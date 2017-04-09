Сон-подсказка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:59

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

Mary3.11. Просмотров: 324 Комментарии: 8 +15 Сегодня, 16:59 by

Эта история случилась со мной в далёком 1995 году. Стоял жаркий июнь. Ещё не прошло и месяца, как отгремела наша весёлая свадьба.Сама я родилась и выросла в городе невест, а вот замуж вышла в Подмосковье. Мой муж, которого я просто безумно любила, готова была молиться на него, служил по графику - сутки через трое. Жили мы в квартире свекров. Я ещё не нашла работу и сидела дома. Это предыстория .Было прекрасное субботнее утро, я проснулась, муж должен был скоро прийти с дежурства. Посмотрела на часы - 8:10. Свекры рано утром уехали на дачу. Ура! Целый день вдвоём с любимым!Я пошла на кухню, надо же накормить мужа. В раковине стояла целая гора посуды (я не просто так все подробно описываю). Начинаю мыть посуду, как вдруг из под ног выскакивает чёрный котёнок и бежит в нашу комнату.Хочу заметить, что свекровь очень любит кошек, но на тот момент у них были РЫЖИЕ! Кот и кошка.Удивившись чёрному зверьку, я захожу в комнату, а там... на кровати сидит мой муж! Как он попал в квартиру?! Звонка не было, ключи он не брал. Все эти вопросы бешено крутились в моей голове.А он смотрит на меня, улыбается и говорит:- Иди скорее ко мне.Я делаю шаг, взгляд мой падает на часы - 9:30, и в этот момент раздается звонок в дверь. Я, еле двигая ногами, иду и открываю дверь.Там стоит мой муж! У меня паника, ужас, страх! Муж заходит в квартиру, из комнаты выходит ещё один муж. Я стою между ними, они оба смотрят на меня и зовут к себе. В моей голове происходит взрыв! Где-то в глубине мозга возникает понимание, что настоящий тот, кто пришёл только что.Я бросилась к нему, он начинает целовать меня, и в этот момент я слышу за спиной ужасный смех. Я не могу его даже описать, наверное, это то, что называют сатанинским смехом. Было жутко оглянуться, сразу же я услышала гром. Гром! В квартире! На двенадцатом этаже.Все смолкло, и из квартиры выскочил чёрный котёнок.Зазвонил будильник, я открываю глаза - 8:10 на часах, свекры уехали на дачу, дома я одна. Несколько минут я просто сижу на кровати, потом понимаю, что это был сон, просто страшный сон.Иду на кухню, полная раковина посуды, я начинаю её мыть и понимаю, что я мою все в той же последовательности, что и во сне. И тут меня охватывает настоящий страх, я бегу в нашу комнату - пусто!Когда пришёл муж, я долго не пускала его домой, заставила перекреститься, только тогда пустила. Над моим сном он посмеялся.Прошёл почти год, я беременная лежу в роддоме, муж появляется часто, но какой-то странный, и свекровь странно глаза отводит.Тяжелые роды, закончившиеся операцией, послеоперационный период. Все это я переживаю одна, муж якобы родителям на даче помогает.Правду я узнала через два месяца: мой любимый муж загулял. Про эту даму мне рассказывали его же друзья, что её бабка вроде как колдует, а сама девица во всеуслышание заявила, что уведет у меня мужа любыми методами.В общем, было трудно, любовь с одного шага превратилась в ненависть. Муж уже открыто ездил к ней, мы к тому времени переехали в общежитие.Там он пил, пытался бить меня, а на дочку не обращал никакого внимания. Причём были моменты, когда он плакал и говорил, что любит меня, как и раньше, но и её он тоже любит и не знает, что делать.При медосмотре врачи посоветовали для дочки ряд процедур, и, подумав, мои родители решили на зиму забрать нас к себе в Иваново и все процедуры провести там.Муж не звонил и не приезжал, но часто снился мне и просил спасти его. Мама посоветовала сходить к одной бабушке-ведунье, типа, она может помочь.Пошли с сестрой. Когда я зашла в бабушкину комнату, стало так легко и спокойно, как не было уже давно. У меня она спросила только имя моё, мужа и дочки.Закрыв глаза и положив руку мне на голову, бабуля минут пять молчала.- Почему раньше не пришла? Ты ведь знала, знак тебе был, вспоминай.Я рассказала бабушке свой сон.- Плохо, дочка. Ой, плохо. Приворожила мужика твоего, да плохой приворот - с покойником. А во сне к тебе чертенок приходил. Хорошо, что нужного выбрала, и он из дома убежал, а то и тебе беда была бы.Ещё бабуля сказала, что она не может приворот снять, старая уже, и если я мужу помочь хочу, надо помоложе кого-то искать. Но жить я с ним все равно не буду, что три раза смерть с ним рядом будет, и семье его плохо от этого будет.Долго я думала и решила, что жить я с ним не хочу, предательство не могу простить и помогать не собираюсь.Развелись мы без скандала. Через два месяца он женился на разлучнице, через неделю после их свадьбы повесился его отец. Муж сестры попал в тюрьму, потом ещё раз. Сам он действительно три раза попадал в опасные ситуации: порезали на пьянке; ехал за рулём на огромной скорости, врезался в столб, а врачи удивлялись, что жив остался; угорел от сигареты. Самое страшное, что и наша дочь страдала: года не проходило без травм и переломов, у меня коллекция рентгеновских снимков почти всех частей тела. Потом дочь поменяла фамилию и отчество (взяла отчество моего второго мужа, который её воспитывает и любит). И травмы прекратились.Извините, если много написала, это мой первый опыт. Вообще - со снами у меня много связно и, если история понравится, напишу ещё, потому как после этой стала верить в мистику и поняла, что и раньше были определённые случаи, просто внимания не обращала.

Ключевые слова: Предупреждение знак порча приворот черт авторская история

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