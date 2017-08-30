Кирюша

Lynx Просмотров: 202 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 01:05 by

Это реальная история. Прочла в группе историю, где мать сына мертвого в доме держала. Нашлось воспоминание.Работала в полиции года четыре назад. Там был один вызов... не забуду никогда...Звонит женщина, говорит, что соседка с сыном ругается: "Наверное, бьёт он ее, приезжайте".Ну, вызов как вызов, приехали. Старший звонит в дверь, там тишина. Так бы и уехали, но та соседка, что звонила, выбежала и давай орать, мол, постоянно слышит, как сын-алкаш маму бьет, а ей лет 75.Видимо, соседские вопли услышала хозяйка квартиры, ибо за дверью донеслось: "Кирюша меня не бьет, Кирюша хороший".Ну, далее классика - старший её уговорил открыть дверь. Говорил про пенсию, президента, про тяжелую работу... Короче говоря, старушка сдалась и открыла.Что дальше...Мое сознание никогда не станет прежним. Заходит старший на кухню, я следом. Сидит на стуле мумия, как в фильмах, сухая, с открытым ртом и с нагрудничком со смешариком. Далее понятно - сирены, санитары... Умер, кстати, года два назад этот персонаж, по заключению медиков.А когда Кирюшу выносили, она орала так, будто с нее с живой кожу сдирают - кричала: "Нет, не сможет без меня Кирюша, оставьте". Тарелка с кашкой стояла на столе, думаю, так мать кормила дитя... Но страшен был не тот момент, когда мать, обезумевшая от горя, продолжала лелеять дитя, а тот, когда соседка уверяла нас, что она реально слышала, как этот Кирюша орет на мать.Не верите? Она заявления все эти два года о криках в соседней квартире писала, все они были у участкового, все... Начальник сказал все уничтожить.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Крики старушка безумная странное мумия

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