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Истории из жизни

Оно ищет меня

Возможно у меня проблемы с психикой, но в моей жизни определенно происходит что-то странное. Началось все лет 15 назад. После смерти деда я впал в глубокое уныние, и мне нужно было хоть чем-то занять пустоту от утраты в душе. И решил я принять православие. Крестился как положено, надел крест, какое-то время стал посещать церковь. Жизнь от этого не наладилась, по деду я по-прежнему тосковал, но какое-то небольшое успокоение я получил.
Однажды ночью я проснулся и почему-то почувствовал, что в комнате помимо меня кто-то есть. Жил я тогда один и, чем было вызвано это чувство, сразу не понял. А через какое-то время пришло осознание того, что я не могу пошевелиться. Руки, ноги, шея - все отказывалось меня слушаться. Лишь глазами я мог в панике двигать из стороны в сторону. Спустя несколько минут в углу послышалось шебуршание, и звук стал приближаться в мою сторону. И что-то невидимое, холодное и тяжелое всем весом упало на меня. Я никого не видел, но было чувство, что в сантиметре от моего лица кто-то смотрит на меня. Причем я однозначно слышал чье-то дыхание. Так продолжалось полчаса, а потом этот кто-то просто встал и ушел обратно в угол. Стоило мне только перестать чувствовать его в комнате, как я снова смог двигаться. Господи, я всю ночь просидел в запертой кухне, убеждая себя, что это было мое больное воображение. А спустя годы я окончательно убедил себя в этом, узнав о сонном параличе и прочих обманках, которые преподносит наш мозг. Это была безобидная часть дальнейшего кошмара.
Спустя шесть лет после истории случилась не самая приятная для меня вещь. Я потерял крест. Цепочка порвалась по дороге на работу, и он выпал. К тому моменту я стал относиться к нему как к не более чем украшению, поэтому огорчение мое носило лишь меркантильный характер. Приобретать новый я не собирался и забил на все это. Опять же до определенного момента. Сперва я почему-то стал просыпаться по ночам от чувства панического страха. Затем начались сниться кошмары. Эти неприятные вещи с каждым днем становились все сильнее и сильнее. Однажды я проснулся от нудящей в голове мысли: «Что-то идет за мной. Что-то ищет меня». Бред? Вот и я подумал, что бред, и забил на все это. До тех пор, пока однажды не стал слышать странное движение по квартире и чье-то дыхание. Животных в доме у меня не было, так что после пары таких «галлюцинаций» я решил не рисковать, сходил в ближайшую церковь, купил крестик и освятил его. С того дня все прекратилось. Опять же больше я это не хотел вспоминать. Эту проблемную часть моей психики я предпочел сохранить в секрете даже от самого себя.
Шли годы, я женился, завел наконец кота и стал задумываться о том, чтобы завести детей. Но однажды беда постучалась в мои двери. Я потерял отца. Рак свалил его за год. Человек буквально выгорел от этой болезни. От живого, доброго и веселого человека не осталось и следа. Его сосед, узнав о кончине отца, ехидно тогда с улыбкой сказал, что наконец-то одной инфекцией меньше в доме будет. Мне хотелось в тот момент набить ему морду, но бить пожилого человека я просто не посмел. Уже после похорон по дороге домой я сорвал с себя крест и выбросил его со словами: «Мне не нужен такой Бог, который забирает и калечит жизни хороших людей и дает счастье, здоровье и благополучие плохим». И почему-то почувствовал в тот момент какую-то долю свободы. Дальше дни пошли серыми и унылыми, но потихоньку я стал восстанавливаться. Пока снова не вернулось то, что я хотел забыть.
Снова кошмары, снова страшные давящие на душу сны, снова ощущения, что кто-то идет за мной. Появилась мысль, что оно и раньше искало меня, но не чувствовало моего присутствия. Но я терпел. Рядом жена, кот вроде сохраняет спокойствие. Да и в конце-то концов, я взрослый мужик, мне казалось, что все это просто стресс. Потом снова вернулось ощущение чьего-то движения и чужого дыхания по ночам, но я опять же списывал все на воображения. Да и звуки были словно в дали.
А потом кот стал уходить по ночам в другую комнату. Раньше он так не делал, но все когда-то случается впервые.
Как-то я проснулся ночью, а у меня рука в крови. Промыл и увидел три неглубокие, но широкие царапины. Естественно первая мысль была – ночью свесил руку, а коту это не понравилось. Но с чего вдруг? Решил забить на это. На следующий все повторилось. Снова царапины на руке. В итоге на ночь запер кота в гостиной. На утро царапин, и правда, не было, но зато я обнаружил изрезанный кусок простыни. Будто что-то лезвием покромсало, образовав три свисающих платка. Жена сказала, что скорее всего я задел ногой нитку и слабая ткань не выдержала. Однако на самом деле не выдерживала моя психика. Что-то явно было тут не так.
Следующую ночь было все спокойно. Но нервы по-прежнему были почему-то не в порядке. Кто бы знал, что следующего испытания они точно не вынесут.
Я проснулся посреди ночи опять с паническими атаками. Спать в тот момент не хотелось, и я решил просто полежать. Опять эти звуки чьего-то дыхания. Опять кто-то будто ходит. Правда на этот раз у самой кровати, почти вплотную. Мне все еще страшно, но я пытаюсь уговорить себя мыслью, что просто схожу с ума. Это, на мой взгляд, еще хуже, но главное найти хоть какую-то логику. А потом логика рухнула к чертям.
Жена решила повернуться на другой бок, резко дернула рукой и ударила по чему-то в пустоте. И это что-то взвизгнуло, будто собака, которой наступили на хвост. Жена тут же проснулась и от испуга уставилась на меня. Я рванул к выключателю, попутно чувствую, будто это «что-то» бросилось вслед за мной, но, когда я включил свет, в комнате были только мы с женой. Я побежал в гостиную и лишний раз убедился, что кот был заперт там, причем у кота был не менее ошарашенный вид, чем у меня. Жене я сказал, что она просто в темноте задела пушистого засранца. Но теперь я был точно уверен, что кот тут совершенно ни при чем.
С тех пор мне с каждым днем становится все страшнее. Засыпая, я чувствую, что оно все еще ищет меня. Входя в темную комнату, я боюсь, что меня что-то поджидает там. В квартире чувствуется постороннее движение: то под диваном, то под кроватью. А недавно я сидел в гостиной и пытался отвлечься на телевизор. Как вдруг в стенку за моей спиной постучали. за стеной наша спальня, жены дома нет. Стук повторился еще дважды, будто ожидая ответа, но я от страха даже пальцами пошевелить не мог. С приходом жены я все же решил заглянуть в ту комнату, но там было пусто. Да, один я туда не сунулся, можете осуждать меня. Но вы бы сами решили в одиночку смотреть на неведомую хрень? А у меня нервы уже на пределе.
Помогите мне избавиться от этого. Переехать я не могу, финансовое состояние просто не позволяет. Да и мне кажется, что не в квартире дело. Ему нужен только я. Я бы мог снова надеть крест, но это не решение, а скорее способ спрятаться. Оно снова вернется, как только я опять отложу его в сторону. За эти дни я стал вздрагивать от любого шума. На работе мне говорят, что я выгляжу очень нездорово. А мне страшно от того, что оно вот-вот найдет меня. Возможно я, и правда, спятил.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:04 by НиколайИвановичПросмотров: 506Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Квартира что-то странное невидимый оно авторская история

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Комментарии

#1 написал: OlgaFF
Сегодня, 09:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 260
Нууууу! Как-то без оценки. Почему-то это "оно" уже раз триста находило вас, автор, и все никак не смогло сделать с вами то, что ему хотелось бы? Ему ничего не мешает. И даже вы, сильный мужчина, наверное, не помеха потустороннему. И еще... Знаете ли вы, автор, что потерять крестик- это хороший знак?! Вот, наверное, и многие из читателей не знают. Крестик оберегает, служит защитой не только от темных сил и всяческих неудач, но и еще от скверных мыслей, поступков, идей. Так вот потерять крестик, это некий знак того, что человек может прожить и без этой защиты, может с уверенностью надеяться на себя и свою волю и веру. Так что...
Зарегистрирован: 29.12.2015
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:29
+3
Онлайн
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Публикаций: 61
Комментариев: 2 659
Без обид, но консультация психиатра не помешает, в первую очередь.
А вот крест. К чему такая побрякушка,
если веры и храма в душе нет? Если верить, то и плюшевый мишка защитой станет. А если не верить, то и мощи святых не защитят. Это моё скромное мнение.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Маленькая Эльга
Сегодня, 09:40
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 20
Автор, забейте на это! У Вас это хорошо получается da
Зарегистрирован: 3.03.2018
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 09:50
+1
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Репутация: (729|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 518
не знаю пока как расценивать эту историю: или крик о помощи или очередная выдумка.
если первое, то попробуйте хотя бы освятить квартиру. на это финансов хватит?

подожду что скажут эксперты
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#5 написал: DRUID
Сегодня, 09:53
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 190
Если крест помогает хотябы спрятаться, почему бы его не носить. Не нужно сидеть сложа руки, осветите квартиру, поставьте икону дома, сходите к психологу, это нормально. Может Вам нужна всеголишь четвертинка антидепрессанта в день.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#6 написал: Joss
Сегодня, 09:55
+1
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 241
Автор уж простите пожалуйста, но мне показалось, что это в творческие истории.
+
Зарегистрирован: 1.02.2016
#7 написал: catberry
Сегодня, 09:59
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (515|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 785
А мне кажется, что вы сами себя накручиваете и притягиваете это нечто. Сходите в церковь и поговорите с батюшкой. И я бы на Вашем месте задумалась о словах соседа Вашего покойного отца. Может, за бутылочкой что узнали бы побольше.
Зарегистрирован: 10.06.2015
    
#8 написал: ELEMAT
Сегодня, 10:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (2190|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 827
Ему нужен только я.

Хорошо, что вы это уже поняли. Но! Ему нужен не конкретно Вы, а человек с такими вибрациями. То есть с таким мировоззрением, с таким настроем, с таким набором привычек, с таким отношением к жизни. Не забывайте, что подобное притягивается к подобному.
Наверняка какой-нибудь портал открылся и, заметьте, тоже неспроста!
Пересмотрите свою жизнь, по возможности с детства. Поищите причины там. Если серьёзно подойдёте к этому вопросу, должно всё наладиться.
Портал закрыть поможет специалист, ну, экстрасенс по-простому. Но вы должны измениться, иначе откроется новый.
Автор, не обижайтесь, ежели что. Удачи вам!
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#9 написал: fas
Сегодня, 11:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 8
Попробуйте найти знающего человека про другую сторону мира (про духовный мир). К примеру "Знахарку" или "ведунью". Я думаю этот человек сможет дать вам ответы на ваши вопросы. И да, вы правы, что дело не в квартире. Если что то хочет вас найти, оно вас даже в Гималаях найдёт, не зависимо, где вы будете находиться. А на счёт освятить квартиру, не знаю... Если у человека нету веры в Бога, то думаю это не поможет... Хотя попробовать можно, попросить батюшку освятить квартиру. А вообще если честно, только не в обиду, моё мнение, что у вас нету веры в Бога, вот нечисть всякая и охотится за вами. Но вы смельчак, если бы такое со мной произошло, я бы давно поседела. За историю +
Зарегистрирован: 3.04.2018
#10 написал: Lostra
Сегодня, 12:22
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 19
Да ладно вам, это подросток пишет свои фантазии?
"Шли годы, я женился, завел наконец кота и стал задумываться о том, чтобы завести детей" Ржака.
Зарегистрирован: 19.10.2016
#11 написал: VENDETTA
Сегодня, 13:02
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Репутация: (73|0)
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Комментариев: 5 871
Ну первое что в голову приходит, это то что вы очень тяжело переживали потерю деда. А покойникам не очень нравится, когда по ним сильно убиваются, это их не отпускает и тяготит.
А так,
Цитата: OlgaFF
Почему-то это "оно" уже раз триста находило вас, автор, и все никак не смогло сделать с вами то, что ему хотелось бы?

порезы на руке. это совсем ничего? И смущает что оно начало так действовать.

А так, Вам в первую очередь нужен отдых, но не дома. Сменить обстановку, отдохнуть. +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#12 написал: Летяга
Сегодня, 13:08
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Репутация: (9770|-4)
Публикаций: 482
Комментариев: 7 249
Противоречия в тексте, однако.
Крестился как положено, надел крест, какое-то время стал посещать церковь. Жизнь от этого не наладилась, по деду я по-прежнему тосковал, но какое-то небольшое успокоение я получил.
Однажды ночью я проснулся и почему-то почувствовал, что в комнате помимо меня кто-то есть.

Тварь появилась после крещения и начала ношения креста, до этого её не было.
Если история не выдуманная, то мысли меня посещают совсем не политкорректные))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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