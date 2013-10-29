Раз в Крещенский вечерок...

"...Как ваше имя? Смотрит он

И отвечает: Агафон..."

А. С. Пушкин. "Евгений Онегин".

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Tengu Просмотров: 171 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 21:27 by

Раз в Крещенский вечерок девушки гадали... и среди них моя молодая прабабушка Ирина. Гадали старым проверенным способом - ставим два зеркала друг против друга, зажигаем свечку и смотрим, не привидится ли в зеркальном коридоре, сквозь колеблющееся отраженное пламя свечи, кто-нибудь желанный.Кто-то из девушек не увидел в зазеркалье ничего, сколько ни вглядывался. Кому-то привиделся тот, кто и наяву из головы никак не идет (любовь, она такая). Одна девушка увидела странное - взмах качелей. К чему тут качели, если гадают на суженого, никто тогда не понял. А следующим летом она раскачалась на таких качелях сильно-сильно, а те и оборвались. Разбилась.А моя прабабушка ни с того ни с сего увидела в зеркале соседского парня Акима. И совсем не обрадовалась этому видению. Ей-то по сердцу был другой. Рыжий как солнышко. Неплохой вроде бы парень. Из крепкой такой семьи и с крепким таким хозяйством.К прабабушке они посватались хором - этот рыжик и Аким, который был менее удачным женихом - и семья победней, и со здоровьем не очень ладно. Однако отец - мой прапрадед - выбрал его. "Замуж за ровню надо выходить". В какую именно сторону неровней был рыжий моей прабабушке, он не уточнил. Однако счел, что в его семье она своей не будет - зато будетмного работать. Вероятно, было и еще что-то, что он не мог выразить словами. Внутреннее сходство. Прабабушка расстроилась несказанно, и мать сказала ей: "Ты отправляйся к родственникам погостить, за это время помолвку с Акимом мы замнем, отца я беру на себя - пойдешь за своего рыжего". Прабабушка просветлела лицом, стремительно собрала узелок, оделась... присела на дорожку. Подумала. Разобрала вещи и наутро дала согласие на брак с Акимом.Пара из них вышла гармоничная - оба были интеллигентны, другого слова не подберешь, вдумчивы и внимательны к детям. К земле они не прикипали. Прадед был рабочим на цементном заводе, и уважал его весь этот завод за честность и спокойный нрав. Выпить мог, но это не помешало ему стать стахановцем. Человеком он оказался беззлобным (курицу не мог зарезать - к соседям ходили), но твердым в критические моменты. И очень поддержал решение трех своих девчонок отправиться в город поступать в университет.Вот и все. С тех пор минуло три поколения, и, оглядываясь назад, я думаю, как правы были они - и прабабушка, и ее решительный отец, и зеркало, показавшее Ирине Акима.

Ключевые слова: Гадание зеркало прабабушка суженый жених авторская история

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