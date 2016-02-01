Ереван-2800. 4 часть. "Бабушка Ануш"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:48

Lex__Blunt Просмотров: 114 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:47 by

Говоря о бабушке Ануш - нашей соседке, которая до недавнего времени жила напротив нас, нельзя вспомнить ничего плохого. Бабушка - божий одуванчик. Хоть ей и было далеко за 90, она продолжала убирать в подъезде, кричать на детей из окна и обсуждать всех молодых девушек и парней подъезда. Ко мне же она имела несоизмеримую ни с чем симпатию - всегда так мило улыбалась, радовалась, когда видела меня. Ну и я ей всегда помогал - то пакеты донести, то комухтер настроить. И вот, совсем недавно, она умерла. Оказывается, у нее был рак головного мозга, а она никому ничего не говорила. Узнали только на четвертой стадии, когда ей совсем уж плохо стало. После смерти ее внуки очень тяжело переживали утрату, и даже ее младший внук, мой друг 18 лет, неделю ни с кем не общался. Когда прошло некоторое время, внуки решили ремонт в кватире бабушки устроить - тяжело было там жить, больно в душе было.Позвали группу рабочих, те пришли и начали делать свое дело. Собственно говоря, мы живем на первом этаже, и окна нашей кухни выходят прямо на вход в подъезд, и я всегда видел, как рабочие возились там. Человек пять было, иногда шестой присоединялся - вроде чей-то родственник. Ну а я им то кофе принесу, то приглашу к нам бутербродиков поесть. Ну и вижу я - за 5 дней работы у них волосы седеть начали. И вот, в один прекрасный день, заходят в дом после моего очередного приглашения и говорят:- Парень, дело к тебе есть. Тут такая штука... Каждый раз, когда мы начинаем ходить по дому по одиночке, либо вдвоем, то слышим такой тихий, словно из под земли, голос. Говорит "Уходите!". Первые дни каждый думал, что ему просто мерещится, а потом, когда узнали что все этот голос слышат...- Товарищи, а вы точно ничего не путаете? Я завтра с вами зайду, и если голос услышу, будем предпринимать что-нибудь.Рабочие ушли, а я начал думать...Ночью проснулся от странного грохота в той квартире. Потом же там словно начал танцевать сам дьявол - весь дом трещал и скрипел, а я со страху из глазка посмотреть еле решился. Но, вроде все успокоилось через минуту-две. Посмотрел на часы - 3 часа ночи. Думаю : "Мне завтра на лекцию, так что спать пора..."Только я закрываю глаза - и вижу перед собой образ той самой бабушки. Глаза открыть пытаюсь - не могу, руки и ноги онемевшие. И она говорит :- Мальчик мой, извини, что пугаю тебя, просто я не хочу, чтобы мой дом сейчас ремонтировали. Отремонтируют - и душа моя останется замурована в слоях краски и цемента. Попроси их, чтобы они вернули старую мебель в дом и больше ничего не меняли, а я никого больше не потревожу.И, хоть я и не сказал ни слова, она сказала :- Спасибо тебе за дело доброе.Тут я и открыл глаза. Все нормально, только уже 7 утра и мне вставать пора. Встал, варю кофе и думаю : "Скажу я и рабочим, и внукам - пусть не трогают квартиру."Рассказал и рабочим, и внукам ее - большинство поверило, и решили не продолжать ремонт. Возможно, я бы об этой истории и не вспомнил, да вот только неделя прошла с тех событий, а этой ночью она снова пришла. Вижу сон, будто иду домой из школы. Ну и тут она навстречу идет и кланяется, говорит "Спасибо".Вот истории конец, а кто слушал молодец.Автор - Lex__Blunt.

Ключевые слова: Бабушка внуки сон авторская история

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