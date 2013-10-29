Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Раз в Крещенский вечерок...

"...Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон..."
А. С. Пушкин. "Евгений Онегин".


Раз в Крещенский вечерок девушки гадали... и среди них моя молодая прабабушка Ирина. Гадали старым проверенным способом - ставим два зеркала друг против друга, зажигаем свечку и смотрим, не привидится ли в зеркальном коридоре, сквозь колеблющееся отраженное пламя свечи, кто-нибудь желанный.

Кто-то из девушек не увидел в зазеркалье ничего, сколько ни вглядывался. Кому-то привиделся тот, кто и наяву из головы никак не идет (любовь, она такая). Одна девушка увидела странное - взмах качелей. К чему тут качели, если гадают на суженого, никто тогда не понял. А следующим летом она раскачалась на таких качелях сильно-сильно, а те и оборвались. Разбилась.

А моя прабабушка ни с того ни с сего увидела в зеркале соседского парня Акима. И совсем не обрадовалась этому видению. Ей-то по сердцу был другой. Рыжий как солнышко. Неплохой вроде бы парень. Из крепкой такой семьи и с крепким таким хозяйством.

К прабабушке они посватались хором - этот рыжик и Аким, который был менее удачным женихом - и семья победней, и со здоровьем не очень ладно. Однако отец - мой прапрадед - выбрал его. "Замуж за ровню надо выходить". В какую именно сторону неровней был рыжий моей прабабушке, он не уточнил. Однако счел, что в его семье она своей не будет - зато будет очень много работать. Вероятно, было и еще что-то, что он не мог выразить словами. Внутреннее сходство. Прабабушка расстроилась несказанно, и мать сказала ей: "Ты отправляйся к родственникам погостить, за это время помолвку с Акимом мы замнем, отца я беру на себя - пойдешь за своего рыжего". Прабабушка просветлела лицом, стремительно собрала узелок, оделась... присела на дорожку. Подумала. Разобрала вещи и наутро дала согласие на брак с Акимом.
Пара из них вышла гармоничная - оба были интеллигентны, другого слова не подберешь, вдумчивы и внимательны к детям. К земле они не прикипали. Прадед был рабочим на цементном заводе, и уважал его весь этот завод за честность и спокойный нрав. Выпить мог, но это не помешало ему стать стахановцем. Человеком он оказался беззлобным (курицу не мог зарезать - к соседям ходили), но твердым в критические моменты. И очень поддержал решение трех своих девчонок отправиться в город поступать в университет.

Вот и все. С тех пор минуло три поколения, и, оглядываясь назад, я думаю, как правы были они - и прабабушка, и ее решительный отец, и зеркало, показавшее Ирине Акима.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 21:27 by TenguПросмотров: 171Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Гадание зеркало прабабушка суженый жених авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 21:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1586|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 596
Классная история! И не только тем, что предсказания зеркала сбывались, а и написано здорово.
Автору спасибо и плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Жизненно так. Плюс. А всеж интересно , о чем она думала? Почему решила поступить не так как хотела в начале?
В истории об этом ни слова.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 22:38
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6956|-1)
Публикаций: 143
Комментариев: 5 603
Мне тоже история понравилась. Молодец ваш прапрадед. И зеркало тоже)
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.