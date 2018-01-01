У кого какой домовой?История первая
Моя мама выросла в старом доме.
В центре квартиры стояла огромная печь, каждым своим оборотом грея отдельное помещение. Её кухонное "отделение" имело лежанку, на которую дети любили забираться по вечерам. Читали при свете керосиновой лампы, рассказывали истории.
И вот старшенькие выросли, разлетелись из гнезда, кто на учебу, а кто уже создал семью. Бабушка ездила их навещать, ненадолго оставляя дочь-подростка "на хозяйстве".
В один из ее отъездов, чувствуя себя неуютно в пустом доме, мама легла спать на печку. И увидела сон: будто с компанией друзей плещется в пруду у берега. И будто неожиданно в их веселую кучу-малу затесался незнакомый дед.
Старый дед, страшный, с лицом, сплошь заросшим густыми жесткими волосами. Большая борода от уха до уха, усищи, лохмы свисают на лоб, видны одни сердитые глаза.
Дед наклонился, обеими руками зачерпнул со дна ил с песком и всю эту пригоршню резко бросил маме в лицо. Инстинктивно она закрылась руками - и проснулась.
Темнота, тишина, только сердце колотится, а ладони прижаты к лицу наяву. Мама отвела руки... и увидела волосатую рожу из сна прямо над собой. Представительницу поколения атеистов буквально сдуло с печки, и до возвращения бабушки пришлось ей ночевать у соседей.
История вторая
Я была уже взрослой девицей, первокурсницей, когда нечто невидимое и тяжелое повадилось меня "давить" по ночам. Если я лежала на животе, могло ласковым котиком пробежаться по всему телу, туда-сюда.
Умом я понимала, что не совсем бодрствую, но легче от этого не становилось. С трудом стряхивала оцепенение. Удушье проходило, а вот ощущение липкого ужаса отпускало не сразу.
"Душитель" мог не появляться месяцами, а мог и зачастить, предугадать его появление было невозможно.
Один из таких визитов затянулся. Уже начиналось утро, комнату заливало солнцем. Я в каком-то полубреду чувствовала, как оно, словно забавляясь, то наваливалось, то отпрыгивало от кровати.
Собрав силы, я почти очнулась и резко повернула голову. В течение пары секунд, на грани сна и яви, я видела радостно хохочущего мужчину. Лет сорока на вид, немного ниже среднего роста, упитанного. Пухлое лицо с добродушным выражением. На голове вполне современная стрижка. И борода у него тоже имелась, коротко и аккуратно подстриженная.
Оба этих явления не были предзнаменованиями, ни к добру, ни к худу. Вообще никаких значительных событий не последовало.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:38
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 22:38 by АхОставьтеПросмотров: 128Комментарии: 0
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