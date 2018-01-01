У кого какой домовой?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:38

Причина: Авторская стилистика сохранена

АхОставьте Просмотров: 128 Комментарии: 0 +6 Вчера, 22:38 by

Моя мама выросла в старом доме.В центре квартиры стояла огромная печь, каждым своим оборотом грея отдельное помещение. Её кухонное "отделение" имело лежанку, на которую дети любили забираться по вечерам. Читали при свете керосиновой лампы, рассказывали истории.И вот старшенькие выросли, разлетелись из гнезда, кто на учебу, а кто уже создал семью. Бабушка ездила их навещать, ненадолго оставляя дочь-подростка "на хозяйстве".В один из ее отъездов, чувствуя себя неуютно в пустом доме, мама легла спать на печку. И увидела сон: будто с компанией друзей плещется в пруду у берега. И будто неожиданно в их веселую кучу-малу затесался незнакомый дед.Старый дед, страшный, с лицом, сплошь заросшим густыми жесткими волосами. Большая борода от уха до уха, усищи, лохмы свисают на лоб, видны одни сердитые глаза.Дед наклонился, обеими руками зачерпнул со дна ил с песком и всю эту пригоршню резко бросил маме в лицо. Инстинктивно она закрылась руками - и проснулась.Темнота, тишина, только сердце колотится, а ладони прижаты к лицу наяву. Мама отвела руки... и увидела волосатую рожу из сна прямо над собой. Представительницу поколения атеистов буквально сдуло с печки, и до возвращения бабушки пришлось ей ночевать у соседей.Я была уже взрослой девицей, первокурсницей, когда нечто невидимое и тяжелое повадилось меня "давить" по ночам. Если я лежала на животе, могло ласковым котиком пробежаться по всему телу, туда-сюда.Умом я понимала, что не совсем бодрствую, но легче от этого не становилось. С трудом стряхивала оцепенение. Удушье проходило, а вот ощущение липкого ужаса отпускало не сразу."Душитель" мог не появляться месяцами, а мог и зачастить, предугадать его появление было невозможно.Один из таких визитов затянулся. Уже начиналось утро, комнату заливало солнцем. Я в каком-то полубреду чувствовала, как оно, словно забавляясь, то наваливалось, то отпрыгивало от кровати.Собрав силы, я почти очнулась и резко повернула голову. В течение пары секунд, на грани сна и яви, я видела радостно хохочущего мужчину. Лет сорока на вид, немного ниже среднего роста, упитанного. Пухлое лицо с добродушным выражением. На голове вполне современная стрижка. И борода у него тоже имелась, коротко и аккуратно подстриженная.Оба этих явления не были предзнаменованиями, ни к добру, ни к худу. Вообще никаких значительных событий не последовало.

Ключевые слова: Домовой душитель оно нечто бородатый дед авторская история

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