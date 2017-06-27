Жизненное

Lynx Просмотров: 639 Комментарии: 7 +18 Вчера, 18:53 by

Эти истории сегодня мне рассказала клиентка на работе. Пишу на свежую память. Далее с ее слов:"Вот мама у меня была... Никогда не интересовалась моими успехами, зато радовалась моим поражениям. Даже, будучи при смерти, исходила, извини меня, на г... Я столько от нее наслушалась. Очень она не любила, когда у меня мужчина появлялся. Ревновала, когда мне мой сожитель давал деньги или одевал. Всячески его оскорбляла и пыталась сделать так, чтобы я больше времени проводила с ней: то голова, то сердце, то истерики... Ведь вниманием я ее не обделяла, у меня жила, сытая и одетая... А первый брак неудачный у меня был. Муж - алкоголик, развелись. Как сейчас помню, когда с ним жила, помню, обидел сильно, ночь уже - все спать легли, а я в ванной тихонько плачу, так мать моя за дверью туда-сюда ходит и твердит: "Так тебе и надо. Так тебе и надо".Когда мне лет сорок было, дети уже взрослые, встретила мужчину, вот его моя мать ненавидела. Вот эта ревность и зависть - от нее так разили - за версту чувствовалось. Понимаешь, есть такие люди - они всегда завидуют, всегда недовольны. Только не понимают, что это все влияет на них не очень хорошим образом - отсюда все болячки, это притягивает негатив. Но я-то я начала об этом? А то... Когда мама моя умерла, она мучала меня во снах целых десять лет. Представляешь? Вот с 2003-года (в этом году она умерла) и до 2010-го она приходила ко мне каждый день. Сядет рядом и сидит или за мной ходит. А один раз приснилось мне, что я лежу в морге, на каталке, вокруг ходят врачи, а я им пытаюсь сказать: "Вы что меня положили сюда? Заберите меня! Я живая!", только они мимо ходят и как не видят меня. А потом я голову поворачиваю и вижу рядом с собой еще одну каталку, простыня слетает, и я вижу на этой каталке... свою мать. Она поворачивает на меня голову и сверлит таким страшным взглядом, а я ничего не могу поделать - встать и убежать не получается. А она все смотрит и смотрит, молча.С тех пор я начала кочевать от больницы к больнице. С ногой плохо, с позвоночником плохо, стоять больно. А мать все продолжала мне сниться, и я стала подмечать, что с каждым разом она молодеет во сне, а я наяву чахну. Я ведь и ходить-то почти уже не могла, благо сыновья меня не бросили.Потом еще был один сон: стоим мы втроем - я, мать и мой мужчина, которого она так ненавидела. Берет она меня за руку и отводит от него, а сама растворяется в темноте. Я своего кричу, а он не отзывается, а потом такая темнота накрыла, что я ничего не могла разглядеть. Вот такой вот сон, развела она меня с моим Спонсором (ну, так я его в шутку называла и называю), а через месяц после сна он сошел с ума, крыша слетела, болячка на болячке - вырезали, удаляли, изрезали все тело. Он и сейчас живой, но уже нет у него ума чистого, да и здоровья. Дети за ним ухаживают, я иногда езжу к нему, но я уж старая, особо часто в область не поездишь.Не знаю, что бы случилось, но в 2010-м все прекратилось. Приходит моя мама опять ко мне во сне. Длинный стол, я сижу с гостями, она садится напротив и молча опять меня взглядом сверлит, а я... честно, не знаю, что на меня нашло, я бы так никогда не сделала, но я как покрыла ее отборным матом, попутно припоминая ужасное детство, все обиды, всю ее ненависть. Я вместе с матом вылила на нее все, что копилось во мне столько лет. А когда я закончила, она тут же исчезла и с тех пор она мне больше не снится, и я на поправку пошла. Видишь, живехонькая, по магазинам бегаю. Нет, я ее не виню. Я ей все простила. Просто что хочу сказать, такие люди, как она, - всегда всем недовольны, а все недовольство переходит в негатив, который уничтожает и их и окружающих людей. Видишь, даже после смерти она не унималась.Похожие люди у меня на заводе работали, где я была бригадиром. Вот дружили мы с женщиной - судьбы у нас похожие, муж ни то и ни се, развод, поднимали обе двоих сыновей. И жили, и одевали их, и ни разу не жаловались. Но была у нас в кругу рабочем тоже одна мадам - тоже развод, но один ребенок, девчонка. Хочу заметку сделать, мы вот втроем одинаково получали, зарплата на то время была у нас очень хорошая. Я никогда копейки до получки не считала, дети сыты были у меня, не шиковала сильно, но и не жаловалась, как и моя подруга, а вот эта... Понимаешь, она каждый день, КАЖДЫЙ ДЕНЬ приходила и ругала всех, мало сказать - ругала. Поносила: начальство г..., бухгалтера - г..., да жизнь г..., да чтоб все мучались да подохли, управы на них нет. С ней рядом неприятно было находиться. А потом она заболела и слегла, а единственная дочь ее умерла. Вот и итог всего негатива. Жить надо и радоваться, эмоции, слова, настроение - они силу имеют. Вмиг можно все испортить, и себе, и другим.Есть у меня внучка, четыре года. Но вот знаешь, как будто не первый раз уже живет. Она такая сознательная, добрая, умная и мне такие слова говорит, например: "Бабушка, ты на злых людей не обижайся. Они не злые, а просто еще маленькие, неопытные. Не умеют еще жить". Или вот: "Я когда сюда приходила, я хотела быть рядом с тобой. А вот ты когда вернешься на небо, как мне без тебя тут?". Я ей не знаю, что ответить, только слезы наворачиваются. Со сверстниками она никогда не кричит, не спорит, смотрит с каким-то назиданием в глазах, что я порой задумываюсь... Она мелочам радуется, идем по улице, а она: "Бабушка, посмотри на эти листочки, какие резные и красивые", либо дождь пойдет, а она к окну: "Ба, смотри! Дождик свежий, землю напоит, хорошо будет!". Вот как после такого не думать, что устами младенца глаголет истина?.."- Ох, Юличка... Жизненное, понимаешь, это все. Жизненное. Просто мы не всегда это принимаем, а надо бы, - говорила мне эта женщина, уже уходя. - Но мы все переборем, все переживем. Мы сильные.Вот такой вот сегодня был день удивительных историй.

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