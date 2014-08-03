Щебетуньи

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:34

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Nik_dk Просмотров: 653 Комментарии: 12 +19 Вчера, 19:34 by

В общем, мы с моими ставропольскими друзьями должны были поехать к морю. Но поездка сорвалась. Друзья предложили Ставрополь, поездить по всему краю. Согласилась, но думала – все, пропал отпуск. Потом вошла во вкус. А перед отъездом поняла, что классно отдохнула.Четыре дня мы прожили в такой своеобразной гостинице на опушке леса. Бывший совхоз-миллионер купила одна иностранная фирма, все там разрулила и для приезжих випов построила деревянную избушку на 10 комнат с джакузи и интернетом. Причем рядом с домиком – чудные озера, лес и т.д. (какая нафиг Турция!)Рядом с гостиничкой – совхозная деревня. Бабушки в ней обожают, когда в дом кто-то приезжает, поскольку продают постояльцам парное молоко и хлеб, испеченный на капустных листьях в русской печке (просто сказка кулинарная!).В общем, не успела наша машина подъехать к гостинице, как к нам наперегонки кинулись три бабки. Выигравшая забег тут же затараторила: «Молочко у меня жирное, вкусное! Кто ни берет, спасибо говорит и специально приезжает потом – за молочком!»Мы, естественно, не отказались. Во-первых, старушке за быстроту полагалась награда. А потом внешность у нее было очень колоритная – абсолютно старушечий деревенский прикид, а на голове – красная бейсболка «Red bulls».Бабушка, отпиарив свой продукт, тут же перешла к разгрому конкурентов :«У этих ничего не берите (оглядываясь на двух проигравших старушек, грустно стоявших в сторонке). Вот та, толстая, совсем негигиеничная, и корова у нее негигиеничная, и молоко вонючее. А другая...»Бабка перешла на шепот и начала озираться по сторонам: «она вообще – щебечет. Врать не буду, сама не видела, но люди говорят – щебечет!»Мы были перегружены информацией донельзя и не обратили внимание на слово, употребленное явно не в прямом смысле. Но что-то нас задело. Потом, разбирая шмотки и обустраиваясь, начали гадать. Мои ставропольские друзья предположили, что это – какой-то местный диалект. И «щебетать» вовсе не значит имитировать птичье пение. Ведет себя легкомысленно? Врет? Не выполняет обещанное?Кто-то даже выдвинул версию «ворует». Было понятно одно - «щебетать» явно не хорошо. Иначе зачем бы бабка говорила об этом страшным шепотом? Чтобы выйти из филологического тупика, мы решили дождаться старушку и все разъяснить.Она прибыла часа через полтора со свежим хлебом и домашним маслом (м-м-м, вкусно!), была усажена в удобное кресло и расспрошена. Бабка ужасно удивилась, что мы не знаем, что такое «щебетать». Вот они, городские, из себя воображают, в енете возются, а про жисть ничего не знают! Ессно, надо было нас просветить.Оказалось, щебетать – значит колдовать, ворожить, насылать порчу. И прижилось это слово в здешних местах давным-давно, когда в местные села пришли некие «цыганы». Скорее всего, это были выходцы с Кавказа, но старушка Red bulls упорно называла их «цыганами» с ударением на первом слоге. Сначала пришельцев не хотели пускать в деревни и они обосновались на окраине, начали разводить баранов, коров и прочую живность, наниматься батраками в богатые семьи (дело явно было в позапрошлом веке). Как-то местные к ним привыкли и начали даже жениться на пришлых девках. Поскольку те были и красивыми, и хорошими хозяйками. В общем «цыганы» быстро ассимилировались, претензий к ним местные не имели никаких кроме одной – цыганские женщины знали магию. И частенько к ней прибегали. Самой большой фишкой колдуний были превращения. Они оборачивались воронами или галками, летали по ночам над деревней. И наводили порчу на тех, кто их обижал. Если на забор, или еще хуже, на крышу дома садилась ворона, обитатели его начинали тут же креститься. А если большая солидная птица вдруг начинала чирикать по-воробьиному, дело было совсем плохо, можно было присматривать себе место на кладбище. Называлось все это действо «отщебетать», то есть навести порчу.Кто конкретно этим занимался, сельчане не знали, поймать с поличным колдуний не получалось. А тех, на кого падало подозрение, начинали побаиваться и на всякий случай старались с ними отношения не портить. Время шло, первые «цыганы» уходили в мир иной, но, как считали в деревне, колдуньи передавали свой дар дочерям или внучкам, те поступали так же. В общем нехорошие щебечущие вороны нет-нет, да и появлялись в окрестных деревнях.«У меня сестру отщебетали, - рассказывала бабушка, - она у одной, чернявой, увела жениха. А та щебетала. Вот мы на речку купаться идем, сестра в кусты залезла, платье скинуть. А на тот куст ворона прилетела и как начала «чир-чир, чир-чир». Я испугалась, домой сестру зову. А она все равно в реку полезла. Смотрю – раз вынырнула, а в другой – нет. Кричала я кричала, мужиков позвала, те ныряли, искали. Но только через два дня утопшую нашли.»Было это как минимум лет шестьдесят назад, но бабка до сих пор переживала и боялась. Нам она посоветовала не выходить в сумерках без головного убора, лучше красного. Местные щебетуньи, дескать, над такими шапками и косынками колдовать не могут. Типа, алый цвет их пугает ("А также Red bulls",- похихикали мы) Старушка обиделась:"Чего смеетесь? У нас до сих пор некоторые щебечут. Вот в прошлом годе одного отщебетали. Он на заработки приехал, церкву строил, а его отщебетали. Хоть говорили ему - не ночуй в церкви, в деревне ночуй. А он все одно, не слушал. Вот и умер,хоть и молодой был.""А что же он, чем провинился, за молоко не заплатил, что ли? Зачем его так?""Да это не наши щебетуньи, - бабка снова начала тревожно озираться, - это девка одна, цыганка, мертвая, а все равно щебечет. Любого своего ищет, а другого находит. Вот злится и щебечет. Уже почитай лет сто так щебечет."История становилась все интересней. Так что мы начали поить бабку чайком, чтобы дослушать рассказ уже до конца.Все началось сто с лишком лет назад. Красивая деревенская девка Варька влюбилась в местного священника. Он только приехал в большую церковь, куда ходили все окрестные села. Священник был молодой и красивый. Варька столкнулась с ним как-то на улице - и все, тут же, с первого взгляда втюрилась по уши. Но вот в храм ходить влюбленная не могла, поскольку была колдуньей и даже близко подходить к священному месту было для нее тяжко. Вот и топталась все время под одним из окон храма, ожидая, когда выглянет священник. А тот говорил с ней вежливо, приглашал зайти в церковь, пытался объяснить, что все колдовство -всего лишь суеверия. В конце-концов Варьке надоело топтаться под окнами и она взяла ситуацию в свои руки. Сначала занемогла жена свяшенника. Неизвестная хворь в несколько недель свела ее в могилу. Правда, знающие люди говорили - жаловалась попадья перед болезнью, что над ней частенько кружит галка и как-то странно кричит.А Варька опять пришла под окно, долго звала священника, а когда он выглянул, открытым текстом сказала все про свои чувства. И, очевидно, услышала в ответ такое твердое НЕТ, что надежды уже не осталось. Всю ночь над домиком священника металась черная галка и чирикала, чирикала. А наутро его нашли мертвым - он не был убит, а просто скончался во сне.Варька ненадолго пережила любимого - через несколько дней утопилась в речке. Похоронили ее за кладбищенской оградой - как самоубийцу. Но история на этом не закончилась.Возле того церковного окна, откуда священник переговаривался с Варькой, стала часто появляться галка. А те, кто пытался отогнать птицу, которая буквально билась об решетку, в лучшем случае заболевали, ну а в худшем погибали - либо от какой-нибудь болезни, либо от несчастного случая. Причем даже в советские времена, когда из церкви сделали склад, галка продолжала прилетать.Автор: Zeta.

Ключевые слова: Ставрополье старушки ведьмы птицы

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