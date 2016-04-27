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Истории из жизни

Злой добрый дед

Эта мистическая история произошла в 2003 году. Мы с женой Леной на тот момент жили вместе уже более 4-х лет. Жили, как говорится, душа в душу, но, увы, в нашей семье не было самого главного – детишек. Чего мы только ни пробовали, у каких врачей мы только ни были, а все без толку.

У жены была болтливая подружка, которая постоянно советовала нам обратится ко всякого рода колдунам, экстрасенсам, бабкам, дедкам… Но мы были уверены, что если помощь и придет, то только от Господа.
Шло время, а жена не беременела; каждый тест с одной полоской приносил в дом стресс и разочарование. Под лозунгом "держаться нету больше сил" я усадил Лену в машину, и мы, по рекомендации все той же болтухи-подруги, поехали к «белому магу» в одну захудалую деревеньку в Саратовской области.
На пороге еле дышащего домика мы встретили старца – Николая Афанасьевича. Дедушка пригласил нас за стол и достал карты:
– Сдвинь! – сказал он моей Ленке, и жена дрожащей от волнения рукой сдвинула колоду обычных карт.
Посмотрел дедок на картину из выложенных дам, королей и тузов разных мастей и произнес:
– Не будет у Вас детей, милочка, никогда, и никто не поможет. Единственный вариант – это ребенок из детдома.
Хотя я не поверил в эту «магию», слова несносного деда показались мне оскорбительными. Меня словно кипятком обдали. Взяв жену за руку и бросив на стол тысячу рублей (ровно столько стоило дедушкино «предсказание»), мы направились к выходу.
Тут дедушка встал из-за стола и попросил меня забрать деньги. В качестве оплаты он предложил выпить с ним. Свою просьбу он мотивировал тем, что уже давно ни с кем не общался «по душам», а в селе компании у него нет. Я, конечно, отказался, ведь я за рулем, да и дорога дальняя, но дед так умело начал уговаривать, что я сам не понял, как согласился. Глаза мои совсем округлились от удивления, когда к его просьбе присоединилась и супруга.
Итак, мы выпили литр настоящей деревенской самогонки на двоих.
– А добрый ты человек, – молвил Николай Афанасьевич, когда я уже, пошатываясь, направлялся к машине и добавил: – Коль что случится с тобой, обо мне подумай, и все хорошо будет.
Едва отъехав от деревни, я почувствовал, что в голове проясняется, но списал это на самовнушение и свою сосредоточенность на дороге. Не мог же я за 10 минут протрезветь!
За 2 км до Саратова по закону подлости меня останавливает ДПС. «Приехали», – подумал я и вышел из машины. Инспектор после осмотра документов поинтересовался, не употреблял ли я сегодня алкогольных напитков.
– Нет, конечно, – ответил я с глупой улыбкой на лице, вспоминая дедушку. Гаишник подозрительно посмотрел на меня и отправился в патрульную машину за прибором.
– Дыхните! – рявкнул он и ткнул в меня трубочкой.
Я выдохнул, что есть мочи. Гаишник оторопел: на табло светились цифры 0,00 промилле.
– Еще раз!
И я дыхнул еще раз. Все те же 0,00.
Через полчаса я уже был дома и размышлял над тем, как такое могло случиться…
Мы с женой с новыми, непонятно откуда взявшимися силами обратились к Господу. Не пропускали ни одной воскресной службы в церкви и каждый вечер молились. Сегодня я счастливый отец двоих родных детей и знаю, что в этом нам помог лишь Бог. Но иногда ловлю себя на мысли, что дед тоже к этому причастен.

Автор - PetjaS.
Источник.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 751Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Семья бездетность белый маг колода карт счастливый отец

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Комментарии

#1 написал: Бозкурт
Сегодня, 12:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 160
Тц. И все же не "принимайте на Хрудь" если вам садиться за руль.)) Это увеличивает риск ДТП даже если у вас дедушка Николай Афанасьич в друзьях и пили вы лучший деревенский самогон чистейший как слеза.)))
Ну хорошо, что все сложилось. Так, а в чем участие деда все- таки? Помог увильнуть от досмотра гаишника?))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#2 написал: Joss
Сегодня, 13:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 329
Да, есть в наших селеньях такие люди.
И какой же он злой!
И главное денег не берут.
Я хочу верить, что в этом что-то есть.
Мы все-же на мистическом сайте.
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#3 написал: Ветла
Сегодня, 13:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Я думаю, что дедушка всё таки немножко помог. Наверное не просто так попросил Вас остаться "за компанию")). Счастья и здоровья Вашим деткам, это самое большое богатство - это я знаю не по наслышке, мне все вокруг говорили тоже самое....НО, ГЛАВНОЕ ВЕРИТЬ!!!!!!!!!!!!!! Хорошая история - ПЛЮС!!
Зарегистрирован: 23.06.2017
#4 написал: troja
Сегодня, 13:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 177
Господь милостив!!! Молодцы, что от Бога не отвернулись и не пошли по кривой дорожки (бабки да знахари). Нет подразделения черная, белая магия, все это одно, от нечистого.... Хорошая история, деткам вашим здоровья!!!
Зарегистрирован: 5.04.2013
#5 написал: Talisha
Сегодня, 14:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (1363|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 761
Последняя фраза звучит двусмысленно:)))))))
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 15:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (765|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 630
НУ НЕ ВЕРЮ Я в то, что прибор НИЧЕГО не показал! Хоть стреляйте!
да и поведение ГГ, зная что пил накануне чуть ли на амбразуру кидался подышать в трубку, да еще с таким остервенением дул, так как будто бы давно мечтал лишиться прав, да вот повода не было! Любой человек, даже накануне употреблявший будет подсознательно и психологически максимально избегать или минимизировать возможность реализации неблагоприятных последствий.
поверила бы если бы было написано так: "я дыхнул слегка", На табло ничего не показало. Я удивился и поверив в дедушкину силу дыхнул второй раз уже более уверенно и посильнее". Вот в такое повествование я бы поверила. Но все равно не верю, что трубка ничего не показала (при условии если в течение 24 часов его остановили после распития).
да и не стыковка, то они вдвоем выпили литруху, то к ним жена присоединилась...
А самое что меня взбесило, то что он выпив поллитра спокойно сел за руль!!!! УРОД!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#7 написал: Ольга 1981
Сегодня, 18:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 40
Да, дедушка явно был недобрый. Сначала наговорил супругам, что не быть им родителями никогда, затем человеку за рулём самогон наливал, да и ещё не сбылись никакие его предсказания. Шарлатан чистой воды, да ещё и бухнуть видимо любитель. Связи не вижу между визитом к делу и рождением детей. Просто пришло ваше время стать родителями, вот вы и стали. Желаю здоровья вашей семье. И не садитесь больше пьяным за руль никогда. Это отвратительно.
Зарегистрирован: 13.12.2017
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