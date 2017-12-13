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Истории из жизни

Белый пенёк?

Всем привет, формучане-4storовцы. Несколько лет читаю данный сайт и решился только сейчас поведать пару историй из своей жизни. Очень нравится, что есть "обратная связь" с читающими. То бишь не в "пустоту" история выбрасывается. Надеюсь, что кто-то сможет ответить и на мои вопросы. Налил кружку кофе покрепче и уселся строчить. Возможно мои истории не будут являться "закосом" под художественную литературу, чем богаты, как говорится. Начнем знакомиться?

Меня зовут Стас (никаких вымышленных имён). Не совсем понимаю, к чему тайны и зачем в историях менять имена. Мне 27 лет. Родился я в Казахстане, в городе Костанай. Собственно, где и прожил 25 лет. Ныне живу я на юге РФ в г. Краснодар. Работаю татуировщиком. Имею кучу увлечений, и одно из них - паранормальное. Являясь заядлым атеистом, очень люблю паранормальные вещи, истории, места. Но сколько бы я сам ни искал их (заброшки, ночные кладбища, места убийств, исторические места вроде замков и т.д.), ничего не находил, происходило это совсем неожиданно и, разумеется, в самое неподходящее время и не так часто, как хотелось бы. Начну первую историю с самого недавнего времени. Постараюсь материал подкреплять фотографиями.
Лето 2016. Точнее август. Очередным жарким утром за неимением работы в виде клиентов в тату салоне решили мы с ребятами отправиться на море отдохнуть, чтобы к следующему утру вернуться на рабочие места. Одна машина - 5 человек (3 парня и 2 девушки). Небольшой старенький джип. По пути закупились необходимым, заранее через знакомую одного из парней забронировали домик у моря в посёлке Агой. Выехали мы утром, из-за вечных пробок в сторону Туапсе прибыли мы на место ближе к вечеру. Хотя ехать всего ничего: около 170км. По пути к посёлку заехали на Киселёвские скалы. На то место, где снимали сцену из "Бриллиантовой руки", в которой мальчик шёл по воде. Искупались, отдохнули, начало смеркаться. Отправились мы, собственно, в Агой.

По приезду уже темно было, хоть глаз выколи, а время только 6 или 7 вечера было. Ну, оно и понятно: южные ночи, и все дела. Забурились мы в домик. К слову, был двухэтажный, обычный, частный дом. Никаких королевских хором, кухня на улице и место для машины.
На открытой веранде 2-го этажа уселись за круглый стол и приступили к пиршеству. Разные вкусности, вино, настольные игры и разговоры. И все подходило к тому, что спать-то пора уже, утром в дорогу обратно. Время было около 12 ночи. Девчата пошли в свою комнату спать, к ним же улёгся и один из парней (кроватей было 5, 3 в одной комнате и 2 в маленькой). Этих ребят я опущу, потому что к истории они не имеют никакого отношения.

А вот Кирилл, с которым мы остались с бутылкой вина, очень даже причастен. Оставшись одни на веранде в тишине и смотря, как на горизонте сверкают молнии и очерчивают черный силуэт гор, нас потянуло на разговоры о мистике и т.д. Между делом решили сходить искупаться на море. Он тут был много раз, с его слов, и знает короткий путь через дома, через лесистую опушку, за которой сразу дикий пляж. Попытались растормошить наших друзей, но те ни в какую, сильно спать хотели и не поддержали нашего энтузиазма. Отправились мы вдвоем. Примечу, что мы не были пьяными вдрызг или до галлюцинаций. Вином, мне кажется, вообще невозможно упиться до такого состояния. Был приятный релакс-эффект, и не более. Вдобавок еще и пьянящий свежий воздух и запах моря.

Путь наш пролегал через пару домов, зарослей кустов, через которые мы вышли к 2-м строящимся многоэтажкам, но, видимо, брошенных во время строительства. По правую сторону от них заканчиваются жилые дома и появляется что-то вроде устья. Пройдя дальше по тропе впереди можно увидеть вход в чернеющий лес. Даже немного не по себе было, но мы шли: купаться-то хочется - ой, как! Тут мы начали подшучивать на тему страшилок и паранормального. Мол, сейчас леший выпрыгнет или еще что похуже среди ночи в лесу. Вокруг-то ни души, все спят. Только шум легкого ветра колышет деревья. Идём мы, идём, и тут Кирилл останавливается, как вкопанный, вылупив глаза, смотрит в сторону леса справа от нас (между нами и лесом что-то типа травяной опушки было протяженностью метров 50, а дальше кусты и деревья). Я вглядываюсь и не могу понять, на что он смотрит. Говорю ему:
- Да хорош прикалываться, че ты выдумываешь? Нет там ничего!
- Да ты смотри внимательнее, - с улыбкой на лице сказал Кирилл.
А сам смотрю на него, а у него слезы на глаза наворачиваются. Психанул, начал сам как истукан смотреть. "Ну, пенёк от березки, делов-то?" - подумал я себе. Стоп! Какая берёзка? Тут их и близко нет! Всматриваюсь дальше - действительно, среди деревьев просто белое... что-то белое. Не шевелится. Никаких звуков при этом не было. И волной плавно накрывает панический ужас. Просто ни с того ни с сего. Словно сейчас произойдёт что-то ужасное.
Пытаюсь включить фонарь на телефоне и посветить (хотя сам понимаю, что его свет туда не достанет, но в ужасе стараюсь хоть что-то сделать). А у самого уже по спине мурашки ходят размером со слона. Включаю и свечу, к слову, фонарик включился раза с 5-го, телефон заглючил. Ничего нет, убираю фонарь - есть! Пару раз я так светом поманипулировал, и это белое что-то, просто словно сквозь землю, вниз так вжух! Как мороженое растаяло в ускоренной перемотке. И резко начали шелестеть кусты, в которых оно стояло.
Я говорю: "Да собака поди!" - а сам за плечо его разворачиваю и говорю: "Пошли обратно, ну его на фиг!"
Потому что испугались мы знатно. Побежали, оборачиваюсь, а этот "белый березовый пенёк" стоит уже среди травы. То есть до тропинки, на которой мы стояли, оставалось уже метров 10. И, как мне показалось, оно смотрело на нас. Хотя ни лица, ни даже хоть каких-либо очертаний человека не видно. Просто пятно по росту примерно 150 см или выше. И тут мы просто побежали что есть мочи. Добежали до домика, обернулись - никого. Все спокойно и тихо. Зашли во двор и заперли за собой ворота. Смотрим на машину, в салоне свет горит.
- Ты че в машине свет не выключил?
- Выключал, мы же мимо проходили, и мы бы точно заметили горящий свет в салоне.
- Может, наши искали чего?
- Машина закрыта, мужик, - доставая ключи из кармана от машины сказал Кирилл с перепуганным лицом.
Пошли мы спать, не допивая вина, не доедая вкусности. Улеглись мы и обсуждали остаток времени эту ситуацию. Так и уснули. На утро в машине снова горел свет. Сочли это снова странным, но уже больше смеялись. Домой доехали без происшествий. Что это было я уже не могу понять 2 года. Смотрел старые карты. Да, там в лесах стоят немецкие ДОТы со времен ВОВ. Но они далеко от нас. Прикреплю карту и нарисую наш путь. Любой желающий может проехаться и проверить, что там есть. У меня лично никакого желания возвращаться туда нет.


Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:20 by PRO100 StasПросмотров: 551Комментарии: 13
+13

Ключевые слова: Лес пенек страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:55
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 40
Люблю такие истории, где не скрываются имена и места событий. Интересно было почитать. А может и правда собака? Или туман? Но если двух взрослых парней обуял страх, значит действительно что то жуткое было. Надо было не фонарик пробовать включить, а камеру на телефоне и сфоткать. Интересно было бы посмотреть на это явление. Спасибо за историю.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:04
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (949|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 804
Это могло быть что угодно. Как мистическое, так и нет.
Вообще больше расписано про поездку, природу, выпивку, чем про паранормальное. И где обещанные фотографии?
Ещё улыбнуло: « Являюсь заядлым атеистом, очень люблю паранормальные вещи…». То есть: в бога не верю, в чёрта — да. Вы уж определитесь. Нет света без тьмы. А то как-то по- ребячески пафосно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: DRUID
Сегодня, 12:07
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Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 252
Ужас то какой! Злобный пень, безжалостно включающий в машине свет.
От чего у Кири слезы то на глаза навернулись, испужался до такой степени? А ещё девчонок с собой взять хотели.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#4 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:20
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (74|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 5 880
кроватей было 5, 3 в одной комнате и 2 в маленькой

Логичней было девчонок уложить в маленькой, а пацанов в большой)

история понравилась, наверное самой атмосферой: когда вокруг природа, и кроме вас ни души. ну или не совсем "ни души")) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#5 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 12:33
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Репутация: (49|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 131
"Вином, мне кажется, вообще невозможно упиться до такого состояния", - до такого или не до такого, а я выпила летом прошлым полторы бутылки вина. Подружке с её бутылки ничего не было, а вот я и идти не могла по прямой без "припляса". Ясное сознание моё тоже где-то было далеко-далеко... До того, что появись на тот момент передо мной привидение, я испугалась бы, скорее всего, но не удивилась. Надолго запомнила свои ощущения, до сих пор не померкли. Вино хорошее было, если что, не самое дешёвое и не из пакетов.
Так что природа пня-альбиноса может быть любая.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#6 написал: Бозкурт
Сегодня, 12:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 160
На всех не угодишь.)) Меня, например, всегда подкупает конкретика, а не художественные изыски. Главное чтоб описание было внятным.
Спасибо за карту и приглашение проверить лично.)) Любопытно, что за пятна там шастают в полночь. А винцом тоже ведь можно накачегариться, смотря сколько принять. Не могло все же быть с легкого опьянения да подогретого ещё рассказами о потустороннем. И обстановка так скать располагала... Но... Кто знает... Кто знает)
+
Зарегистрирован: 27.04.2016
#7 написал: PRO100 Stas
Сегодня, 13:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: зелёное яблочко
Это могло быть что угодно. Как мистическое, так и нет.
Вообще больше расписано про поездку, природу, выпивку, чем про паранормальное. И где обещанные фотографии?
Ещё улыбнуло: « Являюсь заядлым атеистом, очень люблю паранормальные вещи…». То есть: в бога не верю, в чёрта — да. Вы уж определитесь. Нет света без тьмы. А то как-то по- ребячески пафосно.

Вы видимо не дочитали до конца. Снимок Карты внизу истории! А фото с той поездки есть только на киселевских скалах, могу лично вам отправить)). Сфотографировать на телефон призрака тоже не додумались, немного не до фотосессии было, да и что бы я сфоткал чёрной ночью на старенький леново? И да, представляете, будучи атеистом я люблю паранормальные истории и вещи. Это кем-то запрещено или прописано в тайной книге атеизма? Не верю я нив бога, ни в чертей. Лишь описываю странное. При чем тут ребячество? И тем более пафос где вы углядели?

Цитата: VENDETTA
кроватей было 5, 3 в одной комнате и 2 в маленькой

Логичней было девчонок уложить в маленькой, а пацанов в большой +

Увы, та комната не была столь удобной, не захотели они)
Зарегистрирован: 25.04.2018
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:17
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Комментариев: 2 804
Цитата: PRO100 Stas
более пафос где вы углядели?

Я до конца читаю обычно. И карту видела, но это разве фото? А пафоса даже больше стало: "Не верю ни в бога, ни в чёрта!" Тогда откуда паранормальщина берется? stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#9 написал: Talisha
Сегодня, 14:09
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Комментариев: 2 761
Ночь. Разговоры о паранормальном, леших, приведениях... Настроились на нужную волну и увидели чего-то.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#10 написал: Летяга
Сегодня, 14:31
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Публикаций: 535
Комментариев: 7 371
Цитата: зелёное яблочко
"Не верю ни в бога, ни в чёрта!" Тогда откуда паранормальщина берется?

А какая связь между богом, чертом и паранормальщиной? Это три величины, друг от друга никак не зависящие.
На мой взгляд паранормальное - это просто то, чему мы пока не можем дать нормального объяснения. То, что мы сами себе научились объяснять, паранормальщиной уже не считается. А когда-то и умение читать приравнивалось к колдовству, т.к. большинству, формирующему "общественное мнение", чтение было недоступно.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:46
0
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Репутация: (949|0)
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Комментариев: 2 804
Просто любопытно, а если припечет кому «заядлый атеист» взмолится?
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#12 написал: Летяга
Сегодня, 15:04
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Комментариев: 7 371
Цитата: зелёное яблочко
кому «заядлый атеист» взмолится?

Не знаю. Зачем ему молиться?
Кстати, наши церковные иерархи не считают атеистов злом. Они их считают такими же верующими, только наоборот. Дескать, верующий верит, что бог есть, атеист верит, что бога нет. А как показала историческая практика, веру человек меняет легко и непринуждённо. А вот тот, кто верить не хочет, а хочет знать - он-то и есть настоящее зло. Такому лапши на уши не навешаешь, во всём он разобраться хочет, Святое Писание лучше пастыря знает и вопросы неудобные задает)))
Фольклор строится вокруг реальных фактов. Фольклор может влиять на поведение людей. Но фольклор не может влиять на физическую реальность.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#13 написал: Pmariam
Сегодня, 15:46
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Комментариев: 1 630
Ребята, а я одна на карте моря не увидела?

а еще говорите, что вином нельзя напиться smeh
знаем! плавали!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
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