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Истории из жизни

Ужас в пасхальную ночь

Эта история - не выдумка, это случилось со мной пять лет назад. До сих пор с содроганием это вспоминаю, а вообще - стараюсь лучше не вспоминать.

Это был 2013 год. Была ночь на Пасху. В эту ночь проходят службы во всех церквях, я думаю, вы знаете.
Я же в эту ночь возвращалась поздно домой, была в кино на позднем сеансе, на часах было около 11-12:00 ночи. Ночь была очень ясная, теплая, ни ветерка, очень ярко светила луна. Мне не было страшно. Тем более, силе духа придавало то, что через пару кварталов располагалась церковь, и были слышны глухие удары колокола.

Чтобы пройти к моему дому, мне нужно было пройти небольшой перекресток с пышными кустиками. Я за все свои тогда 25 лет проходила этот участок моего маршрута 100500 раз и знала каждое деревце и камушек.
Но почему-то именно в тот раз, свернув на этот перекресток, почувствовала, что мой живот сковал холод, и как-то стали ватными конечности, но я продолжала медленно идти.
Боковым зрением я вижу, что в кусте справа и впереди от меня что-то стоит, ростом выше веток. Я впала в оцепенение, ноги как вросли в землю. Оно вышло медленно передо мной, в освещаемую луной тропинку. Моя логика в голове начала меня "защищать": "Да это просто алкаш или бомж, который сейчас что-то попросит".
Но. Он вышел передо мной, ростом где-то под два метра, похож на человека, но очень-очень странный. Ноги его были как две спички. И как будто не было ни обуви, ни ступней - как две деревяшки. Огромное мешкообразное туловище в форме груши, обтянутое в какие-то тряпки, голова маленькая и лысая, лицо его было как у человека, маленькие узкие глазки и длинная куцая седая бородка.

Я на все это смотрела с открытым ртом где-то секунды 1-2 и как будто оцепенела. Поверьте, в тот момент страха не было, просто оцепенение и ступор.
Короткие маленькие ручки держали что-то очень тяжелое и накинутое на плечи - что он тащил на своей спине.
Как только я подумала об этом, он скидывает этот огромный тряпочный мешок на землю с протяжным жутким стоном, и металлический (как на севшем магнитофоне) голос его "проговорил":
- А понеси-ка ты мои черевички (это дословно).
Тут ступор с меня спал, и я впала в дикий животный ужас. На ватных ногах я бежала так, что только и видела перед собой, как мои балетки мелькают по земле. Я мысленно или, может, вслух, уже не помню, говорила: "Господи спаси! Господи, помилуй".

Оказавшись у подъезда, набрав дрожавшими пальцами домофон, я обернулась и увидела, что оно приковыляло на своих двух культяпках с мешком в руке и стоит поодаль от меня. Смотрит, но не подходит.
Ворвавшись в подъезд, я пулей поднялась домой, разбудив всех, кто был в доме.

Кому рассказывала, некоторые поверили и даже очень, некоторые не верят. Бабушка моя сказала, что я видела черта, а что это были не ноги, а копыта.
Кстати, некоторые говорили, что я обчиталась Гоголя. Но я его никогда не читала. Почему оно сказало именно "черевички", до сих пор не знаю.
Это действительно было со мной, наркотики не употребляю, я абсолютно адекватный человек.
Кстати, именно после этого случая у меня появилась седина.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:53
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:53 by NastreshПросмотров: 287Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Ужас оно нечто черт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lotus
Сегодня, 13:01
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Публикаций: 2
Комментариев: 26
Действительно страх, как вы умом не тронулись
Зарегистрирован: 25.01.2018
#2 написал: DRUID
Сегодня, 13:16
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Комментариев: 171
Бомж Валера по кличке Черт это был, тащил в мешке свои Лабутены демисезонные. Ну сказал черевички, пошутил.
А вообще, девочки не шарохайтесь ночью по кустам, сидите дома, опасно по ночам гулять в одиночестве.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: Nastresh
Сегодня, 13:25
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Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: DRUID
Бомж Валера по кличке Черт это был, тащил в мешке свои Лабутены демисезонные. Ну сказал черевички, пошутил.
А вообще, девочки не шарохайтесь ночью по кустам, сидите дома, опасно по ночам гулять в одиночестве.

sweat_smile ахах)
Зарегистрирован: 14.02.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:30
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Комментариев: 2 593
Цитата: DRUID
девочки не шарохайтесь ночью по кустам, сидите дома, опасно по ночам гулять в одиночестве.

меня тоже это насторожило. Но что ж, иногда приходится и поздно возвращаться. и нечистики не самое страшное при поздних гуляниях. Тут только сединой отделалась.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#5 написал: Latifa2323
Сегодня, 13:46
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Комментариев: 55
Все таки я предполагаю что это человек был ,нестандартного телосложения и решил потроллить вас.Даже если это так ,все равно страшно.
Ну а если это не так то вообще жуть.
Плюс за историю и за мужество ваше.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#6 написал: npoxopova
Сегодня, 13:57
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Публикаций: 0
Комментариев: 40
Нечесть наглая пошла какая, теперь и в православные праздники народ пугает.
Между прочим, здесь, на сайте многие подобного "человека" уже описывали: высокий рост, несуразное телосложение, ноги длинные и стоп не видно, есть они вообще или нет.
Зарегистрирован: 8.03.2018
#7 написал: Полина)))
Сегодня, 14:03
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Комментариев: 35
Я бы кричала как резаная. С ума сойти можно yaaah плюс
Зарегистрирован: 19.11.2017
#8 написал: DRUID
Сегодня, 14:03
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Цитата: зелёное яблочко
нечистики не самое страшное при поздних гуляниях.


Это точно, в прошлом году у нас на женщину, прямо около её дома, озверевший иностранец напал, незаконно прибывавший на территорие нашей родины. И не просто напал, он её ПОКУСАЛ, да так сильно, со швами бедолага ходила. Зачем он это сделал осталось тайной так как по русски он не говорил и полиция отправила кусаку на родину.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 14:06
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 562
Цитата: DRUID
Бомж Валера по кличке Черт

laughing вполне возможно) а зачем он за ней приковылял, а не пошел дальше свои лабутены прятать? За историю +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#10 написал: Долгопят
Сегодня, 14:07
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 368
страшно!
"...я обчиталась Гоголя. Но я его никогда не читала..." А бомж Валера читал stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
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