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Истории из жизни

Жизненное

Эти истории сегодня мне рассказала клиентка на работе. Пишу на свежую память. Далее с ее слов:

"Вот мама у меня была... Никогда не интересовалась моими успехами, зато радовалась моим поражениям. Даже, будучи при смерти, исходила, извини меня, на г... Я столько от нее наслушалась. Очень она не любила, когда у меня мужчина появлялся. Ревновала, когда мне мой сожитель давал деньги или одевал. Всячески его оскорбляла и пыталась сделать так, чтобы я больше времени проводила с ней: то голова, то сердце, то истерики... Ведь вниманием я ее не обделяла, у меня жила, сытая и одетая... А первый брак неудачный у меня был. Муж - алкоголик, развелись. Как сейчас помню, когда с ним жила, помню, обидел сильно, ночь уже - все спать легли, а я в ванной тихонько плачу, так мать моя за дверью туда-сюда ходит и твердит: "Так тебе и надо. Так тебе и надо".
Когда мне лет сорок было, дети уже взрослые, встретила мужчину, вот его моя мать ненавидела. Вот эта ревность и зависть - от нее так разили - за версту чувствовалось. Понимаешь, есть такие люди - они всегда завидуют, всегда недовольны. Только не понимают, что это все влияет на них не очень хорошим образом - отсюда все болячки, это притягивает негатив. Но я-то я начала об этом? А то... Когда мама моя умерла, она мучала меня во снах целых десять лет. Представляешь? Вот с 2003-года (в этом году она умерла) и до 2010-го она приходила ко мне каждый день. Сядет рядом и сидит или за мной ходит. А один раз приснилось мне, что я лежу в морге, на каталке, вокруг ходят врачи, а я им пытаюсь сказать: "Вы что меня положили сюда? Заберите меня! Я живая!", только они мимо ходят и как не видят меня. А потом я голову поворачиваю и вижу рядом с собой еще одну каталку, простыня слетает, и я вижу на этой каталке... свою мать. Она поворачивает на меня голову и сверлит таким страшным взглядом, а я ничего не могу поделать - встать и убежать не получается. А она все смотрит и смотрит, молча.
С тех пор я начала кочевать от больницы к больнице. С ногой плохо, с позвоночником плохо, стоять больно. А мать все продолжала мне сниться, и я стала подмечать, что с каждым разом она молодеет во сне, а я наяву чахну. Я ведь и ходить-то почти уже не могла, благо сыновья меня не бросили.
Потом еще был один сон: стоим мы втроем - я, мать и мой мужчина, которого она так ненавидела. Берет она меня за руку и отводит от него, а сама растворяется в темноте. Я своего кричу, а он не отзывается, а потом такая темнота накрыла, что я ничего не могла разглядеть. Вот такой вот сон, развела она меня с моим Спонсором (ну, так я его в шутку называла и называю), а через месяц после сна он сошел с ума, крыша слетела, болячка на болячке - вырезали, удаляли, изрезали все тело. Он и сейчас живой, но уже нет у него ума чистого, да и здоровья. Дети за ним ухаживают, я иногда езжу к нему, но я уж старая, особо часто в область не поездишь.
Не знаю, что бы случилось, но в 2010-м все прекратилось. Приходит моя мама опять ко мне во сне. Длинный стол, я сижу с гостями, она садится напротив и молча опять меня взглядом сверлит, а я... честно, не знаю, что на меня нашло, я бы так никогда не сделала, но я как покрыла ее отборным матом, попутно припоминая ужасное детство, все обиды, всю ее ненависть. Я вместе с матом вылила на нее все, что копилось во мне столько лет. А когда я закончила, она тут же исчезла и с тех пор она мне больше не снится, и я на поправку пошла. Видишь, живехонькая, по магазинам бегаю. Нет, я ее не виню. Я ей все простила. Просто что хочу сказать, такие люди, как она, - всегда всем недовольны, а все недовольство переходит в негатив, который уничтожает и их и окружающих людей. Видишь, даже после смерти она не унималась.

Похожие люди у меня на заводе работали, где я была бригадиром. Вот дружили мы с женщиной - судьбы у нас похожие, муж ни то и ни се, развод, поднимали обе двоих сыновей. И жили, и одевали их, и ни разу не жаловались. Но была у нас в кругу рабочем тоже одна мадам - тоже развод, но один ребенок, девчонка. Хочу заметку сделать, мы вот втроем одинаково получали, зарплата на то время была у нас очень хорошая. Я никогда копейки до получки не считала, дети сыты были у меня, не шиковала сильно, но и не жаловалась, как и моя подруга, а вот эта... Понимаешь, она каждый день, КАЖДЫЙ ДЕНЬ приходила и ругала всех, мало сказать - ругала. Поносила: начальство г..., бухгалтера - г..., да жизнь г..., да чтоб все мучались да подохли, управы на них нет. С ней рядом неприятно было находиться. А потом она заболела и слегла, а единственная дочь ее умерла. Вот и итог всего негатива. Жить надо и радоваться, эмоции, слова, настроение - они силу имеют. Вмиг можно все испортить, и себе, и другим.

Есть у меня внучка, четыре года. Но вот знаешь, как будто не первый раз уже живет. Она такая сознательная, добрая, умная и мне такие слова говорит, например: "Бабушка, ты на злых людей не обижайся. Они не злые, а просто еще маленькие, неопытные. Не умеют еще жить". Или вот: "Я когда сюда приходила, я хотела быть рядом с тобой. А вот ты когда вернешься на небо, как мне без тебя тут?". Я ей не знаю, что ответить, только слезы наворачиваются. Со сверстниками она никогда не кричит, не спорит, смотрит с каким-то назиданием в глазах, что я порой задумываюсь... Она мелочам радуется, идем по улице, а она: "Бабушка, посмотри на эти листочки, какие резные и красивые", либо дождь пойдет, а она к окну: "Ба, смотри! Дождик свежий, землю напоит, хорошо будет!". Вот как после такого не думать, что устами младенца глаголет истина?.."

- Ох, Юличка... Жизненное, понимаешь, это все. Жизненное. Просто мы не всегда это принимаем, а надо бы, - говорила мне эта женщина, уже уходя. - Но мы все переборем, все переживем. Мы сильные.

Вот такой вот сегодня был день удивительных историй.
Вчера, 18:53 by LynxПросмотров: 639Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Ненависть плохая энергетика сны мать реинкарнация внучка авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: (201|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 445
Ну, в то, что маман даму доставала "оттуда" ещё долгое время, я поверю. Легко.
Вот вчера, потащила меня сила неведомая, туда , где мы с другом ушедшим гулять любили вечерами. Бросил домашние дела и прямо помчался к озеру. Встретил там многих людей которые знали моего друга, рассказал о трагедии. Многие и не знали. После шёл домой с чувством сделанного дела. И лишь утром следующего дня до меня дошло, что меня так потянуло "туда" в день его смерти, спустя три месяца. И знакомые его оказались там, в полном сборе так сказать, как специально! Значит контролируют они нас "оттуда", влияют на нас!
Плюсую
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 141
Тут и комментировать особо нечего, вся истина сказана как нельзя лучше. Доброта спасет Мир и человека - это предельно ясно. Но когда живёшь себе, делаешь свои дела, никому не завидуя, зла не желая, а тебя всячески подпирают? Как тут не быть злым и быть добрым - не всегда получается. Порой лучше сразу осадить всяких негодяев. Бьют тебя по щеке, а ты не подставляй вторую, а тресни по харе еще сильнее в ответ smile Так и негодяи будут меньше грешить и у тебя все ок. Главное просто самому не быть таким, но осаживать надо.

Что касается истории, то с мамой просто надо было жить подальше, ругаться с родителями не вижу смысла, как никак родили. Расшатала нервы дочери, даже мама умерла, а ее кошмары мучали. Надо было маму отделять или искать возможность не соприкасаться с ней. Мистики особо не увидел - это жизнь, или как было правильно сказано "жизненное". То, что злоба всегда болячки и проблемы приносит - это верно, и для того, чтобы не особачиться в этой жизни, и не получить самому болячек, нужно иметь к каждому человеку индивидуальный подход, а для этого и правда нужны мистичечкие способности)) Сама история хорошая. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: ninabond
Вчера, 21:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 900
Да уж. Бывают такие мамы. Моя вот в этом году умерла. 89 лет. Тоже с 2003 года, как я сына родила, меня доставала((( И тоже теперь в снах меня достает, все кричит на меня, чего то требует(( Очень верю в историю и сочувствую. Плюс.
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#4 написал: conjure one
Вчера, 22:32
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4888|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 050
Сложная ситуация, практически семейно-родственный садо-мазохизм. Почему люди такое терпят - загадка. Возможно, жертве не хватает силы духа разорвать порочный круг. Что касается сновидений, то, скорее всего, это уже не мать приходила, а кто-то из нематериального низшего мира доесть то, что осталось от дочери. Отсюда бесконечные болезни и прочие "прелести". Но хорошо, что ГГ вовремя отматерила. Плюс +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Космонасть
Вчера, 23:09
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (465|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 867
Жизнь нам дана одна и если вы её хотите пожить рядом с человеком, который родил вас ,чтоб ненавидеть -право ваше.Не нужно сейчас про всепоглощающую материнскую любовь,это далеко не так, и есть очень много матерей,которые не то что любить,они даже адекватно воспитать ребёнка не могут.
Считаю,нужно было понять и простить.И отпустить.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:23
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1846|0)
Публикаций: 842
Комментариев: 7 348
Интересная работа у Юлечки! blush Тётеньки вот такие бывают интересные, с жизненным опытом. А ведь действительно мы всё переборем, все переживем. Мы сильные. 336 +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#7 написал: Arhip
Вчера, 23:43
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (763|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 742
Была у одной знакомой подобная мама. Истерики на пустом месте устраивала. Среди ночи могло ее переклинить и она в милицию звонила, что бы меня забрали. Причем повода никакого для этого не было. В итоге знакомая от нее уехала и с тех пор уже 20 лет не общается. Почему-то кажется какая-то психическая болезнь тут имеет место.
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
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