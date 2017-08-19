Пирамидки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:15

Причина: Авторская стилистика сохранена

K.. Просмотров: 210 Комментарии: 2 +4 Вчера, 21:15 by

Дело было в Калининграде, в 2017 году. Жил на районе дурачок Алексей по прозвищу Будка. Так его прозвали, потому что он подрабатывал сторожем в порту. Неофициально, ведь он был реально психически нездоров. Часто приставал к мужикам на улице, предлагая им интимную близость за пиво или сигареты.Пару раз ловили его за тем, как он показывал свои гениталии ребятишкам на детской площадке. Будка мог выйти на лестничную площадку совершенно голым и в таком виде бегать по этажам. В общем, был знатным маргиналом. Знакомые люди относились к нему снисходительно. Что взять с больного?Правда, после Лешиных выходок, бывает, вызывали врачей. Алексея забирали на некоторое время, но он неизменно возвращался. Хотя после больницы вел себя потише. Жил Будка один в собственной квартире. Навещала его только мама. Собственно, с одного из приходов матери и начинается непосредственно рассказ.Одним днем мать Будки подняла тревогу. Оказалось, Алексей пропал и уже две-три недели не выходит на связь. Вызвали полицию, участкового, еще каких-то сомнительных личностей. Начали опрашивать соседей. Участковый ходил по квартирам и задавал вопросы. Из разрозненных показаний началась складываться картина, которая, впрочем, не вошла в официальный доклад. Слишком уж фантастично звучала. Потому дело быстро раскрутили. Навешали фотографий с надписью "Розыск" по городу и заморозили поиски.А теперь перейдем к самой истории, которую поведали соседи.За месяц до пропажи Будка ходил радостный и приседал на уши знакомым. Алексей всегда был болтлив, но в тот отрезок времени превзошел по разговорчивости самого себя. Соседям он рассказывал, что нашел способ контактировать с другими мирами посредством хитроумной затеи. Вроде как объединил самодельные пирамидки и зеркала (может, еще что-то, но люди не запомнили) в некую систему. С помощью сего нагромождения он смог увидеть иные реальности. Описывал эти миры, как похожий на наш, только совсем пустой. Были индустриальные постройки, дороги, улицы но никаких людей или животных. Конечно же, люди принимали все это за бред и из вежливости качали головой. А Лешке Будке большего было и не надо. Он нуждался в хорошем слушателе.Эти другие реальности так увлекли Будку, что он бросил ходить на работу и все свободное время зависал у себя в квартире. Только изредка выходил поговорить с кем-нибудь на лестничной клетке.Перед предполагаемой пропажей Будка помрачнел и сильно осунулся. Говорил, что спит урывками и почти не ест. А все потому, что в своих пирамидках увидел "местного" обитателя иных измерений. Самое страшное в том, что это существо тоже его каким-то образом заметило и теперь начало преследовать и даже пытаться вступить в контакт. Как выглядел монстр - неизвестно. Может быть, Алексей его описывал, но люди не запомнили.Некоторое время спустя стало еще хуже. По заверениям Алексея, пришелец установил с ним телепатическую связь и угрожал забрать его по ту сторону, если Будка продолжит свои наблюдения. Это были последние слова Алексея. Больше его соседи не замечали. А через пару недель явилась мать Будки с полицией, и начались ранее написанные события.Сам участковый тоже находился при обыске квартиры Алексея. Следов взлома или какого-то погрома в квартире не обнаружилось. Только стол в комнате был покрыт битым стеклом и уставлен самопальными деревянными пирамидками.

Ключевые слова: Параллельный мир исчезновение пирамиды авторская история

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