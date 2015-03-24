Тать

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:56

Причина: Добавлен раздел.

ninikka Просмотров: 732 Комментарии: 12 +17 Сегодня, 06:56 by

Нам с подругой было лет по 20-22, когда мы решили узнать судьбу. Недолго думая, выбрали в местной газете одно из объявлений: некая потомственная цыганка видела будущее яснее всех ясновидцев. Ее и выбрали. Созвонились, договорились о встрече.Молодая чернявая девчонка, наша ровесница, принимала нас по очереди. Сначала пошла подруга, пробыла у нее минут 10. Затем в комнату к потомственной гадалке зашла я. Девица разложила карты и замерла, уставившись куда-то в угол. Затем начала как-то медленно и вяло, словно думая о чем-то своем, говорить какие-то банальные истины, типа здоровье хорошее, но его надо беречь, жизнь будет не бедной и не богатой и т.п.В целом, ничего конкретного она не сказала, вела себя так, словно я пришла к ней без приглашения и отвлекаю от каких-то важных дел. Только когда я уже стояла на пороге, она сказала:- Ты этого мужчину из своего дома не прогоняй – он тебе счастье принесет.- В моем доме мужчина не живет.- Значит, скоро будет жить, – усмехнулась гадалка.Не понравилась в тот момент мне ее ухмылочка, да и она сама произвела на меня резко негативное впечатление. Поделившись впечатлением с подругой, которой цыганка тоже не понравилась, мы обе пришли к выводу, что она шарлатанка, и на какое-то время я забыла о ней.Я уже рассказывала в предыдущих историях, что с детства вижу осознанные сны. После визита к той цыганке мои ОСы превратились в еженощный кошмар. Едва я закрывала глаза, как тут же слышала стук в дверь, и не просто стук, а грохот с целью выбить двери. Первое время от неожиданности я кидалась к двери и открывала ее. После чего получала удар в лицо, в глазах темнело, и я падала. Утром чувствовала себя побитой, болела голова, лоб и нос – места удара.В дальнейшем после стука в дверь старалась даже не дышать, чтобы ничем не выдать своего присутствия, но сущность все равно проникала в дом и дебоширила: бегала по комнате, шумела, дергала и толкала меня. Мне ни разу не удалось её разглядеть, т.к. после её проникновения в мою комнату, мне словно накрывали плотным одеялом, которое не только притупляло чувства и мысли, но и сковывало движения.Все эти ОСы с той цыганкой я никак не связывала – просто забыла о ней. Да и кошмаром по большому счету я это не считала – утром оставалось ощущение, что опять приснилась какая-то муть, не более.Поставила точку в этой истории моя дальняя родственница - тетя Галя. Она всю жизнь занимается целительством (не могу судить, насколько успешно), в нашей семье все ее считают, мягко говоря, странной. Она зашла ко мне по пути в свою деревню, т.к. я живу недалеко от вокзала. Попив чайку и поговорив о всякой всячине, она вдруг сказала:- Хочешь водички наговорю?- А зачем?- Сама попьешь и вокруг своей постели побрызгаешь.Хорошо, что у меня хватило ума не отказаться, т.к. это предложение я никак не связала со своими ночными посетителями. В ту же ночь я, наконец, увидела своих визитеров. После стука в дверь в проеме появилась та самая девчонка-цыганка. Опять глядя куда-то в угол, она рявкнула на меня:- Татиан здесь?И, не дожидаясь ответа, крикнула:- Тать, пойдем со мной!Из-под моей кровати вылез толстый карлик с чернющей гривой волос и такой же смоляной бородой и, косолапя, побежал за цыганкой…Больше они меня не беспокоили.

Ключевые слова: Цыганка ос сон страх стук авторская история

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