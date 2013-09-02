Ведьма

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nik_dk Просмотров: 578 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 13:40 by

Началось все в далеком детстве, еще и в школу я не ходила даже, наша семья удачно разменяла квартиру и получила трехкомнатную в самом что ни на есть центре города, квартира большая, удобная, но вот бабка до нас жила пренеприятнейшая (этого я не помню, мама рассказывала), поговаривали про нее соседи, что колдовством занималась, да причем нехорошим, постоянно в квартиру к ней люди ходили какие-то. и не дай Бог с соседям поссориться с ней - жди беды. В общем, боялся ее весь дом.Переехали мы, я совсем еще малявка, около года, сестре старшей 9, ну и родители. А бабка та у нас плиту старую оставила, уж не знаю, как и называется, но наличие ее в газифицированном доме было странным, мама ходила за ней пару недель и просила забрать, дескать нам свою-то поставить некуда, на что бабка хлопала дверьми и кричала: " Отстань, выкинь ее, не нужна больше!" Походила мама, походила, да делать нечего - выставили печку эту на этаж, где она и стояла никем не тронутая полгода, а то и год, до тех пор, пока к нам в гости не заехал папин товарищ с работы и не предложил увести это чудо на дачу: там все сгодится - на что родители с легкой душой согласились.Плиту увезли. а ровно на следующий день пришла бабка и стала кричать и проклинать на чем свет стоит - ограбили старую женщину, выкинули ее имущество и т.п. Родители попытались уладить конфликт, вернуть деньги за плиту, но бабка от всего отказалась и шипя вылетела из дома, а соседка наша после скандала выглянула из-за двери и сказала: "Зря Вы, Лен, с плитой этой связались, мирись с ней, опасная бабка эта..." Но мириться не пришлось, на следующий день она появилась сама, постучала в двери, мама ей открыла, на руках я сижу, бабка долго-долго извинялась -дескать, старая, бес попутал, простите меня, а я вам подарочек в извинение принесла - и протянула носочки детские вязаные, после чего попрощалась и ушла. Носочки мне мама никогда не одевала, но с того лета у меня на ногах стали появляться страшные волдыри, которые лопались и обнажали ногу практически до кости, и так два месяца в году. Таскали меня по всем врачам, да те только руками разводили, никакие лекарства не помогали. А на левой руке, на запястье, стала расти шишка, которую, тоже сказали, только оперировать, и то потом снова вырастет. Оперировать родители не захотели и начали водить по бабкам, чего только те ни делали: и на руки плевали, и закляться страшные шептали, да только не помогало ничего. Так и жили, с волдырями да шишкой.Одним летом. было мне лет 10, познакомили папу по работе с каким-то добрым ведьмаком, Костей, решили сразу ему меня показать, приехал он к нам, посмотрел на все это и говорит маме:- А носочков у вас тех не осталось?Мама моя, как настоящий Плюшкин, где-то из завалов их достала, за что Костя ее страшно отругал, сказал, что такую дрянь хранить еще и это вообще... Велел носочки эти спалить и спустить пепел по реке (благо рядом она у нас), а запястье обвязал ниточкой шерстяной, просто руки сверху подержал секунд 30, снял - а шишки нет уже. Нитку велел вместе с носками сжечь и пепел развеять подальше от людей. После его ухода вышли мы с мамой и делали точно все по инструкции, стоит ли говорить, что нитки не горели, шипели и скукоживались, дымили, рвались на части, но за полчаса при помощи зажигалки, газет (в которые это все заворачивалось) носки и нитки мы спалили, все как было велено, вернулись домой, а нитка, та самая, с запястья, которую мы только что развеяли, на пороге квартиры цела и невредима лежит, ошибки быть не могло. Пришлось повторять еще раз. Стоит ли говорить, что после этого все напасти сняло как рукой. И тьфу-тьфу, больше они не возвращались.Автор: Tana.

Ключевые слова: Ведьма колдовство квартира

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