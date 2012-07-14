Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

"Я всегда с тобой"

Взяться "за перо" я решила, прочитав историю "Два сна".

Мы с мамой были необычайно близки. Ей было почти 37, когда я родилась. Вроде бы большая разница в возрасте, но маме удалось до последних дней сохранить душевную молодость, прекрасное чувство юмора, умение слушать и слышать. Все это позволило нам построить такие отношения, при которых она стала для меня всем: не только мамой, но и сестрой, и подругой...

Можно себе представить, как я чувствовала себя, когда ее не стало. Тосковала безумно. Надо сказать, что мама достаточно часто приходила ко мне во снах. Сны были очень реалистичные, она делилась своими впечатлениями о жизни "там", я рассказывала, как я "здесь". Собственно, сама история.

Снится мне, что я в панике бегаю по улицам какого-то незнакомого городка в поисках мамы. Заглядываю в подъезды, обхожу закоулки, зову ее. И вдруг вижу она идет мне навстречу в какой-то нелепой шляпе с цветами и фруктами, неестественно веселая, с какой-то спутницей. Остановились, поговорили ни о чем, разошлись. А у меня ощущение, что это НЕ МОЯ мама. Ну не мама это, и все! Дальше бегу, ищу свою. Вдруг встречаю бабушку, мамину маму, тоже покойную. При жизни бабуля кремень была, а не женщина. И во сне такая же. Весьма строго стала меня отчитывать за то, что матери покоя не даю, что нечего бегать и отвлекать ее.

Ну бабушка сама меня в детстве воспитывала. Упорства и упрямства мне не занимать. Сказала ей в ответ, что искала, ищу и буду искать, пока не найду. Посмотрела во сне на меня бабушка укоризненно, вздохнула...

- Ну что ж, будь по-твоему, ищи.

И исчезла. А я побежала дальше. Вижу перед собой сад, а в нем домик в форме буквы Н. И вроде бы передо мной он, но в то же время - как будто сверху на него смотрю. Стены постепенно становятся прозрачными. И вижу я, что в домике стоит стол, за которым сидит МОЯ мама. Работает. Бумаги на столе, что-то считает, пишет. Только и прошептала я: "Мама". И тихо я это сказала, а она услышала, голову подняла. Смотрит на меня и говорит с удивлением:

- Дитё ты моё, как же ты здесь оказалась?
- К тебе пришла, мама - отвечаю.

Вышла она из домика. И рада мне, видно, но прогоняет:

- Нельзя тебе здесь, уходи!

А мне уходить ну совсем не хочется. Так радостно, так тепло.

- Мам, я у тебя побуду. Помогу тебе. Вон в саду поработаю. Или в доме что-нибудь поделаю.

Но мама непреклонна:

- Ни коем случае! Если помощь потребуется, я Юре позвоню (а Юра - это брат мой старший).

Я в слёзы:

- Не прогоняй меня, мам, мне так плохо без тебя, я так скучаю по тебе.

Посмотрела она меня так пристально, словно в самую душу заглянула. И ответила:

- Не скучай. Я всегда с тобой.

И все исчезло. Проснулась я от своих рыданий. За окошком рассвет. Долго плакала, курила на балконе.

Но почему-то, после этого сна, я для себя точно решила, что память о наших близких, которые ушли, никак не связана с посещением кладбища. Конечно, мы содержим в порядке захоронения. Приезжаем время от времени. Но они и без этого с нами. Ведь главное - не поминать, а помнить.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:10
Сегодня, 14:30 by РаториПросмотров: 391Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Мама умершие сон авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:48
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (740|0)
Публикаций: 283
Комментариев: 2 231
Ведь главное - не поминать, а помнить.


Разве это не одно и то же? Но мысль верная.

+++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:08
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1079|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 057
А с Юрой то всё в порядке?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 15:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 167
Помнить - это и есть поминать. Грустно все это. Дети конечно же должны хоронить родителей, но грустно, когда раньше времени... Хорошая история, спасибо, что поделились. Все мы там будем, и обязательно встретимся, главное, чтобы подольше тут пожить. Так, что живите, и вспоминайте маму - жизнь как ни крути продолжается, а встретиться ещё успеете...+
Зарегистрирован: 15.04.2018
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 478
Как трогательно!
А курить вредно, тем более на балконе. Можно простыть.
Плюс уже стоит.
И да, про Юру, почему за помощью, мама обещала обратиться к нему?
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: conjure one
Сегодня, 15:45
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4961|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 064
Самое главное, что вы успокоились. Чрезмерная печаль по ушедшим близким не выход, потому как этим может кто-нибудь воспользоваться со злым умыслом. Ну а поминать также важно, как и помнить. Плюс поставил. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: Ратори
Сегодня, 16:15
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 12
С Юрой, слава Богу, все хорошо) А почему обратиться именно к нему за помощью мама собиралась?... Да кто же знает? Я не спросила. Я лихорадочно придумывала во сне причины, чтобы остаться.
Зарегистрирован: 9.10.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.