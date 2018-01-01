Раз в крещенский вечерок....

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:43

Mary3.11. Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:43 by

Вспомнилось мне сегодня, как с подружками гадали, захотелось поделиться на сайте.Первый раз "по-серьезному" я гадала в 15 лет. Даже не вспомню, кто нам рассказал данный способ, но было очень интересно. Гадали мы на святки, как положено, взяли стакан с водой, мамино обручальное кольцо повесили на белую нитку, затем опустили в стакан так, чтоб оно до воды не доставало, и начали задавать вопросы.Если вопрос связан с цифрами (а у нас других почему-то и не было), колечко будет ударяться об стакан, и надо считать количество ударов. Мне в то время очень хотелось выйти замуж, и все мои вопросы были связаны с этим. Когда я спросила: «во сколько лет я выйду замуж» (говорили мы почему-то «страшным» голосом), колечко начало раскачиваться и ударяться о стакан - 21 раз, потом замерло. И снова удары о стекло - 27 раз.Я в тихом шоке и со слезами на глазах, что в 48 лет замуж выйду? Подруги посоветовались и решили, что замуж я схожу два раза, успокоили. Подруге кольцо определило 30 лет, так же, как и моей сестре, а вот с детьми не поскупилось - у всех от трёх до пяти. После экспериментов со стаканом решили продолжить старым способом: нарезали бумажки, написали имена и под подушку. Утром сунула руку под подушку и вытащила бумажку, к ней прицепилась ещё одна: Олег и Александр. Девчонки смеются: готовься, два раза свадьбу играть будешь! Итог: в 21 год я вышла замуж за Олега, родилась дочка, потом развод. В 27 лет я выхожу замуж за Александра! Вот и не верь гаданиям. Моя сестра и подруга вышли замуж в 30 лет. Только вот с детишками колечко нас обмануло, у всех по одной доченьке.Училась в техникуме и после зимней сессии поехала в гости к одногруппнице Юле, вернее, к её бабушке. Пришли её сёстры и подружки, человек шесть нас было. Выпили наливочки бабушкиной, весело так стало, а тут Юлька и говорит: «а давайте погадаем.»Стали приставать к бабушке, как они в молодости гадали. Лить воск, спрашивать имя у первого встречного или кидать сапог нам было скучно, хотелось адреналина, наливочка кровь будоражит. Решили идти в баню, узнавать богатый ли будет муж.Сказано - сделано, пришли к бане, решили, кто пойдёт первой, мне выпало в последнюю очередь идти. А делать надо было вот что: зайти в предбанник, открыть дверь в парную и, простите, голой попой, не поворачиваясь, туда наклониться и ждать, какая рука до попы дотронется.Мохнатая – значит, муж богатый будет, а если гладкая, то бедный. Первой было страшно идти, и девчонки решили идти вдвоем. Зашли, что-то там пошуршали. И тишина... И вдруг дикий визг, дверь бани распахнулась, и они выскочили оттуда, надевая штаны на бегу. Мы, естественно, бросились за ними, было как в анекдоте: не знаю от кого бежала, но страшно было жуть!Когда прибежали домой и отдышались, то девочки рассказали, что сделали все по правилам, а когда сунулись в дверь своими задами, одну из них кто-то или что-то как шлепнет по голой попе, вот они и побежали. На месте шлепка, правда, появился синяк, но желание погадать у нас не пропало, и все оставшиеся дни мы пробовали разные способы. Все попытки сопровождались диким хохотом, особенно после того, как пытаясь узнать имя суженного, одна из нас познакомилась с Мефодием 85-ти лет. Она потом кота Мефодием назвала.Зимой 2002 года мы с подругой гадали последний раз. Решили узнать, что в этом году будет по тени от сожженной газеты. Мы гадали так не первый раз, способ безобидный. И всегда что-то да сбывается. Подожгли газету на блюдце и стали по тени смотреть, что получается. У меня получилась длинная дорога. А подруге моей тень показала два креста - большой и маленький, а под ними холмик, на могильный похож.Подумав, пришли к выводу, что получилась ерунда и мы неправильно чего-то сделали. Через месяц подруга мне сообщает, что она беременная и рожать ей в августе. От всей души я за неё порадовалась. А в конце июня у неё скоропостижно в результате инсульта умер папа - замечательный, широкой души человек, очень он ждал её ребёнка и мечтал о внучке.Через две недели после похорон отца у подруги начинаются преждевременные роды, родилась девочка, три дня пролежала в кювезе, и у малышки остановилось сердце. Не знаю, но по какой-то причине подруге не отдали тело девочки, батюшка в церкви сказал, что раз ребёнок некрещёный, отпевать нельзя. Вот и получилось, что могила одна, а умерших двое - большой и маленький. Моё гадание тоже сбылось: осенью мы поехали на родину мужа в Узбекистан. Дружим мы до сих пор, а вот гадать больше не беремся.

Ключевые слова: Гадание Гадание на суженого обряд авторская история

Другие, подобные истории: