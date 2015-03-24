Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

Тать

Нам с подругой было лет по 20-22, когда мы решили узнать судьбу. Недолго думая, выбрали в местной газете одно из объявлений: некая потомственная цыганка видела будущее яснее всех ясновидцев. Ее и выбрали. Созвонились, договорились о встрече.

Молодая чернявая девчонка, наша ровесница, принимала нас по очереди. Сначала пошла подруга, пробыла у нее минут 10. Затем в комнату к потомственной гадалке зашла я. Девица разложила карты и замерла, уставившись куда-то в угол. Затем начала как-то медленно и вяло, словно думая о чем-то своем, говорить какие-то банальные истины, типа здоровье хорошее, но его надо беречь, жизнь будет не бедной и не богатой и т.п.

В целом, ничего конкретного она не сказала, вела себя так, словно я пришла к ней без приглашения и отвлекаю от каких-то важных дел. Только когда я уже стояла на пороге, она сказала:
- Ты этого мужчину из своего дома не прогоняй – он тебе счастье принесет.
- В моем доме мужчина не живет.
- Значит, скоро будет жить, – усмехнулась гадалка.

Не понравилась в тот момент мне ее ухмылочка, да и она сама произвела на меня резко негативное впечатление. Поделившись впечатлением с подругой, которой цыганка тоже не понравилась, мы обе пришли к выводу, что она шарлатанка, и на какое-то время я забыла о ней.

Я уже рассказывала в предыдущих историях, что с детства вижу осознанные сны. После визита к той цыганке мои ОСы превратились в еженощный кошмар. Едва я закрывала глаза, как тут же слышала стук в дверь, и не просто стук, а грохот с целью выбить двери. Первое время от неожиданности я кидалась к двери и открывала ее. После чего получала удар в лицо, в глазах темнело, и я падала. Утром чувствовала себя побитой, болела голова, лоб и нос – места удара.

В дальнейшем после стука в дверь старалась даже не дышать, чтобы ничем не выдать своего присутствия, но сущность все равно проникала в дом и дебоширила: бегала по комнате, шумела, дергала и толкала меня. Мне ни разу не удалось её разглядеть, т.к. после её проникновения в мою комнату, мне словно накрывали плотным одеялом, которое не только притупляло чувства и мысли, но и сковывало движения.

Все эти ОСы с той цыганкой я никак не связывала – просто забыла о ней. Да и кошмаром по большому счету я это не считала – утром оставалось ощущение, что опять приснилась какая-то муть, не более.

Поставила точку в этой истории моя дальняя родственница - тетя Галя. Она всю жизнь занимается целительством (не могу судить, насколько успешно), в нашей семье все ее считают, мягко говоря, странной. Она зашла ко мне по пути в свою деревню, т.к. я живу недалеко от вокзала. Попив чайку и поговорив о всякой всячине, она вдруг сказала:
- Хочешь водички наговорю?
- А зачем?
- Сама попьешь и вокруг своей постели побрызгаешь.

Хорошо, что у меня хватило ума не отказаться, т.к. это предложение я никак не связала со своими ночными посетителями. В ту же ночь я, наконец, увидела своих визитеров. После стука в дверь в проеме появилась та самая девчонка-цыганка. Опять глядя куда-то в угол, она рявкнула на меня:
- Татиан здесь?

И, не дожидаясь ответа, крикнула:
- Тать, пойдем со мной!

Из-под моей кровати вылез толстый карлик с чернющей гривой волос и такой же смоляной бородой и, косолапя, побежал за цыганкой…
Больше они меня не беспокоили.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:56
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 06:56 by ninikkaПросмотров: 732Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Цыганка ос сон страх стук авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Сегодня, 07:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 430
Это она его, что ли, советовала не прогонять? Или все же появился потом какой-то мужчина?
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 07:58
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 209
Три вопроса. Зачем? Почему именно автору? И почему аж надо было предупредить, чтоб не прогоняла эту ошибку природы?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: Joss
Сегодня, 07:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 518
И для чего все это было?
Типа - энергию "повампирить" что-ли?

Все мы преследуем определенные цели.
А уж "злодеи" тем более...

Должна быть логика, даже если по нашим меркам она неадекватная....
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#4 написал: DRUID
Сегодня, 08:02
+4
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 369
Карлик Татиан, почти как Тирион ( то-же кстати карлик, только блондин).
Я так поняла эта цыганка к автору подселила, какого-то неха зловредного, по мордасам лупил, по квартире скакал, вестник счастья, блин.

Девчонки не ходите вы к цыганам, шаманам, абдурахманам. Зачем знать свою судьбу, ведь так жить не интересно будет.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:21
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (884|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 783
подселила цыганка с какой целью то? жалко было, пристроить некуда не удавалось
ужас!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:32
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1110|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 139
Цитата: DRUID
Девчонки не ходите вы к цыганам, шаманам, абдурахманам

Мальчишки тоже. Неизвестно что там подцепите, а потом и не отцепите.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 09:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 206
Так это сон был или нет?

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: DRUID
Девчонки не ходите вы к цыганам, шаманам, абдурахманам

Мальчишки тоже. Неизвестно что там подцепите, а потом и не отцепите.

Это как в публичный дом прям пойти. Пошёл гадать, а там весь спектор услуг. Любые гадалки на вкус))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 10:03
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1663|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 906
Это были не ОС, другое. Осознанными сновидениями управляешь сам, а карлики там не буянят)) в астрал вы выпадали и карлика вам гадалка нацепила, а предупредила - чтобы не выгоняли если увидите и испугаетесь. Можно только гадать зачем, главное забрала обратно этого красавца) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#9 написал: conjure one
Сегодня, 10:18
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5042|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 075
Вот привалило "счастье" в виде жуткого карлика-дебошира. Природу подобного явления объяснить трудно, что это было на самом деле, сон, полусон или жуткая реальность, но вот есть ещё история про ужасного карлика, если кто не читал: 4stor.ru/histori-for-life/98108-skrip-poskrip.html

Плюс поставил. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 437
Жутко после прочитанного. Действительно, не стоит ходить к этим цыганам, история эта тому подтверждение, не факт, что выйдете оттуда без всякой напущенной всячины. Хорошо, что девчонке лучше потом стало, а то как дальше было бы((( Спасибо за стори, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#11 написал: Космонасть
Сегодня, 11:09
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (528|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 036
Титиан,за мной! - ой я не могу crazy а зачем,зачем она это сделала? Ещё и с ухмылочкой сказала мужчину не прогонять)
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#12 написал: Минди
Сегодня, 12:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 804
Жуть какая! ogo Ведьма какую то дрянь подселила девченке. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.