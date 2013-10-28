Случай в часовне

Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 23:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 237 Комментарии: 4 +6 Вчера, 23:17 by

История, которую я хочу рассказать, является моим семейным преданием (в Интернете вы эту историю не найдёте). Рассказываю со слов очевидца.Раньше моя семья жила в селе Дунилово (Шуйский район Ивановской области). Село очень старое, историческое. В начале XX века в этом селе одни состоятельные родители на могиле своего единственного сына построили часовню, внутри которой стояло деревянное распятие. Пока родители были живы, в часовне всегда горела лампада; кто-то зажигал её и после их смерти. В часовне не было оконных стёкол, но в любую непогоду лампада продолжала гореть, и видно её было издалека. Сохранилась часовня даже после революции: у красных комиссаров не дошли руки, чтобы сломать её.Самый же непонятный случай с этой часовней произошёл в годы Второй Мировой войны. Моей бабушке тогда было 5 лет, её старшей сестре – 9. Дети любили ходить на кладбище собирать землянику (на заброшенных могилах она очень хорошо растёт). Набрав земляники, они затеяли игру: громко орали песни, играли в прятки. И вот, сестра моей бабушки спряталась в старой часовне. Когда дети нашли её и собрались вместе, она повернулась к распятию, крикнула, что Бога нет, и плюнула на него. (Надо сказать, что дети, выросшие после революции, получили атеистическое воспитание и не знали даже имени Иисуса – человека, изображённого на распятии, называли просто “Боженька”). День уже клонился к вечеру, и все разошлись по домам.На следующее утро погода выдалась солнечной и тёплой. Мать девочек ушла на работу, отец был на войне, и они остались дома со старенькой бабушкой.В дверь постучали. Старшая сестра побежала открывать, а спустя мгновение раздался её душераздирающий крик. Когда к ней подбежали, она лежала на полу без сознания. На пороге дома стояла молодая цыганка с ребёнком на руках, пришедшая просить милостыню. Она тоже была напугана и суетилась вокруг девочки, повторяю одну и ту же фразу: “Я ей ничего не сделала!”Спустя некоторое время, когда девочка пришла в чувства, она долго ничего не рассказывала. Её даже возили в город – лечить от нервного припадка. Лишь спустя годы, уже после окончания войны, она рассказала, что, открыв дверь дома в тот день, увидела стоящее на пороге распятие…P.S. В советские времена было принято решение разобрать часовню на кирпич, чтобы построить овощехранилище. Нагнали техники, пришли мужики с ломами. Ни одного камня от часовни взять не удалось: они рассыпались в пыль от одного прикосновения. А распятие не удалось сдвинуть с места даже при помощи трактора, хотя пожилые люди рассказывали, что при строительстве часовни священник принёс его на руках.

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