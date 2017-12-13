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Истории из жизни

Мама, не уходи...

Всю мою жизнь меня настойчиво преследует нечто мало объяснимое. Чувствую, вижу, знаю, ощущаю то, чего как бы и быть не должно. Страшно ли? Да, иногда, затем привыкаешь. Много историй, но поделюсь пока что только одной.

Моя любимая прекрасная мама тяжело заболела. Рак. Последняя степень. Не буду углубляться в этот омут снова. В общем, мамы не стало. Еще при жизни она обещала мне присниться и рассказать как там…

Не приснилась, пришла. Прошло 40-к дней, я, как обычно, легла спать, но уснуть не могла, все думала о ней, плакала. Вдруг слышу, как прошуршала дверь в комнате, думаю: "каждый хозяин знает на слух, как у него что открывается и закрывается".

Лежу, не шевелюсь. Бодрые такие шаги "топ-топ" мимо меня, а ведь так мама ходила… молчу, боюсь вспугнуть. А совсем рядом с кроватью у меня стоит стол, на котором я оставила недопитый чай. Слышу, как кружка отрывается от стола, в ней звякает ложка... и громкие жадные глотки, громко ставится обратно.

Здесь я не выдержала, подскочила… и ничего. Все на месте, тишина. Я лишь жалобно позвала: «Мама, не уходи…», в ответ мне был прохладный ветерок по щеке. Не ради греха, страха, просто выговорилась в память о рабе Божией Любови.

Автор - Мария.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37 by QustoПросмотров: 267Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Мама шаги призрак

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Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Сегодня, 15:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 71
Примите мои соболезнования, автор. Светлая память вашей маме! Печальная история. Сердце сжалось прямо. Наверное, мама действительно приходила попрощаться с вами. У меня бабушка ходила с палочкой. И палка стучала о пол своеобразным стуком. После ее смерти тоже часто в тишине слышался этот звук. Но я думаю, что тоска и скорбь по дорогому человеку вызывает какие то слуховые галлюцинации что ли. А там кто знает, кто знает...
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 16:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 169
Грустно и печально(((и,наверное,соскучилась по чаю,раз попила жадными глотками..
Зарегистрирован: 11.05.2014
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 16:29
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (490|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 922
Цитата: Ольга 1981
Примите мои соболезнования, автор. Светлая память вашей маме! Печальная история. Сердце сжалось прямо. Наверное, мама действительно приходила попрощаться с вами. У меня бабушка ходила с палочкой. И палка стучала о пол своеобразным стуком. После ее смерти тоже часто в тишине слышался этот звук. Но я думаю, что тоска и скорбь по дорогому человеку вызывает какие то слуховые галлюцинации что ли. А там кто знает, кто знает...

Это копипаста, не стоит ей соболезновать.

Всё бы ничего ,но меня смутили громкие ,жадные глотки.... Я вот чесно,тоже люблю допивать остывший чай))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 16:39
+2
Онлайн
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Репутация: (840|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 715
Я лишь жалобно позвала: «Мама, не уходи…»,
disappointed_relieved
плюс
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
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