Белый пенёк?

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

PRO100 Stas Просмотров: 551 Комментарии: 13 +13 Сегодня, 11:20 by

Всем привет, формучане-4storовцы. Несколько лет читаю данный сайт и решился только сейчас поведать пару историй из своей жизни. Очень нравится, что есть "обратная связь" с читающими. То бишь не в "пустоту" история выбрасывается. Надеюсь, что кто-то сможет ответить и на мои вопросы. Налил кружку кофе покрепче и уселся строчить. Возможно мои истории не будут являться "закосом" под художественную литературу, чем богаты, как говорится. Начнем знакомиться?Меня зовут Стас (никаких вымышленных имён). Не совсем понимаю, к чему тайны и зачем в историях менять имена. Мне 27 лет. Родился я в Казахстане, в городе Костанай. Собственно, где и прожил 25 лет. Ныне живу я на юге РФ в г. Краснодар. Работаю татуировщиком. Имею кучу увлечений, и одно из них - паранормальное. Являясь заядлым атеистом, очень люблю паранормальные вещи, истории, места. Но сколько бы я сам ни искал их (заброшки, ночные кладбища, места убийств, исторические места вроде замков и т.д.), ничего не находил, происходило это совсем неожиданно и, разумеется, в самое неподходящее время и не так часто, как хотелось бы. Начну первую историю с самого недавнего времени. Постараюсь материал подкреплять фотографиями.Лето 2016. Точнее август. Очередным жарким утром за неимением работы в виде клиентов в тату салоне решили мы с ребятами отправиться на море отдохнуть, чтобы к следующему утру вернуться на рабочие места. Одна машина - 5 человек (3 парня и 2 девушки). Небольшой старенький джип. По пути закупились необходимым, заранее через знакомую одного из парней забронировали домик у моря в посёлке Агой. Выехали мы утром, из-за вечных пробок в сторону Туапсе прибыли мы на место ближе к вечеру. Хотя ехать всего ничего: около 170км. По пути к посёлку заехали на Киселёвские скалы. На то место, где снимали сцену из "Бриллиантовой руки", в которой мальчик шёл по воде. Искупались, отдохнули, начало смеркаться. Отправились мы, собственно, в Агой.По приезду уже темно было, хоть глаз выколи, а время только 6 или 7 вечера было. Ну, оно и понятно: южные ночи, и все дела. Забурились мы в домик. К слову, был двухэтажный, обычный, частный дом. Никаких королевских хором, кухня на улице и место для машины.На открытой веранде 2-го этажа уселись за круглый стол и приступили к пиршеству. Разные вкусности, вино, настольные игры и разговоры. И все подходило к тому, что спать-то пора уже, утром в дорогу обратно. Время было около 12 ночи. Девчата пошли в свою комнату спать, к ним же улёгся и один из парней (кроватей было 5, 3 в одной комнате и 2 в маленькой). Этих ребят я опущу, потому что к истории они не имеют никакого отношения.А вот Кирилл, с которым мы остались с бутылкой вина, очень даже причастен. Оставшись одни на веранде в тишине и смотря, как на горизонте сверкают молнии и очерчивают черный силуэт гор, нас потянуло на разговоры о мистике и т.д. Между делом решили сходить искупаться на море. Он тут был много раз, с его слов, и знает короткий путь через дома, через лесистую опушку, за которой сразу дикий пляж. Попытались растормошить наших друзей, но те ни в какую, сильно спать хотели и не поддержали нашего энтузиазма. Отправились мы вдвоем. Примечу, что мы не были пьяными вдрызг или до галлюцинаций. Вином, мне кажется, вообще невозможно упиться до такого состояния. Был приятный релакс-эффект, и не более. Вдобавок еще и пьянящий свежий воздух и запах моря.Путь наш пролегал через пару домов, зарослей кустов, через которые мы вышли к 2-м строящимся многоэтажкам, но, видимо, брошенных во время строительства. По правую сторону от них заканчиваются жилые дома и появляется что-то вроде устья. Пройдя дальше по тропе впереди можно увидеть вход в чернеющий лес. Даже немного не по себе было, но мы шли: купаться-то хочется - ой, как! Тут мы начали подшучивать на тему страшилок и паранормального. Мол, сейчас леший выпрыгнет или еще что похуже среди ночи в лесу. Вокруг-то ни души, все спят. Только шум легкого ветра колышет деревья. Идём мы, идём, и тут Кирилл останавливается, как вкопанный, вылупив глаза, смотрит в сторону леса справа от нас (между нами и лесом что-то типа травяной опушки было протяженностью метров 50, а дальше кусты и деревья). Я вглядываюсь и не могу понять, на что он смотрит. Говорю ему:- Да хорош прикалываться, че ты выдумываешь? Нет там ничего!- Да ты смотри внимательнее, - с улыбкой на лице сказал Кирилл.А сам смотрю на него, а у него слезы на глаза наворачиваются. Психанул, начал сам как истукан смотреть. "Ну, пенёк от березки, делов-то?" - подумал я себе. Стоп! Какая берёзка? Тут их и близко нет! Всматриваюсь дальше - действительно, среди деревьев просто белое... что-то белое. Не шевелится. Никаких звуков при этом не было. И волной плавно накрывает панический ужас. Просто ни с того ни с сего. Словно сейчас произойдёт что-то ужасное.Пытаюсь включить фонарь на телефоне и посветить (хотя сам понимаю, что его свет туда не достанет, но в ужасе стараюсь хоть что-то сделать). А у самого уже по спине мурашки ходят размером со слона. Включаю и свечу, к слову, фонарик включился раза с 5-го, телефон заглючил. Ничего нет, убираю фонарь - есть! Пару раз я так светом поманипулировал, и это белое что-то, просто словно сквозь землю, вниз так вжух! Как мороженое растаяло в ускоренной перемотке. И резко начали шелестеть кусты, в которых оно стояло.Я говорю: "Да собака поди!" - а сам за плечо его разворачиваю и говорю: "Пошли обратно, ну его на фиг!"Потому что испугались мы знатно. Побежали, оборачиваюсь, а этот "белый березовый пенёк" стоит уже среди травы. То есть до тропинки, на которой мы стояли, оставалось уже метров 10. И, как мне показалось, оно смотрело на нас. Хотя ни лица, ни даже хоть каких-либо очертаний человека не видно. Просто пятно по росту примерно 150 см или выше. И тут мы просто побежали что есть мочи. Добежали до домика, обернулись - никого. Все спокойно и тихо. Зашли во двор и заперли за собой ворота. Смотрим на машину, в салоне свет горит.- Ты че в машине свет не выключил?- Выключал, мы же мимо проходили, и мы бы точно заметили горящий свет в салоне.- Может, наши искали чего?- Машина закрыта, мужик, - доставая ключи из кармана от машины сказал Кирилл с перепуганным лицом.Пошли мы спать, не допивая вина, не доедая вкусности. Улеглись мы и обсуждали остаток времени эту ситуацию. Так и уснули. На утро в машине снова горел свет. Сочли это снова странным, но уже больше смеялись. Домой доехали без происшествий. Что это было я уже не могу понять 2 года. Смотрел старые карты. Да, там в лесах стоят немецкие ДОТы со времен ВОВ. Но они далеко от нас. Прикреплю карту и нарисую наш путь. Любой желающий может проехаться и проверить, что там есть. У меня лично никакого желания возвращаться туда нет.

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