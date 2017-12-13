Мама, не уходи...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:37

Qusto Просмотров: 267 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 15:37 by

Всю мою жизнь меня настойчиво преследует нечто мало объяснимое. Чувствую, вижу, знаю, ощущаю то, чего как бы и быть не должно. Страшно ли? Да, иногда, затем привыкаешь. Много историй, но поделюсь пока что только одной.Моя любимая прекрасная мама тяжело заболела. Рак. Последняя степень. Не буду углубляться в этот омут снова. В общем, мамы не стало. Еще при жизни она обещала мне присниться и рассказать как там…Не приснилась, пришла. Прошло 40-к дней, я, как обычно, легла спать, но уснуть не могла, все думала о ней, плакала. Вдруг слышу, как прошуршала дверь в комнате, думаю: "каждый хозяин знает на слух, как у него что открывается и закрывается".Лежу, не шевелюсь. Бодрые такие шаги "топ-топ" мимо меня, а ведь так мама ходила… молчу, боюсь вспугнуть. А совсем рядом с кроватью у меня стоит стол, на котором я оставила недопитый чай. Слышу, как кружка отрывается от стола, в ней звякает ложка... и громкие жадные глотки, громко ставится обратно.Здесь я не выдержала, подскочила… и ничего. Все на месте, тишина. Я лишь жалобно позвала: «Мама, не уходи…», в ответ мне был прохладный ветерок по щеке. Не ради греха, страха, просто выговорилась в память о рабе Божией Любови.Автор - Мария.

Ключевые слова: Мама шаги призрак

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