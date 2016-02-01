В лесу

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nik_dk Просмотров: 503 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 09:55 by

Когда мне было 7 лет, родители получили новую квартиру в доме, который тогда стоял на самой окраине города. Сразу за домом была дорога, а сразу за дорогой - лес, который тянулся на полторы сотни км. На тот момент лес был необжитой и почти нехоженый. В нем водились волки, лоси, кабаны и даже медведи. Строители проложили грунтовку к лесному озеру, которое было всего в полутора км от опушки леса, и к озеру народ массово ходил гулять и отдыхать. Окраина леса постепенно обросла тропинками, появились костровища на полянках, но все было чинно-красиво, лес тогда берегли, мусор или уносили с собой, или закапывали где-нибудь, просто так не бросали, гулять по лесу было сплошное удовольствие.Папа у меня был хороший охотник. Было у него удостоверение, ружье любимое и знакомая охотничья собака Дина, которую можно было в любое время взять у дяди Саши напрокат. Я у него была хомут на шее, но разве ж от меня отвяжешься. Поэтому на короткие вылазки в лес я с папой ходила в обязательном порядке, а на длинные вылазки через раз или как получалось. В основном мы ходили за птицей: утки, рябчики и пр. Однажды осенью, мне было лет 10, наверное, папа собрался на охоту с ночевкой, а я увязалась с ним. Дошли до озера, обошли его по правому берегу и углубились в лес по полузаросшей просеке. Папа сказал, что они с друзьями там месяц назад поставили избушку в лесу, чтоб палатку с собой не таскать, так что ночевать мы сегодня будем там. Избушка оказалась недалеко, всего 40 минут хода: приметное дерево справа на краю просеки, сразу за деревом надо свернуть и пройти еще метров 10 вглубь леса. Небольшая избушка из неотесанных бревен, окошко маленькое в одно стекло, дверь из жердей толем обита с двух сторон. Крыша тоже из толя и гудроном залита сверху, чтоб дождь не затекал. Минимализм, но должно быть сухо и относительно тепло. Внутри стены были обиты все тем же толем, сделаны два лежака, на каждом несколько старых одеял, а посередине стол под маленьким окном. В углу печка-буржуйка, сделанная из старой железной бочки, на стене полка с мисками-стаканами, под полкой закрытый шкафчик, в нем спички, крупа, сахар, соль, газеты на растопку, сухой спирт. Все в пакетах и жестянках, чтоб не отсырело. Стандартный набор в лесных избушках.Мы устроились, спокойно сходили на соседнее болото и речку, настреляли уток на ужин, поужинали, выспались, с утра папа снова занимался рыбалкой-охотой, пока я дрыхла, потом я гуляла по лесу и собирала грибы, папа развлекался по-своему. К вечеру воскресенья мы мирно вернулись домой.Прошло несколько лет, в избушку я больше не ходила ночевать, как-то так получилось. Людей в лесу становилось все больше, и папа стал ездить на охоту все дальше от дома. Иногда со мной, иногда без меня, но это неважно...Так получилось, что я вернулась в собственную школу после десятого класса пионервожатой на несколько месяцев. Поскольку я была пионервожатой последние два года, то на третий ничего не изменилось, кроме того, что мне стало не нужно ходить на уроки. Зато, конечно, навешали дел выше крыши, но это было даже интересно. Да, так вот. Сентябрь был теплый, ребята были все знакомые, почти родные, все было замечательно и весело. Не помню, кому пришла в голову идея сходить в поход с ночевкой, но кому-то пришла. Пару дней мы пообсуждали варианты и решили, что не будем сильно заворачиваться (в прошлый раз, год назад, мы поехали на поезде в деревню Смолокурню, и весь "поход" был в ожидании поезда, сидении в поезде, потом обратная дорога), пойдем в этот раз недалеко: на озеро. Там порыбачим, поставим палатки под соснами на берегу, покормим комаров на вечерней заре, порассказываем ночью страшные истории и все такое.Компания у нас была сложившаяся - семеро барабанщиков и я при них. Пятеро из семи - так называемые трудные подростки с пьющими родителями, двое более-менее, но тоже проблемные. Именно эти ребята у меня были правыми и левыми руками все два предыдущих года, начиная с зеленых пятиклассников, к которым меня когда-то прикрепили в воспитательных целях. Теперь они уже были вполне сложившиеся балбесы-семиклассники. К нам примкнули еще двое девятиклассников, девочки все засмущались и не захотели с нами идти. Никто особо и не настаивал. Зато пошли еще двое моих друзей, дяденьки лет по 20.Мы взяли две больших "Вуоксы", спальники-одеяла, все для костра, шашлыков, котелки-ведра, миски-ложки, спички-сахар, репеллент, заварку, удочки, магнитофон, прочие продукты... Приготовились на славу. Проблем с разрешением от родителей не последовало: девятиклассники мне принесли формальные подписанные бумажки, один семиклассник тоже, остальные привычно сказали "некогда им". Собралось нас ровно дюжина, и вечером пятницы мы выдвинулись в путь. Идти там близко, если быстрым шагом, но с поклажей да по песку, получается два часа ходу.Из озера вытекает небольшая речка, моста не было, но было несколько камней, которые высовываются из воды, и можно по ним перейти воду не замочив ног. Еще полчаса ходу по берегу озера - там песчаный пляж и относительно пологий берег, заросший большими соснами. Под соснами можно поставить палатки. Еще час на устройство лагеря, палатки поставить, дрова, костер. К темноте мы были уже полностью готовы ко вкушению походных радостей.Заката особого не было, рыбалка как-то не приняла массового характера, двое зависли с удочками, остальные собрались вокруг костра. На ужин сварили какой-то типа суп из концентрата, накрошили на газетку буханку хлеба, заварили чаю "со слоном" (это был мой вклад в продовольственные радости, нагло спертый из родительской кладовки, если кто помнит те времена, у меня еще и растворимый кофе был припасен в рюкзаке, упертый оттуда же, дефицит).Разговоры, страсти-мордасти... Не знаю, сколько было времени, но должно быть не очень поздно, когда на озере раздался крик. Крик был ужасный и страшный. Натурально. Я в первый момент подумала, что что-то очень плохое случилось с нашими двумя рыбаками, а через минуту сообразила, что оба уже давно вернулись и на озере наших нет. Естественно, всполошилась не только я, все остальные тоже подхватились и стали решать - бежать и смотреть что там случилось или "ну, на фиг! Страшно!". Крик повторился, причем кричала в этот раз женщина. Или девушка. Вопросов больше не было, ухватили фонарики, кто-то сунул пару больших веток в костер, типа как факелы, и все ломанулись к озеру под мою команду "держаться вместе, блин, мало ли, что там!".На берегу никого не было. Озеро было совершенно неподвижное и черное. Пляж там совсем маленький, метра 4-5 длиной вдоль озера, дальше с обоих сторон начинаются густые кусты. Стоим на пляже, озираемся. Полная тишина, ни ветерка, ничего. Отдышались, стали обсуждать варианты от "померещилось" до "может, птица какая". Постепенно успокоились, стали смеяться, типа "хотели страшного - получите, распишитесь..." Пошли к костру. Где-то посреди дороги сообразили, что костра-то и нет. Там от берега до палаток рукой подать, только на песчаный косогорчик вскарабкаться, и сразу должно быть видно костер и палатки. Тишина, темнота. Костра нет, палаток не видно. Фонариками посветили - палатки стоят, костер не горит. Идти стало страшно. Постояли, посопели, решились, двинулись организованной толпой. В целом - все в порядке - палатки на месте, все, что в палатках, на месте, чужих никого нет. Одно странно - костер не горит и даже углей нет, только серый пепел. А несколько минут назад горели дрова, потрескивали и шипели. Пощупали ведро с чаем. Ага, оно было едва теплое, а мы оставили его горячим, недавно вскипело.Струсили все. Задумчиво разожгли костер снова. Разговоры как-то не разговаривались, и всем хотелось домой, что постепенно стало ясным, и пошло обсуждение - сейчас сворачиваться или таки дождемся утра. Дорога к дому неосвещенная: сплошные корни и песок - в темноте можно себе и шею свернуть запросто. Да и сворачиваться, от костра уходить не хочется. У огня спокойнее. Постепенно решили остаться до утра, а утром домой-домой. Ну его, такой экстрим малопонятный.И это было, увы, далеко не все... Обнаружилось, что часов у нас всего двое на всю компанию, и у одних почему-то треснуло стекло и циферблат просто не видно, а вторые (мои) просто стоят. Причем время на них какое-то неразумное - 6:30.Дружно решили по палаткам не расходиться, сна как-то не наблюдалось, будем дожидаться зари у костра. Приблизительно час или два (по ощущениям) все было тихо и спокойно, а потом на озере раздались странные звуки. Кто-то в нем плавал. Нырял, фыркал и шлепал по воде непонятно чем. Идти и посмотреть, кто там плавает, никто желания не проявил. Все мирно сидели вокруг костра и старались не прислушиваться к происходящему в воде. Вполголоса обговаривали банальности, типа "Далеко ль еще до рассвета?". Я, как потом выяснилось, не только я, подспудно ожидали повторения криков. Но все было довольно мирно. В озере просто кто-то плавал и плескался. Кто-то большой. Сильно побольше банального озерного карася.Через какое-то время звуки притихли, и стало ясно, что "купальщик" выбрался на берег. Шуршали кусты, раздавалось какое-то фырканье. Когда с откоса посыпался песок и все поняли, что ЭТО идет к нам, случился классический приступ паники. Мы заорали. Все. Дружно и хором. Каждый свое, но вместе получилось что-то нечленораздельное и громкое. Трое (двое девятиклассников и один из барабанщиков) рванули в лес, в противоположенную от озера сторону. Я за ними, попутно крича двоим старшим "никого не выпускать". Беглецы, к счастью, убежали недалеко и не успели рассредоточиться, поймала одного, остальные сами остановились. Вернулись к костру. Через несколько минут началась гроза. Хотя по прогнозу была хорошая ясная и теплая погода на все выходные.Опуская подробности, палатки мы свернули и решили идти домой, не дожидаясь утра. Фонарики горели и их было аж 6 штук. Дошли мы до реки и поняли, что нам ее не перейти. Там, где всегда был ручеек, теперь было ого-го какое течение. Становилось холодно. Идти до железнодорожного моста через реку было очень далеко, и дорога идет через болото, на котором и днем-то страшно, решили "ну его".И тут я вспомнила про папину охотничью избушку. Как минимум - крыша над головой, печка и хорошая дверь. Бросили в кустах палатки и большую часть вещей, взяли только самое необходимое - двинулись в сторону старой просеки.Нашла я знакомую дорогу, нашла просеку. Шли медленно, я боялась пропустить приметное дерево, замерзли и вымокли. Я решила: да и ладно, даже если не найдем, хоть при деле будем. До утра проплутаем, а потом чего-нибудь сообразим. Днем все всегда как-то проще, чем ночью.Дерево нашлось. Не уверена, что это было то самое дерево, поскольку оно уже не торчало на краю старой просеки, а лежало на земле - старая скрюченная сосна с тремя большими узловатыми наростами. Три нароста меня убедили в правильности ориентира, и сразу за деревом мы свернули в лес. Как мне запомнилось, там было ну совсем близко - несколько метров до избушки. Мы шли и шли... Я уже решила, что ошиблась и надо выбираться по своим следам обратно к просеке, как кто-то из ребят посветил самым большим фонарем и сказал "О, вот оно!"."Оно" несомненно было избушкой. Только совсем не той, которую я помнила. Гораздо больше и крепче. Вместо неотесанных нетолстых стволов - хороший сруб, капитальная дверь, крыльцо. Сделала вид, что так все и должно быть. Дверь оказалась незапертой, только закрыта на "вертушку". Внутри была нормальная печь, рядом дрова. Две свечи и керосиновая лампа. Несколько больших лежанок и пара широких лавок. Какие-то одеяла на веревке и старая одежда, развешана по стенам. Закрыли дверь на засов изнутри, свет зажгли, печку затопили, переоделись, одежду посушили, согрелись. Настроение у всех наладилось. О себе умолчу, но я себя утешала - сколько лет прошло, что у нас охотники не могут себе получше избушку отгрохать?В любом случае было тепло и спокойно. На улице шел дождь, в избушке было тепло и сухо. Пахло чем-то приятным. Мы поели хлеба и консервов, повспоминали что ж случилось на озере. Поутешали друг друга вариантами "может выдра или ондатра?". Даже порассказывали каких-то безобидных страшилок в тепле и уюте. Потом уснули.Проснулись - чудесная погода! Солнышко, день, в лесу красота, птички поют. Собрались, прибрались в избушке, развесили все как было, оставили запас спичек и консервов на столе, принесли дров, взамен сожженных ночью, закрыли плотно дверь и потопали по своим следам обратно.На озере было полно народу. Горели костры, жарились шашлыки, кто-то купался, кто-то ловил рыбу. Наш выход из лесу был замечен и оценен. Мы были мятые, довольно грязные и, видимо, все еще не в себе. Народ живо интересовался, откуда ж мы взялись. Ребята отшучивались: "Из лесу вестимо!". Палатки наши кто-то уже прикарманил, но вернули. Удочки не нашлись. Котелки и ложки лежали в кустах нетронутые. Все собрали, добрались до дому без приключений.Дома оказалось, что нас не было два дня. Уже был почти вечер воскресенья. По телефону мы посовещались и так решили, что должно быть с перепугу и от усталости проспали не ночь, а целые сутки. Что ж, такое бывает.Когда я рассказала папе наши приключения, папа малость напугался задним числом, резюмировал, что "хорошо, что все закончилось хорошо" и удивился, что мы все в избушку поместились, да еще смогли там разместиться и выспаться. На мой вопрос, не перестроили ли избу на "вариант побольше", папа сказал, что нет, все по-прежнему - маленькое помещение для ночевки, иногда латают крышу, но стены уже заваливаются. Ну, да и не ходит сейчас уже туда никто.В следующее лето я пыталась найти избушку. Не нашла. Просека сильно заросла березняком, полдня там плутала, набрала маленьких подберезовиков, нашла поваленное дерево. Никакой избушки не нашла.

Ключевые слова: Лес ночь избушка ребята

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