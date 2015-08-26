Родители

Новость отредактировал catberry - Вчера, 17:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nik_dk Просмотров: 649 Комментарии: 4 +17 Вчера, 17:58 by

У меня очень долго болела мама. Двадцать лет. И сама измучилась, и мне с ней было уже тяжело: одну не оставишь, работать негде, на одну ее пенсию не проживешь. Крутилась, как могла. И участковый доктор был хороший, но уже ничем не поможешь, список болезней на страницу мелким почерком. Уже у мамы всякие маразматические вещи пошли.И вот однажды выхожу я во двор где-то около полуночи, просто немножко отдышаться, сигарету спокойно выкурить: дежурство-то мое круглосуточное, без подмены. Ночь теплая, тихая, середина июня. И думаю я, себя и маму жалея, как долго это еще протянется, как долго нам мучиться.И вдруг в совершенной тишине звучит музыкальная фраза: -"Спи, ночь в июле только пять часов..." И снова все тихо. И нашел на меня какой-то мудрый покой. Как будто кто-то посочувствовал и вроде бы даже словно по голове погладил.К утру я и забыла про услышанное. И опять с утра до вечера как белка в колесе: накормить, напоить, обиходить, кремом мазать, кислород вовремя дать, лекарства и пр. Спала минут по пятнадцать, то мама позовет, то сама бежишь проверять, как она там.Но однажды утром проспала. Разбудил меня кот. Очень странно так стал показывать, что надо к маме в спальню идти скорее. Я вошла, а она уже ушла. Во сне. Но серебряное кольцо с малахитом, которое я ей когда-то подарила, как-то сняла и положила на столик у кровати.И было это 31 июля.Я вспомнила про подсказку, когда свидетельство о ее смерти получала.Но и это еще не все.Покойный отец очень маму любил и буквально ее на руках носил. Кроме меня за ней некому было ухаживать, хотя родственники и другие были. Я считала, что у меня есть долг, который просто надо выполнять, как бы трудно ни было.Прошел довольно трудный год, но когда он кончился, то нашелся человек, с которым мы уже 30 лет душа в душу живем. Причем вроде бы он вообще никак не мог в наши места попасть, но вот случилось.И у меня какое-то такое есть странное чувство, что мне его отец послал. Каким-то образом свел нас двоих. И когда однажды, в очень сложный год, я вдруг подумала о разводе, то привиделся мне отец. Прямо среди бела дня. Стоит у стены в комнате, смотрит на меня укоризненно и головой качает. Я к нему - а его и нет...Наладилось все у нас. Нам друг с другом до сих пор не скучно.Автор: Викторка.

Ключевые слова: Родители смерть семья

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