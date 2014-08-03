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Истории из жизни

Щебетуньи

В общем, мы с моими ставропольскими друзьями должны были поехать к морю. Но поездка сорвалась. Друзья предложили Ставрополь, поездить по всему краю. Согласилась, но думала – все, пропал отпуск. Потом вошла во вкус. А перед отъездом поняла, что классно отдохнула.

Четыре дня мы прожили в такой своеобразной гостинице на опушке леса. Бывший совхоз-миллионер купила одна иностранная фирма, все там разрулила и для приезжих випов построила деревянную избушку на 10 комнат с джакузи и интернетом. Причем рядом с домиком – чудные озера, лес и т.д. (какая нафиг Турция!)
Рядом с гостиничкой – совхозная деревня. Бабушки в ней обожают, когда в дом кто-то приезжает, поскольку продают постояльцам парное молоко и хлеб, испеченный на капустных листьях в русской печке (просто сказка кулинарная!).

В общем, не успела наша машина подъехать к гостинице, как к нам наперегонки кинулись три бабки. Выигравшая забег тут же затараторила: «Молочко у меня жирное, вкусное! Кто ни берет, спасибо говорит и специально приезжает потом – за молочком!»
Мы, естественно, не отказались. Во-первых, старушке за быстроту полагалась награда. А потом внешность у нее было очень колоритная – абсолютно старушечий деревенский прикид, а на голове – красная бейсболка «Red bulls».

Бабушка, отпиарив свой продукт, тут же перешла к разгрому конкурентов :«У этих ничего не берите (оглядываясь на двух проигравших старушек, грустно стоявших в сторонке). Вот та, толстая, совсем негигиеничная, и корова у нее негигиеничная, и молоко вонючее. А другая...»
Бабка перешла на шепот и начала озираться по сторонам: «она вообще – щебечет. Врать не буду, сама не видела, но люди говорят – щебечет!»

Мы были перегружены информацией донельзя и не обратили внимание на слово, употребленное явно не в прямом смысле. Но что-то нас задело. Потом, разбирая шмотки и обустраиваясь, начали гадать. Мои ставропольские друзья предположили, что это – какой-то местный диалект. И «щебетать» вовсе не значит имитировать птичье пение. Ведет себя легкомысленно? Врет? Не выполняет обещанное?

Кто-то даже выдвинул версию «ворует». Было понятно одно - «щебетать» явно не хорошо. Иначе зачем бы бабка говорила об этом страшным шепотом? Чтобы выйти из филологического тупика, мы решили дождаться старушку и все разъяснить.

Она прибыла часа через полтора со свежим хлебом и домашним маслом (м-м-м, вкусно!), была усажена в удобное кресло и расспрошена. Бабка ужасно удивилась, что мы не знаем, что такое «щебетать». Вот они, городские, из себя воображают, в енете возются, а про жисть ничего не знают! Ессно, надо было нас просветить.

Оказалось, щебетать – значит колдовать, ворожить, насылать порчу. И прижилось это слово в здешних местах давным-давно, когда в местные села пришли некие «цыганы». Скорее всего, это были выходцы с Кавказа, но старушка Red bulls упорно называла их «цыганами» с ударением на первом слоге. Сначала пришельцев не хотели пускать в деревни и они обосновались на окраине, начали разводить баранов, коров и прочую живность, наниматься батраками в богатые семьи (дело явно было в позапрошлом веке). Как-то местные к ним привыкли и начали даже жениться на пришлых девках. Поскольку те были и красивыми, и хорошими хозяйками. В общем «цыганы» быстро ассимилировались, претензий к ним местные не имели никаких кроме одной – цыганские женщины знали магию. И частенько к ней прибегали. Самой большой фишкой колдуний были превращения. Они оборачивались воронами или галками, летали по ночам над деревней. И наводили порчу на тех, кто их обижал. Если на забор, или еще хуже, на крышу дома садилась ворона, обитатели его начинали тут же креститься. А если большая солидная птица вдруг начинала чирикать по-воробьиному, дело было совсем плохо, можно было присматривать себе место на кладбище. Называлось все это действо «отщебетать», то есть навести порчу.

Кто конкретно этим занимался, сельчане не знали, поймать с поличным колдуний не получалось. А тех, на кого падало подозрение, начинали побаиваться и на всякий случай старались с ними отношения не портить. Время шло, первые «цыганы» уходили в мир иной, но, как считали в деревне, колдуньи передавали свой дар дочерям или внучкам, те поступали так же. В общем нехорошие щебечущие вороны нет-нет, да и появлялись в окрестных деревнях.
«У меня сестру отщебетали, - рассказывала бабушка, - она у одной, чернявой, увела жениха. А та щебетала. Вот мы на речку купаться идем, сестра в кусты залезла, платье скинуть. А на тот куст ворона прилетела и как начала «чир-чир, чир-чир». Я испугалась, домой сестру зову. А она все равно в реку полезла. Смотрю – раз вынырнула, а в другой – нет. Кричала я кричала, мужиков позвала, те ныряли, искали. Но только через два дня утопшую нашли.»

Было это как минимум лет шестьдесят назад, но бабка до сих пор переживала и боялась. Нам она посоветовала не выходить в сумерках без головного убора, лучше красного. Местные щебетуньи, дескать, над такими шапками и косынками колдовать не могут. Типа, алый цвет их пугает ("А также Red bulls",- похихикали мы) Старушка обиделась:

"Чего смеетесь? У нас до сих пор некоторые щебечут. Вот в прошлом годе одного отщебетали. Он на заработки приехал, церкву строил, а его отщебетали. Хоть говорили ему - не ночуй в церкви, в деревне ночуй. А он все одно, не слушал. Вот и умер,хоть и молодой был."
"А что же он, чем провинился, за молоко не заплатил, что ли? Зачем его так?"
"Да это не наши щебетуньи, - бабка снова начала тревожно озираться, - это девка одна, цыганка, мертвая, а все равно щебечет. Любого своего ищет, а другого находит. Вот злится и щебечет. Уже почитай лет сто так щебечет."

История становилась все интересней. Так что мы начали поить бабку чайком, чтобы дослушать рассказ уже до конца.
Все началось сто с лишком лет назад. Красивая деревенская девка Варька влюбилась в местного священника. Он только приехал в большую церковь, куда ходили все окрестные села. Священник был молодой и красивый. Варька столкнулась с ним как-то на улице - и все, тут же, с первого взгляда втюрилась по уши. Но вот в храм ходить влюбленная не могла, поскольку была колдуньей и даже близко подходить к священному месту было для нее тяжко. Вот и топталась все время под одним из окон храма, ожидая, когда выглянет священник. А тот говорил с ней вежливо, приглашал зайти в церковь, пытался объяснить, что все колдовство -всего лишь суеверия. В конце-концов Варьке надоело топтаться под окнами и она взяла ситуацию в свои руки. Сначала занемогла жена свяшенника. Неизвестная хворь в несколько недель свела ее в могилу. Правда, знающие люди говорили - жаловалась попадья перед болезнью, что над ней частенько кружит галка и как-то странно кричит.

А Варька опять пришла под окно, долго звала священника, а когда он выглянул, открытым текстом сказала все про свои чувства. И, очевидно, услышала в ответ такое твердое НЕТ, что надежды уже не осталось. Всю ночь над домиком священника металась черная галка и чирикала, чирикала. А наутро его нашли мертвым - он не был убит, а просто скончался во сне.
Варька ненадолго пережила любимого - через несколько дней утопилась в речке. Похоронили ее за кладбищенской оградой - как самоубийцу. Но история на этом не закончилась.

Возле того церковного окна, откуда священник переговаривался с Варькой, стала часто появляться галка. А те, кто пытался отогнать птицу, которая буквально билась об решетку, в лучшем случае заболевали, ну а в худшем погибали - либо от какой-нибудь болезни, либо от несчастного случая. Причем даже в советские времена, когда из церкви сделали склад, галка продолжала прилетать.


Автор: Zeta.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:34
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Вчера, 19:34 by Nik_dkПросмотров: 653Комментарии: 12
+19

Ключевые слова: Ставрополье старушки ведьмы птицы

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:38
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9932|-4)
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Комментариев: 7 391
Колоритная какая история! И места родные)) Помню, был у бабушки чёрный пёс ЦЫган, именно с ударением на Ы))

+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:49
+3
Группа: Комментаторы
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Комментариев: 2 824
Что-то свежее из старинных преданий. Люблю такое, хоть там надобно не только надвое делить, а на двадцать даже. Но всё равно это колоритнейший фольклор, и мне приятнее всяких крипипаст.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Летяга
Вчера, 19:52
+2
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Репутация: (9932|-4)
Публикаций: 539
Комментариев: 7 391
Цитата: зелёное яблочко
мне приятнее всяких крипипаст.

А это таки копипаста)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:55
+2
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Репутация: (960|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 824
Цитата: Летяга
таки копипаста)

Но она не на современный манер, с классическим для крипи финалом. А в стиле деревенской баечки. Вот о чём была речь. А то, что журналиста работа — вижу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#5 написал: Бозкурт
Вчера, 19:58
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 164
Сначала я возмутилась на бойкую бабку и пожалела грустных старушек у которых отхапали клиента. Но в процессе чтения бабуля себя реабилитировала такой знатной байкой, что я как там с ними посидела. Почему-то ясно представилась и церковь и щебетунья Варька.) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
#6 написал: Птичка-мозгоклюйка
Вчера, 20:23
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 63
"Вкусная" история! И словечко очень колоритное - щебетать. Никогда его в таком значении не слышала. Плюс!
Зарегистрирован: 2.01.2018
#7 написал: Tigger power
Вчера, 21:56
+3
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Репутация: (1552|0)
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Комментариев: 2 741
С удовольствием прочитала) не слышала про щебет, вот оно как ещё бывает оказывается+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#8 написал: Vedmovochka
Вчера, 21:57
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Репутация: (1125|-1)
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Комментариев: 390
Блин,какая крутая история! С погружением,прямо. Ни разу подобного не читала,про щебеталок этих. Необычно,плюсую))
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#9 написал: conjure one
Вчера, 22:03
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4751|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 031
История безусловно интересная, столько разных событий. Единственное - в финал просится колоритное завершение, например, сама рассказчица стала свидетельницей действа "щебетуний". Но, возможно, ей повезло и ничего сверхординарного не произошло, история ведь вроде как из жизни) А так +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#10 написал: Эвиллс
Вчера, 22:22
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Комментариев: 3 478
А я верю что такая история и в правду могла быть. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#11 написал: Elena-lvs
Вчера, 22:26
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Комментариев: 1 748
Ну, да слово"цЫган"тут у нас в порядке вещей, а вот слово"щебечут" в первые слышу, если птичек не иметь ввиду...А вообще у местному диалекту и словечками я лет 20 привыкала.
Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#12 написал: redcoon
Сегодня, 01:14
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 588
Только не понятно при чем тут красный головной убор, чем он отпугивает? ±+++++++
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