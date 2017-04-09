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Истории из жизни / Сны

Сон-подсказка

Эта история случилась со мной в далёком 1995 году. Стоял жаркий июнь. Ещё не прошло и месяца, как отгремела наша весёлая свадьба.
Сама я родилась и выросла в городе невест, а вот замуж вышла в Подмосковье. Мой муж, которого я просто безумно любила, готова была молиться на него, служил по графику - сутки через трое. Жили мы в квартире свекров. Я ещё не нашла работу и сидела дома. Это предыстория .

Было прекрасное субботнее утро, я проснулась, муж должен был скоро прийти с дежурства. Посмотрела на часы - 8:10. Свекры рано утром уехали на дачу. Ура! Целый день вдвоём с любимым!
Я пошла на кухню, надо же накормить мужа. В раковине стояла целая гора посуды (я не просто так все подробно описываю). Начинаю мыть посуду, как вдруг из под ног выскакивает чёрный котёнок и бежит в нашу комнату.
Хочу заметить, что свекровь очень любит кошек, но на тот момент у них были РЫЖИЕ! Кот и кошка.

Удивившись чёрному зверьку, я захожу в комнату, а там... на кровати сидит мой муж! Как он попал в квартиру?! Звонка не было, ключи он не брал. Все эти вопросы бешено крутились в моей голове.
А он смотрит на меня, улыбается и говорит:
- Иди скорее ко мне.
Я делаю шаг, взгляд мой падает на часы - 9:30, и в этот момент раздается звонок в дверь. Я, еле двигая ногами, иду и открываю дверь.Там стоит мой муж! У меня паника, ужас, страх! Муж заходит в квартиру, из комнаты выходит ещё один муж. Я стою между ними, они оба смотрят на меня и зовут к себе. В моей голове происходит взрыв! Где-то в глубине мозга возникает понимание, что настоящий тот, кто пришёл только что.
Я бросилась к нему, он начинает целовать меня, и в этот момент я слышу за спиной ужасный смех. Я не могу его даже описать, наверное, это то, что называют сатанинским смехом. Было жутко оглянуться, сразу же я услышала гром. Гром! В квартире! На двенадцатом этаже.
Все смолкло, и из квартиры выскочил чёрный котёнок.

Зазвонил будильник, я открываю глаза - 8:10 на часах, свекры уехали на дачу, дома я одна. Несколько минут я просто сижу на кровати, потом понимаю, что это был сон, просто страшный сон.
Иду на кухню, полная раковина посуды, я начинаю её мыть и понимаю, что я мою все в той же последовательности, что и во сне. И тут меня охватывает настоящий страх, я бегу в нашу комнату - пусто!
Когда пришёл муж, я долго не пускала его домой, заставила перекреститься, только тогда пустила. Над моим сном он посмеялся.

Прошёл почти год, я беременная лежу в роддоме, муж появляется часто, но какой-то странный, и свекровь странно глаза отводит.
Тяжелые роды, закончившиеся операцией, послеоперационный период. Все это я переживаю одна, муж якобы родителям на даче помогает.

Правду я узнала через два месяца: мой любимый муж загулял. Про эту даму мне рассказывали его же друзья, что её бабка вроде как колдует, а сама девица во всеуслышание заявила, что уведет у меня мужа любыми методами.
В общем, было трудно, любовь с одного шага превратилась в ненависть. Муж уже открыто ездил к ней, мы к тому времени переехали в общежитие.Там он пил, пытался бить меня, а на дочку не обращал никакого внимания. Причём были моменты, когда он плакал и говорил, что любит меня, как и раньше, но и её он тоже любит и не знает, что делать.

При медосмотре врачи посоветовали для дочки ряд процедур, и, подумав, мои родители решили на зиму забрать нас к себе в Иваново и все процедуры провести там.
Муж не звонил и не приезжал, но часто снился мне и просил спасти его. Мама посоветовала сходить к одной бабушке-ведунье, типа, она может помочь.

Пошли с сестрой. Когда я зашла в бабушкину комнату, стало так легко и спокойно, как не было уже давно. У меня она спросила только имя моё, мужа и дочки.
Закрыв глаза и положив руку мне на голову, бабуля минут пять молчала.
- Почему раньше не пришла? Ты ведь знала, знак тебе был, вспоминай.
Я рассказала бабушке свой сон.
- Плохо, дочка. Ой, плохо. Приворожила мужика твоего, да плохой приворот - с покойником. А во сне к тебе чертенок приходил. Хорошо, что нужного выбрала, и он из дома убежал, а то и тебе беда была бы.
Ещё бабуля сказала, что она не может приворот снять, старая уже, и если я мужу помочь хочу, надо помоложе кого-то искать. Но жить я с ним все равно не буду, что три раза смерть с ним рядом будет, и семье его плохо от этого будет.
Долго я думала и решила, что жить я с ним не хочу, предательство не могу простить и помогать не собираюсь.

Развелись мы без скандала. Через два месяца он женился на разлучнице, через неделю после их свадьбы повесился его отец. Муж сестры попал в тюрьму, потом ещё раз. Сам он действительно три раза попадал в опасные ситуации: порезали на пьянке; ехал за рулём на огромной скорости, врезался в столб, а врачи удивлялись, что жив остался; угорел от сигареты. Самое страшное, что и наша дочь страдала: года не проходило без травм и переломов, у меня коллекция рентгеновских снимков почти всех частей тела. Потом дочь поменяла фамилию и отчество (взяла отчество моего второго мужа, который её воспитывает и любит). И травмы прекратились.

Извините, если много написала, это мой первый опыт. Вообще - со снами у меня много связно и, если история понравится, напишу ещё, потому как после этой стала верить в мистику и поняла, что и раньше были определённые случаи, просто внимания не обращала.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:59
Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел
Сегодня, 16:59 by Mary3.11.Просмотров: 324Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Предупреждение знак порча приворот черт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zimtstern
Сегодня, 17:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Я бы с удовольствием прочитала ещё, пишите пожалуйста. Было интересно.
Зарегистрирован: 9.04.2017
#2 написал: DRUID
Сегодня, 17:52
+2
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 216
Пока читала сердце сжалось. Вы приняли правильное решение+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:05
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (924|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 755
Во сны я верю, больше всего.
Какие-то сны видеть приходилось,но понимала лишь когда сбылось.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#4 написал: conjure one
Сегодня, 18:32
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4703|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 020
И история хорошая, и сон жутко-интересный. Момент, когда Вы во сне между двух мужей оказались, напомнил известный диалог из фильма:
- Выходит, что у вас два мужа?
- Выходит, что два...

В общем, плюс +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:02
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1685|0)
Публикаций: 712
Комментариев: 6 889
Удивительная история. Пишите ещё, будем читать! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
#6 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 19:25
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 117
Ну вот моё скромное мнение: все эти привороты действуют исключительно на слабохарактерных мужиков. И если уж любит, то всё привороты - как об стенку горох. Ну может, кто-то и супер-пупер колдуняка, что нам, магглам, такое и не снилось... Но я лично думаю, что таких не очень много. Не настаиваю на правильности, конечно.
Так что да. Перетопчется такой ко... персонаж мужеского полу - помогать ему ещё, привороты с него снимать... Как-то сидела на работе, к моим коллегам пришла их коллега с декрета. Делилась тяготами своей жизни, ага. Тоже мужа какая-то няшная фройляйн соблазнила, а одна из наших городских "гадалок" ей сказала, что приворот на нём. Может, и приворот, а может, и в том дело, что любовница реально привлекательнее, моложе оказалась... Короче, баба потом ходила, снимала приворот, потом в дело пошли более грубые аргументы в виде выдирания волос разлучнице (будучи под градусом), похода к родителям девушки и прочих пикантных подробностей. Я сидела и готова была сползти под стол! Вот говорила она, а стыдно мне почему-то было.
Если что - все подробности из первых уст, мадам рассказывала громко, всему кабинету, не беря в расчёт, что в кабинете есть человек новый и абсолютно незнакомый - то есть я. А если ей было не стыдно всё это вывалить, то мне тем более рассказать тут не стыдно.
Бомбануло меня немного что-то...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#7 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:17
0
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Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 5 396
Хорошая история,но...ничего нового.
Пдюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 21:21
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Репутация: (536|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 926
Наверное, вы правильно поступили, что не стали бороться за мужа, здесь есть такие истории, что потом мужчине становилось только хуже, он начинал метаться , как меж двух огней и в итоге кончал жизнь самоубийством. Сон очень интересный, пишите ешё, интересно и хорошо написано!
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
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