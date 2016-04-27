Злой добрый дед

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 751 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 12:25 by

Эта мистическая история произошла в 2003 году. Мы с женой Леной на тот момент жили вместе уже более 4-х лет. Жили, как говорится, душа в душу, но, увы, в нашей семье не было самого главного – детишек. Чего мы только ни пробовали, у каких врачей мы только ни были, а все без толку.У жены была болтливая подружка, которая постоянно советовала нам обратится ко всякого рода колдунам, экстрасенсам, бабкам, дедкам… Но мы были уверены, что если помощь и придет, то только от Господа.Шло время, а жена не беременела; каждый тест с одной полоской приносил в дом стресс и разочарование. Под лозунгом "держаться нету больше сил" я усадил Лену в машину, и мы, по рекомендации все той же болтухи-подруги, поехали к «белому магу» в одну захудалую деревеньку в Саратовской области.На пороге еле дышащего домика мы встретили старца – Николая Афанасьевича. Дедушка пригласил нас за стол и достал карты:– Сдвинь! – сказал он моей Ленке, и жена дрожащей от волнения рукой сдвинула колоду обычных карт.Посмотрел дедок на картину из выложенных дам, королей и тузов разных мастей и произнес:– Не будет у Вас детей, милочка, никогда, и никто не поможет. Единственный вариант – это ребенок из детдома.Хотя я не поверил в эту «магию», слова несносного деда показались мне оскорбительными. Меня словно кипятком обдали. Взяв жену за руку и бросив на стол тысячу рублей (ровно столько стоило дедушкино «предсказание»), мы направились к выходу.Тут дедушка встал из-за стола и попросил меня забрать деньги. В качестве оплаты он предложил выпить с ним. Свою просьбу он мотивировал тем, что уже давно ни с кем не общался «по душам», а в селе компании у него нет. Я, конечно, отказался, ведь я за рулем, да и дорога дальняя, но дед так умело начал уговаривать, что я сам не понял, как согласился. Глаза мои совсем округлились от удивления, когда к его просьбе присоединилась и супруга.Итак, мы выпили литр настоящей деревенской самогонки на двоих.– А добрый ты человек, – молвил Николай Афанасьевич, когда я уже, пошатываясь, направлялся к машине и добавил: – Коль что случится с тобой, обо мне подумай, и все хорошо будет.Едва отъехав от деревни, я почувствовал, что в голове проясняется, но списал это на самовнушение и свою сосредоточенность на дороге. Не мог же я за 10 минут протрезветь!За 2 км до Саратова по закону подлости меня останавливает ДПС. «Приехали», – подумал я и вышел из машины. Инспектор после осмотра документов поинтересовался, не употреблял ли я сегодня алкогольных напитков.– Нет, конечно, – ответил я с глупой улыбкой на лице, вспоминая дедушку. Гаишник подозрительно посмотрел на меня и отправился в патрульную машину за прибором.– Дыхните! – рявкнул он и ткнул в меня трубочкой.Я выдохнул, что есть мочи. Гаишник оторопел: на табло светились цифры 0,00 промилле.– Еще раз!И я дыхнул еще раз. Все те же 0,00.Через полчаса я уже был дома и размышлял над тем, как такое могло случиться…Мы с женой с новыми, непонятно откуда взявшимися силами обратились к Господу. Не пропускали ни одной воскресной службы в церкви и каждый вечер молились. Сегодня я счастливый отец двоих родных детей и знаю, что в этом нам помог лишь Бог. Но иногда ловлю себя на мысли, что дед тоже к этому причастен.Автор - PetjaS.

Ключевые слова: Семья бездетность белый маг колода карт счастливый отец

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