги. Я не спала ночами, разыскивая его по дворам, где он мог заснуть прямо за рулём, не выключая зажигания.
Я столько всего от него терпела, что однажды даже закралась мысль: может, и было бы лучше, чтоб он погиб, и закончились бы мои страдания, но почему-то даже в голову не приходило просто развестись. Когда мы расставались, даже ненадолго, я тосковала так, что казалось, что сойду с ума, а когда встречались — опять ругались и воевали.

Так прошло три года, я закончила институт и вдруг узнала, что беременна. Муж не обрадовался особо, хотя в последнее время постоянно говорил, что пора бы уже нам стать родителями.
А свекровь и вовсе испугалась и начала говорить:
- Ну ты же понимаешь, что у тебя теперь будет два ребёнка?
Меня это так удивило, что я ответила:
- Вы меня, конечно, извините, но я за вашего сына замуж вышла, а не усыновила.
Своими словами я себе подписала приговор.

Сестра мужа мне подарила халатик в роддом, хороший, удобный, но сколько бы раз я его ни стирала, все мне мерещился какой-то запах, и носить его не стала. В роддом взяла свой халат.
Каково же было моё удивление, когда ко мне в роддом приехала его сестра и вместо того, чтобы поинтересоваться моим здоровьем и здоровьем будущего племянника, начала вдруг истерить: «Почему ты не в моем халате?!».

Роды прошли тяжело, но в итоге все закончилось хорошо, а через шесть дней нас с сыном выписали, и началась чертовщина. Муж не мог взять сына на руки, у него руки начинали трястись так, что мне приходилось забирать сына обратно. Ребёнок заливался плачем у него на руках.
У мужа изменился взгляд, он стал чужим и каким-то ненавидящим. Я видела, что домой ему возвращаться не хочется, особенно после того, как он побывает в гостях у мамы. Если он к ней не ездил, он потихоньку опять становился самим собой: и взгляд теплел и сыном любовался.
Но однажды он меня разбудил и стал кричать, почему я около кровати поставила тухлую воду. Он задыхался, он не мог дышать… «Тухлой водой» он называл святую воду, которой я иногда умывала младенца… Я ничего не понимала и, наверное, не поняла бы, если бы не случай.

Днем я пошла гулять с коляской, мимо меня пронеслась какая-то женщина, потом оглянулась, нерешительно потопталась, а потом развернулась и направилась ко мне.
- Девушка, я хотела пройти мимо, не хотела вас пугать, но над вами столько всего, что я не могу пройти, я такого давно уже не видела!
И она стала рассказывать мне про приворот, что муж меня привораживал вместе со своей матерью, они ходили к какой-то сильной ведьме, а сейчас мать со своей дочерью решили сделать отворот моего мужа от его семьи, то есть - от меня и от сына. Рассказала мне и про заговоренный халатик - хотели от ребёнка избавиться, но уж больно сильный у меня оказался Ангел-хранитель. Рассказала мне про подсвечники со свечами, которые мне дарила свекровь на Новый год, чтоб мы дома постоянно ругались. Про еду, которую ест её сын, «чтоб у него ноги домой не шли», и много того, от чего у меня просто волосы дыбом встали…
Это было в начале 2000, тогда мы мало слышали про экстрасенсов, про порчи, про заговоры, а я если и слышала, то никогда не верила. Тётка меня эта тогда реально напугала, мне хотелось, чтобы она оказалась банальной шарлатанкой.

Наверное, именно поэтому, вместо того, чтобы молчать и делать так, как научила меня прохожая ведьмочка, чтобы сохранить семью, я на одном дыхании выложила все свекрови, которая, что-то почувствовав, позвонила мне по телефону в этот же вечер. Я думала, свекровь сейчас вместе со мной посмеётся, скажет: «Ну что за бред?», успокоит меня. Но вместо этого она испугалась! Испугалась так сильно, что начала заикаться и бросила трубку.
В этот же вечер я сожгла халатик, подаренный «родственницей». Он горел очень странно и вонял так, как обычно не воняет жженая материя из хлопка. Фигурки в подсвечниках я тоже все выбросила. Но все равно все было уже поздно и бесполезно.

И, оглядываясь назад, я понимаю, что жизни мать его нам все равно бы не дала. Меня привораживали на потеху мальчику, как игрушку, которую «малыш» захотел в магазине, а потом «игрушка» стала проблемной, «малыш» не должен перетруждаться и не спать ночами из-за какого-то орущего младенца.
Как и предсказывала женщина на улице, мужа я потеряла и осталась одна с младенцем на руках. Что такое привороты, отвороты, порчи - знала уже не по наслышке.
Ребёнка сразу покрестили, а меня провидение привело к одной женщине, где с меня сняли приворот мужа и «много всяких радостей», которые старательно делала моя свекровь.

Когда снимала ведунья с меня все эти гадости, её постоянно тошнило и рвало, мне было даже неловко, что из-за меня ей так плохо.
Она задала мне вопрос:
- Как ты ходишь то по земле?
Я удивилась и отшутилась:
- Ну а что же мне, летать, что ли?
Она жалостливо посмотрела на меня:
- При такой порче ползать могла бы только, а ты ходишь, шутишь даже!
Мама моя за меня тогда сильно молилась, возможно, поэтому порча не сработала в полную силу. Помню, когда сняли приворот, у меня было ощущение, что все это время я смотрела на мир, будучи замотанной в прозрачную пленку, и первое время я действительно училась воспринимать мир заново.

Вспоминая свою свадьбу, переживала чувство, что меня засасывает в какую-то воронку, и я иногда выныривала из неё, думая: что же я делаю? Зачем же я за него замуж-то выхожу? А потом словно опять накрывало, и вроде так должно и быть. Удивляюсь по сей день, хотя прошло уже 18 лет. Откуда в людях столько жестокости?! Но Ангел-хранитель у меня и правда сильный.

Через семь лет я вновь вышла замуж, и у нас появился на свет ещё один сын. А бывший муж сильно заболел, у него обнаружили сахарный диабет, и стало прогрессировать ожирение. Сейчас он с трудом передвигает ноги, впрочем, пить ему это все равно не мешает. Семью он больше не создал и детей нет. Надеюсь, теперь его мать счастлива!
Автор - Анна.
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Сегодня, 02:38 by LynxПросмотров: 33Комментарии: 0
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Ключевые слова: Приворот магия ведунья порча заговоренная вещь свекровь

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