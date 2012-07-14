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Истории из жизни

Поминовение

С семейной жизнью у моих родителей не сложилось. Начиналось все с пылкой любви, закончилось — горьким расставанием. На развод никто из них не подал. Надеялись, что со временем смогут забыть былые обиды и «склеить» семью, но не вышло. Слишком много препятствий встало между ними. Иногда мать с отцом общались. Как давние друзья. От доверительных супружеских отношений не осталось ничего.

В июне 2011 года дядя Игорь Семешко (близкий друг отца, они вместе плавали) позвонил нам и сообщил о его смерти. Похороны состоялись на следующий день. Проститься с покойным приехали многие его друзья, коллеги и иногородние родственники. Половина собравшихся смотрели на нас волком, сожительница отца наговорила им, что это мы умышленно довели его до скоропостижной смерти (отец скончался в возрасте 51 года) и вот пришли убедиться, что дело сделано.

Гроб с телом привезли в час дня. Отпевали усопшего в маленькой часовне при похоронном доме. Как церемония закончилась, поехали на Старокрымское кладбище. По завещанию отца похоронили его рядом с могилами родителей. Из них я знал только дедушку, бабушка умерла от инфаркта, когда мне было всего два года.

Мы попрощались и помянули покойного, как положено. Никто из нас не сказал о нем ни единого плохого слова. Где могли — говорили только о хорошем, где не вышло сказать ничего хорошего — промолчали. Вроде не могли потревожить его дух неосторожными словами. Но прошло немало времени, и он почему-то напомнил о себе.

Спустя два года со дня похорон мама начала видеть тревожащие сны. Отец приходил к ней и просил проведать его. Она человек несуеверный, в жизнь после смерти не верит, а от снов о покойном муже попросту отмахнулась. А беспокойные сны меж тем не прекращались: отец все настойчивей упрашивал маму навестить его.

Маминого терпения хватило ровно на восемь месяцев. Потом она съездила к моему отцу на могилу, поставила в церкви свечку за упокой и заказала молебен по душе покойного. Больше отец ее не тревожил. Теперь мама сомневается, что после смерти никакой жизни не будет.

Я же ни к каким выводам не пришел. Мне отец никогда не снился.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42 by A.NortonПросмотров: 216Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Похороны призрак душа сны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:46
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Чего же мать раньше не пошла? Тянула так долго, а в историю я верю, посему, +++
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#2 написал: A.Norton
Сегодня, 15:49
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Цитата: Qusto
Чего же мать раньше не пошла? Тянула так долго, а в историю я верю, посему, +++


Натура у нее такая. Всегда тянет, пока не станет невмоготу.
Зарегистрирован: 25.12.2017
#3 написал: cte15
Сегодня, 16:13
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Комментариев: 1
Теперь мама сомневается, что после смерти никакой жизни не будет.
Да что тут сомневаться ) По-моему там жизнь истинная и настоящая есть. А здесь на планете Земля какой-то бред творится. Просто тут нам качественно сознание промыли. Что только тут Истина. Но это все игра )
Зарегистрирован: 6.05.2018
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