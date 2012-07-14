Наказание за кошкину смерть

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:57

Helldog Просмотров: 161 Комментарии: 3 0 Сегодня, 09:53 by

Я мечтала завести чёрного кота и завела. Не помню, откуда он появился, но к нам он попал не маленьким котёнком, а уже молодым котом. Жил несколько лет, а потом заболел. Появилась у него на животе шишка и стала расти. О ветеринарах мы в нашей деревне и не мечтаем. Смотрела я на бедное животное, смотрела — он стал худой, видно, что мучается, и мне его жалко.Стала я тогда просить мужа убрать кота. Он долго не соглашался, но потом как-то поехал на охоту, и я дала ему кота в мешке. Он сказал, что выпустил его в лесу и застрелил. Ужасно, правда? Но в деревнях с кошками обычно не церемонятся: нагадила в углу — на верёвочку и все дела.Кота не стало, а в нашей жизни наступила чёрная полоса и длилась почти семь лет. Болезни и смерть близких, разные несчастья, я иногда думала: «ну всё, этого я уже не смогу вытерпеть». Но тут всё стало потихоньку улучшаться.Я за это время увлеклась историей края, где мы с мужем теперь живём. И узнала, что в переводе с местного наречия эта местность называется что-то типа: «кошкина земля». А в соседней деревне (где в отличие от нашей живут не приезжие, а местные) вообще запрещено убивать кошек — священные животные. Считается, что убийство кошки влечёт за собой семь несчастных лет. Я от такой информации обалдела и теперь думаю: «это я сама себя так накрутила? Или правда мне мой чёрный котик отомстил? А я ведь его не хотела убивать, как чувствовала!»А ещё есть история, как одного мужчину его сестра попросила убрать её кошек. Они были взрослые, было их не то двое, не то трое у них дома, но у маленького ребёнка появилась на них аллергия.Как ни уговаривала его жена этого не делать, мол, грех это огромный, некую местную пословицу напоминала: «Кошку убить — семь лет счастья не видать», в конце концов даже истерику закатила, но всё без толку, он их утопил. Жена страшно расстроилась и поругалась с ним.Вскоре тем же летом муж падает с лестницы бетонной, со второго этажа. Перелом черепа, месяц в больнице в другом городе. В семье проблемы начались, чуть не развелись, суд даже был, потом начали болеть. Супруга до сих пор не может простить свою золовку, родного брата попросила грех на душу взять, а ведь она прекрасно знает, какой это грех!И вот что это? Совпадение? Или кара Божья? Ведь нельзя убивать кошек, нельзя.Автор: Гуля.

Ключевые слова: Кот несчастье золовка

Другие, подобные истории: