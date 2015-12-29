Оно ищет меня

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

НиколайИванович Просмотров: 506 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 09:04 by

Возможно у меня проблемы с психикой, но в моей жизни определенно происходит что-то странное. Началось все лет 15 назад. После смерти деда я впал в глубокое уныние, и мне нужно было хоть чем-то занять пустоту от утраты в душе. И решил я принять православие. Крестился как положено, надел крест, какое-то время стал посещать церковь. Жизнь от этого не наладилась, по деду я по-прежнему тосковал, но какое-то небольшое успокоение я получил.Однажды ночью я проснулся и почему-то почувствовал, что в комнате помимо меня кто-то есть. Жил я тогда один и, чем было вызвано это чувство, сразу не понял. А через какое-то время пришло осознание того, что я не могу пошевелиться. Руки, ноги, шея - все отказывалось меня слушаться. Лишь глазами я мог в панике двигать из стороны в сторону. Спустя несколько минут в углу послышалось шебуршание, и звук стал приближаться в мою сторону. И что-то невидимое, холодное и тяжелое всем весом упало на меня. Я никого не видел, но было чувство, что в сантиметре от моего лица кто-то смотрит на меня. Причем я однозначно слышал чье-то дыхание. Так продолжалось полчаса, а потом этот кто-то просто встал и ушел обратно в угол. Стоило мне только перестать чувствовать его в комнате, как я снова смог двигаться. Господи, я всю ночь просидел в запертой кухне, убеждая себя, что это было мое больное воображение. А спустя годы я окончательно убедил себя в этом, узнав о сонном параличе и прочих обманках, которые преподносит наш мозг. Это была безобидная часть дальнейшего кошмара.Спустя шесть лет после истории случилась не самая приятная для меня вещь. Я потерял крест. Цепочка порвалась по дороге на работу, и он выпал. К тому моменту я стал относиться к нему как к не более чем украшению, поэтому огорчение мое носило лишь меркантильный характер. Приобретать новый я не собирался и забил на все это. Опять же до определенного момента. Сперва я почему-то стал просыпаться по ночам от чувства панического страха. Затем начались сниться кошмары. Эти неприятные вещи с каждым днем становились все сильнее и сильнее. Однажды я проснулся от нудящей в голове мысли: «Что-то идет за мной. Что-то ищет меня». Бред? Вот и я подумал, что бред, и забил на все это. До тех пор, пока однажды не стал слышать странное движение по квартире и чье-то дыхание. Животных в доме у меня не было, так что после пары таких «галлюцинаций» я решил не рисковать, сходил в ближайшую церковь, купил крестик и освятил его. С того дня все прекратилось. Опять же больше я это не хотел вспоминать. Эту проблемную часть моей психики я предпочел сохранить в секрете даже от самого себя.Шли годы, я женился, завел наконец кота и стал задумываться о том, чтобы завести детей. Но однажды беда постучалась в мои двери. Я потерял отца. Рак свалил его за год. Человек буквально выгорел от этой болезни. От живого, доброго и веселого человека не осталось и следа. Его сосед, узнав о кончине отца, ехидно тогда с улыбкой сказал, что наконец-то одной инфекцией меньше в доме будет. Мне хотелось в тот момент набить ему морду, но бить пожилого человека я просто не посмел. Уже после похорон по дороге домой я сорвал с себя крест и выбросил его со словами: «Мне не нужен такой Бог, который забирает и калечит жизни хороших людей и дает счастье, здоровье и благополучие плохим». И почему-то почувствовал в тот момент какую-то долю свободы. Дальше дни пошли серыми и унылыми, но потихоньку я стал восстанавливаться. Пока снова не вернулось то, что я хотел забыть.Снова кошмары, снова страшные давящие на душу сны, снова ощущения, что кто-то идет за мной. Появилась мысль, что оно и раньше искало меня, но не чувствовало моего присутствия. Но я терпел. Рядом жена, кот вроде сохраняет спокойствие. Да и в конце-то концов, я взрослый мужик, мне казалось, что все это просто стресс. Потом снова вернулось ощущение чьего-то движения и чужого дыхания по ночам, но я опять же списывал все на воображения. Да и звуки были словно в дали.А потом кот стал уходить по ночам в другую комнату. Раньше он так не делал, но все когда-то случается впервые.Как-то я проснулся ночью, а у меня рука в крови. Промыл и увидел три неглубокие, но широкие царапины. Естественно первая мысль была – ночью свесил руку, а коту это не понравилось. Но с чего вдруг? Решил забить на это. На следующий все повторилось. Снова царапины на руке. В итоге на ночь запер кота в гостиной. На утро царапин, и правда, не было, но зато я обнаружил изрезанный кусок простыни. Будто что-то лезвием покромсало, образовав три свисающих платка. Жена сказала, что скорее всего я задел ногой нитку и слабая ткань не выдержала. Однако на самом деле не выдерживала моя психика. Что-то явно было тут не так.Следующую ночь было все спокойно. Но нервы по-прежнему были почему-то не в порядке. Кто бы знал, что следующего испытания они точно не вынесут.Я проснулся посреди ночи опять с паническими атаками. Спать в тот момент не хотелось, и я решил просто полежать. Опять эти звуки чьего-то дыхания. Опять кто-то будто ходит. Правда на этот раз у самой кровати, почти вплотную. Мне все еще страшно, но я пытаюсь уговорить себя мыслью, что просто схожу с ума. Это, на мой взгляд, еще хуже, но главное найти хоть какую-то логику. А потом логика рухнула к чертям.Жена решила повернуться на другой бок, резко дернула рукой и ударила по чему-то в пустоте. И это что-то взвизгнуло, будто собака, которой наступили на хвост. Жена тут же проснулась и от испуга уставилась на меня. Я рванул к выключателю, попутно чувствую, будто это «что-то» бросилось вслед за мной, но, когда я включил свет, в комнате были только мы с женой. Я побежал в гостиную и лишний раз убедился, что кот был заперт там, причем у кота был не менее ошарашенный вид, чем у меня. Жене я сказал, что она просто в темноте задела пушистого засранца. Но теперь я был точно уверен, что кот тут совершенно ни при чем.С тех пор мне с каждым днем становится все страшнее. Засыпая, я чувствую, что оно все еще ищет меня. Входя в темную комнату, я боюсь, что меня что-то поджидает там. В квартире чувствуется постороннее движение: то под диваном, то под кроватью. А недавно я сидел в гостиной и пытался отвлечься на телевизор. Как вдруг в стенку за моей спиной постучали. за стеной наша спальня, жены дома нет. Стук повторился еще дважды, будто ожидая ответа, но я от страха даже пальцами пошевелить не мог. С приходом жены я все же решил заглянуть в ту комнату, но там было пусто. Да, один я туда не сунулся, можете осуждать меня. Но вы бы сами решили в одиночку смотреть на неведомую хрень? А у меня нервы уже на пределе.Помогите мне избавиться от этого. Переехать я не могу, финансовое состояние просто не позволяет. Да и мне кажется, что не в квартире дело. Ему нужен только я. Я бы мог снова надеть крест, но это не решение, а скорее способ спрятаться. Оно снова вернется, как только я опять отложу его в сторону. За эти дни я стал вздрагивать от любого шума. На работе мне говорят, что я выгляжу очень нездорово. А мне страшно от того, что оно вот-вот найдет меня. Возможно я, и правда, спятил.

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