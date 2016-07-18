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Истории из жизни

Кто это?

Обе мои истории будут связаны все с тем же домом в деревне. И все с той же - самой любимой моей - бабулей. Правда, расскажу я их, так сказать, от настоящего к прошлому, чтобы читателям было проще.

Для тех, кто не в курсе, и для всех остальных читателей напоминаю: на момент событий, произошедших с нами, я ухаживала за пожилой больной бабушкой.

К сожалению, вспомнить точно, за сколько времени до ее смерти произошла эта история, я не смогу. Приблизительно за месяц (простите мне мою плохую память).

Три часа ночи. Мне захотелось попить водички. Чтобы попить, нужно выйти из комнаты, пройти мимо бабульки и зайти на кухню. Я встаю, открываю дверь и вижу, как над ней склонилась женская тень и смотрит ей прямо в лицо... Почему женская? Не могу объяснить. Женская... и все тут. Небольшая, хрупкая, с формами, в общем, это было понятно.

Пить мне резко перехотелось, я быстро закрыла дверь и завернулась в одеяло, вырубившись через пару минут. Возможно, я бы и не вспомнила об этом случае, посчитав его за сон (все это было словно нереально). Если бы не одно большое «но». Утром моя старушка мне рассказала, что ночью она проснулась от того, так бывает иногда с некоторыми людьми, когда они чувствуют на себе пристальный взгляд. Открыла глаза и увидела женщину в черной шали, смотрящую на нее прямо в упор...

Они посмотрели друг на друга (по ее ощущениям) секунд десять, затем женщина исчезла, а бабуля уснула... Ну, я думаю, мне не нужно вам описывать, как высоко поднялись от ужаса волосы у меня на голове в тот момент, когда я это слушала...

После обеда к нам пришла моя крестная. Крестная - мамина родная сестра, бабушкина дочь. Конечно, я рассказала ей эту историю, пока мы с ней на кухне пили чай. В ответ на мою историю она вздохнула и сказала: «Наверное, время пришло». Какое-то время мы посидели в тишине, и она начала рассказ.

Бабушке тогда 56 лет было. Она дремала днем дома, когда позвонили в дверь. Звонок был очень настырный, и она сонная быстро встала и побежала открывать дверь. Некстати закружилась голова, и так вышло, что она упала, со всего размаха ударилась головой об большой дубовый порог из террасы в дом.

Травма была очень сильной, бабуля не вставала с кровати месяц точно (почему ее не отвезли в больницу, я не знаю!). На тот момент за ней присматривала как раз моя крестная, которая спала в той же самой комнате, где позже жила и я. В какую-то из ночей крестная тоже встала ночью и увидела ту же женщину в черном, разница была только в том, что она просто сидела у старушки в ногах... С этого дня бабуля пошла на поправку и прожила еще 24 года...

Все это до сих пор никак не укладывается в моей голове. У меня есть вопросы, на которые я не нашла ответы. Кто это был? Если это вестник смерти, то почему он не забрал ее тогда, в первый раз? Как вышло, что мы с бабушкой видели одно и тоже? Некоторые люди говорили мне, что это Богородица, и она не всегда приходит к смерти, а просто приходит к тяжелобольным, может помочь иногда, чтобы человек поправился... А как думаете вы? Согласны с этим мнением или, может быть, у вас есть этому другое объяснение?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:03
Сегодня, 09:57 by Angelina.kuzminaПросмотров: 462Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Женщина в чёрном вестник бабуля авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:40
0
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Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 181
Помните сказку "Смерть в кумовьях"? Это и навеяло мне сейчас. Смерть, невидимая для всех, кроме юноши, который стал лекарем, подавала ему знак. Правда, с точностью до наоборот: если она вставала в ногах, значит забирала больного, а если у изголовья, то больной должен был остаться в живых.
Лайк.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 74
Интересно. У меня в ночь смерти тетушки, дежурила у нее. Прилегла поспать в другой комнате, проснулась как то непонятно от чего и увидела в дверном проеме силуэт человека, подорвалась бегом в комнату тёти и буквально застала последний ее вдох. Я думаю это ангел хранитель. Ведь он все время с человеком и в момент смерти тоже.
А ещё у моего мужа крестная очень набожный человек: соблюдает посты, ходит в храм, молится регулярно. Но совсем не зануда, весёлый и добрый человек. И вот у нее нашли опухоль. Все уже думали рак, кричали все ужас! И вот она рассказала, как легла спать как то, помолилась перед сном, а на следующий день ей идти результаты анализов узнавать. Она в волнениях вся, естественно. И вот закрыла она глаза, ещё не уснула, видит над ней голубоватый свет и Богородица в голубом одеянии, раскинув руки к ней плывет и вроде как укрыла ее своими одеждами. Крёстная вскочила и мужу как закричит:" Толя, есть Бог! Есть!" И по анализам рак у нее не обнаружили, доброкачественная опухоль была.
Поэтому я думаю, что не Богородица к вашей бабушке приходила, мне кажется Она с хорошими новостями приходит, все таки Заступница наша. Или Ангел-Хранитель или, увы, смерть.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: Joss
Сегодня, 11:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 414
Это духи мертвых приходят.
Приходят по разным причинам.
Кто-то служит проводником и помогает совершить переход.
Кто-то приходит попрощаться.
Кто-то просит (завершить их недоделанное дело).
А кто-то из любопытства или из зависти.
Как моя соседка ко мне приходила.
1) Мы жили в одном подъезде на разных этажах. и кроме здрасте - никаких контактов. У меня полная семья: я, супруг, ребенок да и вроде для всех соседей идеальная семья. В общем зависти со всех сторон куда не глянь. Хотя все как у всех, еще и у сына серьезные проблемы со здоровьем и сколько мы ежемесячно сил, слез, денег на врачей, лечение и лекарства одному богу известно тратим.
А она родила ребенка от какого-то гастробайтера с рынка (в прямом смысле), который благополучно испарился еще до рождения ребенка. В общем жизнь как жизнь. Она меня ненавидела и завидовала каждой клеточкой своего тела. Заболела она и где-то за полгода "сгорела" от онкологии. И что вы думаете? В тот день, час и кажется даже минуту, как она приставилась - ее душа в 3:25 ко мне в квартиру приперлась посмотреть как мы живем. Походила по комнатам и исчезла.
2) Лежала я в самой обычной больнице в палате на 6 человек. И просыпаюсь ночью и вижу, что возле одной из женщин стоит призрак. Утром я ей это рассказал и описала призрака. Та сперва не поверила. Решила что я немного - того. Но, буквально 5-10 минут и звонит этой женщине муж и говорит: тетя умерла. Причем описания совпали. А тетушка покойная очень оказывается любила эту женщину и пришла попрощаться с племянницей.
Вот. Так. Могу еще кучу такого рассказать. Я призраков почти каждую неделю вижу. И знакомых и нет. Не хочу не интересно это.
НО! Главное все эти люди (души) умерли не позже 40 дня.
В общем свежачки.
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#4 написал: conjure one
Сегодня, 12:07
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4947|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 060
Смерть всегда была окутана ореолом загадочности, и то, что кто-то приходит в такие моменты к человеку, который, что называется, при смерти, это очевидно. Хотя могут быть и другие мнения на этот счёт. История таинственная, даже страшноватая. Стать свидетелем подобного явления не хотелось бы. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Ольга 1981
Сегодня, 12:13
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 74
Цитата: Joss
Это духи мертвых приходят.
Приходят по разным причинам.
Кто-то служит проводником и помогает совершить переход.
Кто-то приходит попрощаться.
Кто-то просит (завершить их недоделанное дело).
А кто-то из любопытства или из зависти.
Как моя соседка ко мне приходила.
1) Мы жили в одном подъезде на разных этажах. и кроме здрасте - никаких контактов. У меня полная семья: я, супруг, ребенок да и вроде для всех соседей идеальная семья. В общем зависти со всех сторон куда не глянь. Хотя все как у всех, еще и у сына серьезные проблемы со здоровьем и сколько мы ежемесячно сил, слез, денег на врачей, лечение и лекарства одному богу известно тратим.
А она родила ребенка от какого-то гастробайтера с рынка (в прямом смысле), который благополучно испарился еще до рождения ребенка. В общем жизнь как жизнь. Она меня ненавидела и завидовала каждой клеточкой своего тела. Заболела она и где-то за полгода "сгорела" от онкологии. И что вы думаете? В тот день, час и кажется даже минуту, как она приставилась - ее душа в 3:25 ко мне в квартиру приперлась посмотреть как мы живем. Походила по комнатам и исчезла.
2) Лежала я в самой обычной больнице в палате на 6 человек. И просыпаюсь ночью и вижу, что возле одной из женщин стоит призрак. Утром я ей это рассказал и описала призрака. Та сперва не поверила. Решила что я немного - того. Но, буквально 5-10 минут и звонит этой женщине муж и говорит: тетя умерла. Причем описания совпали. А тетушка покойная очень оказывается любила эту женщину и пришла попрощаться с племянницей.
Вот. Так. Могу еще кучу такого рассказать. Я призраков почти каждую неделю вижу. И знакомых и нет. Не хочу не интересно это.
НО! Главное все эти люди (души) умерли не позже 40 дня.
В общем свежачки.

А не могли бы вы рассказать про то, как соседка завистница приходила? Как вы это почувствовали? Увидели? Если, конечно, есть желание рассказать.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:17
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1074|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 033
Цитата: conjure one
История таинственная, даже страшноватая. Стать свидетелем подобного явления не хотелось бы. +++++

Это точно. Не хотелось бы. Таких потрясений сложно вынести.
Жаль, что никто не рассмотрел лица женщины. Может в ней было что-то знакомое. Возможно она связана с вашим родом, и будет приходить не только к бабушке.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:19
+1
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Репутация: (188|0)
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Комментариев: 1 419
Ни чего себе! Вот это история. И ведь не каждый(ая) такое явление может видеть. Комментарии зачиталась, столько нового узнала! Спасибо за стори и суперские комментарии. +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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