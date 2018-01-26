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Истории из жизни

Уходи, откуда пришел

Моя знакомая Людмила рассказала удивительную мистическую историю. Мне она показалась занятной, и я хочу поделиться ею. Дело было в Житомире. Когда-то большой старинный дом принадлежал одной семье. После революции его разделили перегородками на три части. И так получилось, что когда в него переехала Людмила, у нее с соседями сложились очень натянутые, даже враждебные отношения. Ребенку Людмилы тогда было около трех лет. И вот с малышом начало происходить что-то странное. Где-то после полуночи весь дом просыпался от душераздирающего детского крика. У малыша поднималась температура, градом катился пот, он задыхался. Врачи разводили руками:
- Ребенок абсолютно здоров!
Несчастная мать теряла силы вместе с малышом, который угасал на глазах. Очередной ночью Людмила не спала, она оберегала сон малютки. Где-то после полуночи она почувствовала сильную и все нарастающую боль в ушах. Потом все утихло. Настала мертвая тишина. В этот момент в комнату вошло какое-то существо. Расплывчатый силуэт напоминал огромного сгорбленного мужчину с длинными руками.
Ночной гость направился к кроватке и склонился над ней. Мать с ужасом увидела, что ребенок лежит с открытыми глазами и готов вот-вот закричать. Тогда она, превозмогая оцепенение, крикнула:
- Эй, ты!
Существо обернулось и двинулось к ней. Людмила, чувствуя, что в груди появилась тяжесть, крикнула еще громче:
- Откуда пришло, туда и ушло!
Существо оторопело. Оно выпрямилось во весь рост, его словно отшатнуло в сторону. Потом чудище медленно словно втянулось в стену, за которой находилось жилье соседей, с которыми у Людмилы сложились сложные отношения. Не прошло и нескольких минут, как 12-летний сын соседки выбил оконное стекло и с диким криком выскочил на улицу. Сбежались соседи, приехала скорая помощь. Мальчика отвезли в больницу. У ребенка Людмилы с тех пор все прошло. Главное - нормализовался сон. Соседского же пацана возили то к врачам, то к бабкам.
Потом выяснилось, что соседка, желая выжить Людмилу и завладеть ее частью дома, обратилась к ведьме. Интересный способ добиться желаемого, а главное, что ничего не докажешь.
Но материнская любовь и простенький старинный заговор ("Откуда пришло, туда и ушло") оказались сильнее колдовства, и это вернулось к тому, кто его наслал.

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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 470Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Знакомая несчастная мать ночной гость старинный заговор

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 09:16
+3
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Комментариев: 151
Ой , а мы это недавно читали, ещё все делились друг с другом всякими хорошими заговорчиками flushed
1 марта Крокозябла выкладывала
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 09:17
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 471
Это было совсем недавно)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: DRUID
Сегодня, 09:18
0
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 151
grimacing бывает
Зарегистрирован: 26.01.2018
#4 написал: Летяга
Сегодня, 10:21
+1
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Группа: Модераторы
Репутация: (9551|-4)
Публикаций: 406
Комментариев: 7 013
Нет, это не та же самая история. Но совершенно такая же!
Древнее заклинание «Откуда пришло, туда и ушло»
И ГГ иначе зовут, и ребёнку не 3 года, и дом на иное количество хозяев)))
Копирайтеры совсем совесть потеряли))
Но ни журналист, ни редактор определить такой "боян" не в силах.Да и не боян это формально.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#5 написал: Joss
Сегодня, 12:27
+3
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Публикаций: 9
Комментариев: 166
Когда, я написала похожую историю произошедшую со мной. Меня "разбили" в пух и прах...
Мало кто поверил.
Зарегистрирован: 1.02.2016
#6 написал: Talisha
Сегодня, 13:33
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 640
Была подобная история:(
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#7 написал: светик-семицветик
Сегодня, 14:17
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Плагиат. Мы это уже читали.
Зарегистрирован: 14.11.2017
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