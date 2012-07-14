Поминовение

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42

A.Norton Просмотров: 216 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:42 by

С семейной жизнью у моих родителей не сложилось. Начиналось все с пылкой любви, закончилось — горьким расставанием. На развод никто из них не подал. Надеялись, что со временем смогут забыть былые обиды и «склеить» семью, но не вышло. Слишком много препятствий встало между ними. Иногда мать с отцом общались. Как давние друзья. От доверительных супружеских отношений не осталось ничего.В июне 2011 года дядя Игорь Семешко (близкий друг отца, они вместе плавали) позвонил нам и сообщил о его смерти. Похороны состоялись на следующий день. Проститься с покойным приехали многие его друзья, коллеги и иногородние родственники. Половина собравшихся смотрели на нас волком, сожительница отца наговорила им, что это мы умышленно довели его до скоропостижной смерти (отец скончался в возрасте 51 года) и вот пришли убедиться, что дело сделано.Гроб с телом привезли в час дня. Отпевали усопшего в маленькой часовне при похоронном доме. Как церемония закончилась, поехали на Старокрымское кладбище. По завещанию отца похоронили его рядом с могилами родителей. Из них я знал только дедушку, бабушка умерла от инфаркта, когда мне было всего два года.Мы попрощались и помянули покойного, как положено. Никто из нас не сказал о нем ни единого плохого слова. Где могли — говорили только о хорошем, где не вышло сказать ничего хорошего — промолчали. Вроде не могли потревожить его дух неосторожными словами. Но прошло немало времени, и он почему-то напомнил о себе.Спустя два года со дня похорон мама начала видеть тревожащие сны. Отец приходил к ней и просил проведать его. Она человек несуеверный, в жизнь после смерти не верит, а от снов о покойном муже попросту отмахнулась. А беспокойные сны меж тем не прекращались: отец все настойчивей упрашивал маму навестить его.Маминого терпения хватило ровно на восемь месяцев. Потом она съездила к моему отцу на могилу, поставила в церкви свечку за упокой и заказала молебен по душе покойного. Больше отец ее не тревожил. Теперь мама сомневается, что после смерти никакой жизни не будет.Я же ни к каким выводам не пришел. Мне отец никогда не снился.

Ключевые слова: Похороны призрак душа сны авторская история

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