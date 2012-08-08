Четвертый жилец

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:51

FromSiberia Просмотров: 241 Комментарии: 1 +8 Вчера, 23:51 by

История от двоюродного или троюродного брата моей институтской подруги, у которой я недавно была в гостях. Родственные связи в их семье очень запутанные, народу много, поэтому я так и не поняла, чей именно он сын, каюсь. Но парень по виду серьезный, студент Политеха (собственно, потому и живет у сестры, временно переехал к ней, когда поступил учиться), не похож на мистификатора от слова "совсем". В общем, я в его рассказ поверила безоговорочно, потому и выкладываю это здесь. А вы уж судите сами, уважаемые читатели.Для удобства будем называть рассказчика Сашей, но это не его имя. Итак, когда Саше было 14 лет, он со своими родителями переехал в новую квартиру. Дело было в городе Братске. Квартира очень нравилась всей семье, поначалу ничто не казалось подозрительным. Сашина мама в первый же день взялась устанавливать добрые отношения со здешним домовым: положила в кухонную плиту конфеты, печенье и какие-то бусики. Так ее научили сделать, однако это не помогло…Через пару дней, вернувшись из кинотеатра, где были всей семьей, новые жильцы застали дома ужасную картину: краны на кухне и в ванной были открыты на полную мощность, а сливы заткнуты оставшимися после ремонта грязными тряпками. Естественно, довольно горячая вода пошла через край, залила весь пол и соседей на двух нижних этажах… Было скандалищу и позору, как сказал классик.Только утихомирив воду и кое-как договорившись с пострадавшими соседями, наши герои задумались о том, что же, собственно, могло произойти. Дома никого не было, следов взлома двери не было тоже. Происки со стороны прежних хозяев исключались, потому что замки, конечно же, поменяли, еще приступая к ремонтным работам. Выглядело все загадочно и очень неприятно, однако главное было еще впереди.Спустя немного времени Сашины родители по очереди столкнулись с явлением, напугавшим их до полусмерти. Сначала Сашина мама, а потом и отец видели в квартире чужого мальчика-подростка, примерно Сашиного возраста, но совершенно не напоминающего кого-либо из его друзей. Эти случаи стали повторяться с пугающей регулярностью, так что внешность гостя родителям Саши удалось хорошо запомнить и с течением времени убедиться, что видят они всегда одного и того же паренька.Мальчик был слегка инфернального вида: бледный и с растрепанными волосами, выражение лица мрачное и к контактам не располагающее. Одет был прилично, в чистые джинсы, футболку и кроссовки, никаких тебе лохмотьев или саванов. Он мог стоять в комнате, отвернувшись к окну, или на корточках сидеть в углу, а то и вовсе развалиться в кресле. На возмущение и окрики не реагировал, на застывание в ужасе тоже. Стоило Сашиным родителям выбежать из комнаты или просто отвернуться, он бесследно исчезал. Ни разу за все время не говорил ни слова.Что интересно, сам Саша этого четвертого жильца новой квартиры не видел ни разу. Первое время он даже отказывался слушать родителей, когда речь заходила об этом, обижался и считал, что они его разыгрывают. К тому же никто из Сашиных друзей, побывавших у него в гостях за это время, странного мальчика не видел тоже, хотя Саша кое-кому из них рассказывал о том, что в квартире полтергейст, вроде как в шутку. Друзья ему не очень-то верили, а он, в свою очередь, не очень-то верил родителям.Но время шло, и становилось ясно, что если это розыгрыш, то он явно затягивается. Мальчик-призрак продолжал появляться, пугая взрослых членов семьи; попутно выяснилось, что он показывается и другим людям: забежавшим на огонек родственникам; сослуживцам Сашиного отца, прибывшим по рабочим вопросам; соседям, с которыми все еще улаживались вопросы затопления. Его видели многие, некоторые даже принимали его за сына хозяев, а пугались уже тогда, когда он неожиданно пропадал из виду. Отношения с родственниками и знакомыми странный жилец подпортил; хозяева вполне закономерно отказались от идеи праздновать новоселье. Им предсказуемо посоветовали освятить квартиру, а еще аккуратно расспросить прежних хозяев.Бывшая хозяйка квартиры в ответ на расспросы, как говорится, прикинулась шлангом. Было понятно, что ей известно нечто интересное, но информацией она не поделилась. Пригласили батюшку, втайне опасаясь, что четвертый жилец и ему на глаза полезет. Однако этого не произошло, батюшка спокойно проделал все, что должен был, и уехал. Дня три в квартире было тихо, потом неизвестный подросток снова стал возникать там и тут с пугающим постоянством.Одновременно с его возвращением началось еще кое-что интересное. Это уже больше напоминало проделки хозяйственного домового. Внезапно оказывалась вымытой брошенная на столе чашка из-под чая, с мебели таинственным образом исчезала пыль, земля в цветочных горшках становилась увлажненной в нужный момент… И еще многое в том же роде. Причем все это происходило либо в отсутствие хозяев, либо тогда, когда они находились в другой комнате и, допустим, мирно смотрели телевизор.А однажды произошел уж совсем показательный случай. Сашин отец, входя в комнату, споткнулся, потерял равновесие, замахал руками… и сшиб с полки дорогую керамическую вазу, подаренную кем-то новоселам. Ему самому было не до того, чтобы вазу ловить, его задачей было удержаться на ногах. Саша с мамой находились в другом конце комнаты, где и замерли в нерешительности: то ли вазу спасать, то ли отца семейства… Отец в итоге на ногах удержался самостоятельно, а вот с вазой все было гораздо интереснее. Она полетела на пол, но очень медленно и плавно... и аккуратненько так легла на ламинат. Даже не треснула! Это видели все члены семьи, совершенно точно троим сразу показаться не могло. Да и невредимая ваза сама по себе представляла серьезное доказательство.Важно еще вот что. Повторяю с Сашиных слов: мальчик-призрак НИ РАЗУ за все это время не показывался своим сверстникам или детям помладше. Только взрослым, совершеннолетним и самостоятельным людям… Бог знает, почему. Пугать, что ли, не хотел?.. А от взрослых вроде как не убудет… Непонятно, но факт.Самая высокая степень взаимодействия с призрачным жильцом для самого Саши выразилась в том, что однажды он нашел среди своих вещей мальчуковую футболку, явно ношеную, но ему не принадлежащую. Футболку он показал матери, у той сразу сделались квадратные глаза. Саша понял, что без странного соседа здесь не обошлось, дал задний ход и футболку потом потихоньку выкинул, чтобы мама не волновалась. Она о судьбе шмотки даже не спросила.Закончилось все примерно через полгода после переезда и весьма неожиданным образом. На первом этаже их дома был продуктовый магазин, в котором Сашина мама регулярно отоваривалась; там она как-то пересеклась с соседкой по лестничной клетке, покупавшей замороженную малину. Соседка была приятная молодая особа, замужняя мама двоих детей. Слово за слово, две хозяюшки разговорились, и в конце концов эта соседка пообещала маме Саши поделиться рецептом вкуснейшего пирога с малиной. А вечером того же дня явилась в гости не только с рецептом, а и с готовым ароматным пирогом. Сашиной маме оставалось только поставить чайник, про себя надеясь, что их семейный полтергейст разнообразия ради не даст о себе знать при гостье. Чаепитие и в самом деле прошло вполне мирно, соседка благополучно удалилась к себе домой.И внимание! С того самого вечера мальчика-призрака в этой квартире никто больше не видел… почему? Это осталось неизвестным. Прекратились и приятные, в общем-то, мелочи, такие как вымытая неизвестно кем посуда и политые неизвестно кем цветы. Но хозяева дома об этом не пожалели ни разу, слишком уж намучились с непонятным четвертым жильцом.Общение с той соседкой продолжается до сих пор, Сашина мама регулярно бывает у нее в гостях и ничего необычного не замечает. Да и соседка на полтергейст не жалуется, поэтому вариант, что призрачный подросток просто переехал к ней в квартиру, не стоит рассматривать, наверное.Ранее я выкладывала на этом сайте историю одного моего знакомого о некоей сущности, которая наводит порядок в доме. Из комментариев пользователей следовало, что это очень ответственный и хороший домовой. Наверное, это так. Но, услышав рассказ Саши, я не могла не провести определенную параллель… а ведь этот странный парень ну уж никак не тянет на домового! Однако приборкой занимался, судя по всему, именно он… и еще мне совсем не понятно, куда же он подевался? Что это за соседка такая волшебная, по Сашиным словам, ничем абсолютно не примечательная, которая сумела увести его из дома?У кого какие мысли, уважаемые пользователи сайта?

Ключевые слова: Квартира полтергейст призрак соседка авторская история

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