Уходи, откуда пришел

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 470 Комментарии: 7 +4 Сегодня, 09:09 by

Моя знакомая Людмила рассказала удивительную мистическую историю. Мне она показалась занятной, и я хочу поделиться ею. Дело было в Житомире. Когда-то большой старинный дом принадлежал одной семье. После революции его разделили перегородками на три части. И так получилось, что когда в него переехала Людмила, у нее с соседями сложились очень натянутые, даже враждебные отношения. Ребенку Людмилы тогда было около трех лет. И вот с малышом начало происходить что-то странное. Где-то после полуночи весь дом просыпался от душераздирающего детского крика. У малыша поднималась температура, градом катился пот, он задыхался. Врачи разводили руками:- Ребенок абсолютно здоров!Несчастная мать теряла силы вместе с малышом, который угасал на глазах. Очередной ночью Людмила не спала, она оберегала сон малютки. Где-то после полуночи она почувствовала сильную и все нарастающую боль в ушах. Потом все утихло. Настала мертвая тишина. В этот момент в комнату вошло какое-то существо. Расплывчатый силуэт напоминал огромного сгорбленного мужчину с длинными руками.Ночной гость направился к кроватке и склонился над ней. Мать с ужасом увидела, что ребенок лежит с открытыми глазами и готов вот-вот закричать. Тогда она, превозмогая оцепенение, крикнула:- Эй, ты!Существо обернулось и двинулось к ней. Людмила, чувствуя, что в груди появилась тяжесть, крикнула еще громче:- Откуда пришло, туда и ушло!Существо оторопело. Оно выпрямилось во весь рост, его словно отшатнуло в сторону. Потом чудище медленно словно втянулось в стену, за которой находилось жилье соседей, с которыми у Людмилы сложились сложные отношения. Не прошло и нескольких минут, как 12-летний сын соседки выбил оконное стекло и с диким криком выскочил на улицу. Сбежались соседи, приехала скорая помощь. Мальчика отвезли в больницу. У ребенка Людмилы с тех пор все прошло. Главное - нормализовался сон. Соседского же пацана возили то к врачам, то к бабкам.Потом выяснилось, что соседка, желая выжить Людмилу и завладеть ее частью дома, обратилась к ведьме. Интересный способ добиться желаемого, а главное, что ничего не докажешь.Но материнская любовь и простенький старинный заговор ("Откуда пришло, туда и ушло") оказались сильнее колдовства, и это вернулось к тому, кто его наслал.

Ключевые слова: Знакомая несчастная мать ночной гость старинный заговор

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