Подозрительный незнакомец

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:21

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

Хельгая Просмотров: 320 Комментарии: 4 +8 Вчера, 20:21 by

Пусть тема Йети уже заезжена до дыр, но все же интересно узнавать все новые и новые истории о редких встречах людей с этими могучими и, почему-то мне хочется сказать, благородными существами. Представляю на ваш суд очередную подобную историю.Дело было пару лет назад в Карелии, зимой. Мой знакомый (назовём его Максим), по роду своей деятельности, возвращался глубокой ночью по лесу домой (да-да, вы правильно поняли, работа у него такая, в любое время суток нужно быть готовым выйти на работу, а туда еще нужно добираться по лесной дороге порядка двух километров). Так вот, были у него тогда при себе ружье и любимая карело-финская лайка.Пройдя половину пути, Максим обратил внимание, что впереди него кто-то, также, как и он, движется по направлению к посёлку. Издалека было понятно, что человек огромного роста, двигался он не спеша.Посёлок, до которого было уже было недалеко, сам по себе вымирающий, народу живет немного. Максим каждого знал лично и, конечно, стал перебирать в голове, кто бы это мог быть, да и зачем кому-то вообще в такое время суток бродить по лесу.Пёс, если кто знает особенности данной породы, был не из робких. А тут, завидя странного человека впереди, остановился, прижался к хозяину и продолжил свое движение только позади Максима. Макс рассказал, что ему тогда стало действительно не по себе, что бывало в его жизни совсем не часто. Учитывая его охотничий стаж, и чего только в лесу не перевидал, а тут его почему-то обуял то ли страх, то ли предчувствие чего-то не совсем нормального. Было что-то в этом человеке впереди странное.На всякий случай он снял с плеча ружье и стал медленно продолжать свой путь.Человек остановился недалеко от поворота, за которым (буквально через каких-то пятьдесят метров) начинался посёлок, дома и магазины. Справа от него простиралось заснеженное болото, далее замёрзшая и заснеженная ламба (лесное озеро). Незнакомец повернулся направо и зашагал прямиком по сугробам, по болоту и далее - по ламбе.Максим подождал, пока тот удалился, и пошел домой.На следующее утро он с товарищем, когда посветлело, пошли посмотреть на следы и проследить путь незнакомца. Но к утру прошел сильный снег - следы замело. Макс до сих пор в догадках, кто бы это мог быть. Если человек, значит кто-то, скорее всего, незнакомый. Сложно не узнать, даже в темноте, того, кого видишь каждый день много раз - как-никак, в поселке живет «два Ивана». Да и зачем человеку такой странный путь: обходить поселок по глубоким сугробам, глубокой ночью, когда дома перед тобой через каких-то пятьдесят метров начинаются?А что вы думаете по этому поводу?

Ключевые слова: Йети незнакомец лес деревня авторская история

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