Кто это?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:03

Angelina.kuzmina Просмотров: 462 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 09:57 by

Обе мои истории будут связаны все с тем же домом в деревне. И все с той же - самой любимой моей - бабулей. Правда, расскажу я их, так сказать, от настоящего к прошлому, чтобы читателям было проще.Для тех, кто не в курсе, и для всех остальных читателей напоминаю: на момент событий, произошедших с нами, я ухаживала за пожилой больной бабушкой.К сожалению, вспомнить точно, за сколько времени до ее смерти произошла эта история, я не смогу. Приблизительно за месяц (простите мне мою плохую память).Три часа ночи. Мне захотелось попить водички. Чтобы попить, нужно выйти из комнаты, пройти мимо бабульки и зайти на кухню. Я встаю, открываю дверь и вижу, как над ней склонилась женская тень и смотрит ей прямо в лицо... Почему женская? Не могу объяснить. Женская... и все тут. Небольшая, хрупкая, с формами, в общем, это было понятно.Пить мне резко перехотелось, я быстро закрыла дверь и завернулась в одеяло, вырубившись через пару минут. Возможно, я бы и не вспомнила об этом случае, посчитав его за сон (все это было словно нереально). Если бы не одно большое «но». Утром моя старушка мне рассказала, что ночью она проснулась от того, так бывает иногда с некоторыми людьми, когда они чувствуют на себе пристальный взгляд. Открыла глаза и увидела женщину в черной шали, смотрящую на нее прямо в упор...Они посмотрели друг на друга (по ее ощущениям) секунд десять, затем женщина исчезла, а бабуля уснула... Ну, я думаю, мне не нужно вам описывать, как высоко поднялись от ужаса волосы у меня на голове в тот момент, когда я это слушала...После обеда к нам пришла моя крестная. Крестная - мамина родная сестра, бабушкина дочь. Конечно, я рассказала ей эту историю, пока мы с ней на кухне пили чай. В ответ на мою историю она вздохнула и сказала: «Наверное, время пришло». Какое-то время мы посидели в тишине, и она начала рассказ.Бабушке тогда 56 лет было. Она дремала днем дома, когда позвонили в дверь. Звонок был очень настырный, и она сонная быстро встала и побежала открывать дверь. Некстати закружилась голова, и так вышло, что она упала, со всего размаха ударилась головой об большой дубовый порог из террасы в дом.Травма была очень сильной, бабуля не вставала с кровати месяц точно (почему ее не отвезли в больницу, я не знаю!). На тот момент за ней присматривала как раз моя крестная, которая спала в той же самой комнате, где позже жила и я. В какую-то из ночей крестная тоже встала ночью и увидела ту же женщину в черном, разница была только в том, что она просто сидела у старушки в ногах... С этого дня бабуля пошла на поправку и прожила еще 24 года...Все это до сих пор никак не укладывается в моей голове. У меня есть вопросы, на которые я не нашла ответы. Кто это был? Если это вестник смерти, то почему он не забрал ее тогда, в первый раз? Как вышло, что мы с бабушкой видели одно и тоже? Некоторые люди говорили мне, что это Богородица, и она не всегда приходит к смерти, а просто приходит к тяжелобольным, может помочь иногда, чтобы человек поправился... А как думаете вы? Согласны с этим мнением или, может быть, у вас есть этому другое объяснение?

Ключевые слова: Женщина в чёрном вестник бабуля авторская история

Другие, подобные истории: