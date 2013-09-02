Пожалуйста, сегодня меня не пугай

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 459 Комментарии: 5 +14 Вчера, 22:02 by

В детстве родители часто оставляли меня дома одну. До сих пор помню это чувство – уже вечер, а взрослых нет. Но самое жуткое – это ощущение, что на самом деле я дома не совсем одна.Когда мне было шесть-семь лет, часто ночевала без родителей. Мама работала по графику «сутки – трое». Папа никогда не отличался чадолюбием и жил, в общем-то, для себя. Ночами его зачастую и вовсе не было дома. Выросшая к тому времени старшая сестра укатила учиться в другой город, брат-подросток тоже не жаждал охранять младшую сестричку. У брата начиналась своя жизнь, и, конечно же, он спешил вкусить её радости, гуляя до поздней ночи, пока родители не видят.Итак, я оставалась одна-одинёшенька – маленькая девочка, которой было очень грустно и страшно. Чтобы хоть как-то отвлечься, я звонила маме на работу и разговаривала с ней так долго, насколько это было возможно. «Надюшка, ложись спать. Завтра утром проснёшься, а я уже дома», – ласково говорила мама, пытаясь меня успокоить. Но сердце моё всё равно уходило вниз. Потому что я хорошо знала, что как только лягу в кровать, начнётся это.Что же это было такое? Оно приходило по ночам. Я слышала тяжёлые шаги в коридоре возле двери в мою комнату. Затем оно шло на кухню, тяжко вздыхая и скрипя половицами, будто двигался кто-то очень большой и грузный. Потом начинало хозяйничать в кухне: гремело поварёшками, кастрюлями, опять громко и как-то горестно вздыхало. Помню, как я лежала в кроватке, спрятавшись под одеялом, и говорила мысленно: «Только не заходи сюда!» Отчего-то мне казалось, что если оно зайдёт в комнату, случится нечто кошмарное, что моё детское воображение отказывалось даже представить.Потом я засыпала, ночь кончалась, и приходила мама. Она, конечно же, не верила россказням малышки, полагая, что таким образом я просто хочу привлечь внимание. Ох уж эти взрослые! У них всё разумно и рационально, а того, что не вписывается в их понимание мира, быть не может. Но утро и день пролетали незаметно, и я опять оставалась одна. Всё повторялось точь-в-точь, по одному и тому же сценарию.Удивительная вещь – детская психика. Сохраняя ребёнку рассудок, она начинает приспосабливаться ко всему необычному, что пугает маленького человека, тем более когда ему никто не верит. И вот спустя какое-то время я уже привыкла и перестала бояться. Страх отступил, и теперь, услышав горестные вздохи, я говорила себе: «А, это опять оно!» – и спокойно засыпала. Став чуть старше, даже произносила громко на всю квартиру: «Ты сегодня, пожалуйста, себя веди тише и не вздумай меня пугать». И ложилась спать. И действительно, иногда совсем ничего не слышала.Часто думаю: что же это было? Неужели просто банальные страхи девочки, которой слишком часто приходилось оставаться одной? Или кто-то на самом деле пугал меня ночами?Я рано выпорхнула из родительского гнезда, и детские ночные кошмары постепенно стали забываться. Но однажды мой бывший муж остался на ночёвку в нашей старой квартире – в той самой, где я наблюдала необъяснимое. Случилось это семь лет назад.Мы с мужем в тот момент жили в другом городе, но в мои родные места супруга привели дела. Мамы на тот момент не оказалось дома. Вернее, она пустила зятя переночевать, а сама уехала. Так муж остался совершенно один в моей старой квартире.Домой он вернулся бледным и задумчивым. Сказал, что ночевать у тёщи больше никогда не будет. Мало того что всю ночь мужу казалось, будто кто-то гремит на кухне посудой и вздыхает, так ещё и его обувь наутро оказалась не на обувной полке, а была выставлена к порогу носками к выходу. Причём левый и правый ботинки кто-то поменял местами.До этого я никогда не рассказывала мужу о старых ночных страхах. Да и сама почти поверила в то, что пережитое в раннем возрасте – всего лишь надуманный кошмар, порождённый богатым детским воображением. Но то, с чем столкнулся супруг, снова заставило задуматься. Как бы то ни было, своих детей я никогда не оставляла ночью одних. На всякий случай.Автор - Надежда.

Ключевые слова: Детство ночь большой и грузный страх квартира кто-то кошмар

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