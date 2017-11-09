Стук в окно

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:42

Helldog Просмотров: 219 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:42 by

Эта страшная история произошла со мной в августе прошлого года. Живем мы в маленьком домике, мой муж работает в полиции, и на тот момент он был в ППС (там график работы с 4 дня до 2 ночи). Я с моим маленьким сыном была в тот день одна, сидела с ноутбуком.Странности начались с того, что сначала у меня затрещал ночник. Минуты 2 трещал, хотя раньше и после такого не было. Потом кто-то постучался в окно. Время 0:30, для гостей явно поздновато. А окна пластиковые, открытые, рядом калитка и собака, которая отчего-то молчала. Тишина была гробовая, не было слышно ни шагов, ни нашу скрипучую калитку, ни собаку.Я подошла к окну на кухне, выглянула – никого. Ночь была лунная, так что разглядеть, что происходит снаружи, я могла. Спросила «кто это?» – тишина. Вышла на веранду, дверь открывать не стала – по-прежнему звонкая тишина. Был бы человек, разве бы он не отозвался?На следующий день я позвонила бабушке моего мужа. Она у нас была человеком очень верующим. Всё ей рассказала, на что она мне ответила, что приходила нечисть и мне не надо было даже в окно смотреть. Я остолбенела, а она наказала мне прочитать молитву «Отче наш», что я и сделала, придя домой.Проходит 7 месяцев и у этой бабушки, которой я звонила, находят рак и сразу 4 степени. Через 1,5 мес. она умирает… Она была очень грамотная, воспитанная, всё у неё было экологически чистое, раз в год она обследовалась у врачей… Она говорила, что нам стоит ждать беды в дом, но я не думала, что эта беда случится именно с ней.

Ключевые слова: стук ночь нечисть рак беда

Другие, подобные истории: