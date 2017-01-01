История третья. Мама чувствует

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:40

Причина: Изменен раздел

KroshkaEnot Просмотров: 249 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 02:39 by

Переехала я тогда из маленького городка в областной центр не одна, а с мальчишкой. С любимым и близким человеком.В одном маленьком городке выросли, встретились и полюбили друг друга. Было нам по восемнадцать лет - пора трепетная и скорая на решения.Так и получилось, казалась любовь неземной и никем, кроме нас, не прочувствованной. Да и жили мы ладно и складно три года. В таком возрасте уже немало. Всё делили: и безденежье, и разные временные работы, плохое жильё и другие бытовые заусенки.Чем я думала тогда, какой бес попутал, но встретила я другого мужчину. Встретила, очевидно, ненадолго и не навсегда, но затмило мне всё родное и тёплое.А когда измена случилась, я скрыть не смогла - пришла и расплакалась, рассказала всё как было. Послушал меня мой любимый, сказал: "Спать ложимся, завтра подумаем". А утром собрал вещички немудреные и уехал к другу. Тут мне мама звонит:- Дочь, всё ли у вас в порядке? Мне уже не первый такой сон сегодня был, как будто я у вас в квартире. Всё хорошо, но под половиками словно дыры в полу, и вы по ним ходили-ходили... А вот сегодня Игорь провалился в такую дыру.Маме я рассказала как есть, но до сих пор непонятно, как она могла почувствовать, что у нас не всё ладно.

Ключевые слова: Любимый измена сон дыры в полу разлад авторская история

Другие, подобные истории: