Ужас в пасхальную ночь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:53

Причина: Авторская стилистика сохранена

Nastresh Просмотров: 287 Комментарии: 10 +12 Сегодня, 12:53 by

Эта история - не выдумка, это случилось со мной пять лет назад. До сих пор с содроганием это вспоминаю, а вообще - стараюсь лучше не вспоминать.Это был 2013 год. Была ночь на Пасху. В эту ночь проходят службы во всех церквях, я думаю, вы знаете.Я же в эту ночь возвращалась поздно домой, была в кино на позднем сеансе, на часах было около 11-12:00 ночи. Ночь была очень ясная, теплая, ни ветерка, очень ярко светила луна. Мне не было страшно. Тем более, силе духа придавало то, что через пару кварталов располагалась церковь, и были слышны глухие удары колокола.Чтобы пройти к моему дому, мне нужно было пройти небольшой перекресток с пышными кустиками. Я за все свои тогда 25 лет проходила этот участок моего маршрута 100500 раз и знала каждое деревце и камушек.Но почему-то именно в тот раз, свернув на этот перекресток, почувствовала, что мой живот сковал холод, и как-то стали ватными конечности, но я продолжала медленно идти.Боковым зрением я вижу, что в кусте справа и впереди от меня что-то стоит, ростом выше веток. Я впала в оцепенение, ноги как вросли в землю. Оно вышло медленно передо мной, в освещаемую луной тропинку. Моя логика в голове начала меня "защищать": "Да это просто алкаш или бомж, который сейчас что-то попросит".Но. Он вышел передо мной, ростом где-то под два метра, похож на человека, но очень-очень странный. Ноги его были как две спички. И как будто не было ни обуви, ни ступней - как две деревяшки. Огромное мешкообразное туловище в форме груши, обтянутое в какие-то тряпки, голова маленькая и лысая, лицо его было как у человека, маленькие узкие глазки и длинная куцая седая бородка.Я на все это смотрела с открытым ртом где-то секунды 1-2 и как будто оцепенела. Поверьте, в тот момент страха не было, просто оцепенение и ступор.Короткие маленькие ручки держали что-то очень тяжелое и накинутое на плечи - что он тащил на своей спине.Как только я подумала об этом, он скидывает этот огромный тряпочный мешок на землю с протяжным жутким стоном, и металлический (как на севшем магнитофоне) голос его "проговорил":- А понеси-ка ты мои черевички (это дословно).Тут ступор с меня спал, и я впала в дикий животный ужас. На ватных ногах я бежала так, что только и видела перед собой, как мои балетки мелькают по земле. Я мысленно или, может, вслух, уже не помню, говорила: "Господи спаси! Господи, помилуй".Оказавшись у подъезда, набрав дрожавшими пальцами домофон, я обернулась и увидела, что оно приковыляло на своих двух культяпках с мешком в руке и стоит поодаль от меня. Смотрит, но не подходит.Ворвавшись в подъезд, я пулей поднялась домой, разбудив всех, кто был в доме.Кому рассказывала, некоторые поверили и даже очень, некоторые не верят. Бабушка моя сказала, что я видела черта, а что это были не ноги, а копыта.Кстати, некоторые говорили, что я обчиталась Гоголя. Но я его никогда не читала. Почему оно сказало именно "черевички", до сих пор не знаю.Это действительно было со мной, наркотики не употребляю, я абсолютно адекватный человек.Кстати, именно после этого случая у меня появилась седина.

Ключевые слова: Ужас оно нечто черт авторская история

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