Сумасшедшие

СумасшедшиеЯ с детства боюсь сумасшедших. Во времена моего школьного детства по улице разгуливал высокий худой старик с длинной палкой. Он на нее не опирался, а просто крутил в руке. Все считали его безобидным дурачком, который и мухи не обидит. Не знаю, как там насчет мух, но каждый раз, проходя мимо меня, он замахивался палкой. Ни разу не ударил, но напугал на всю жизнь.
Еще был печальный случай с соседкой по подъезду. У молодой женщины медленно, но верно поехала крыша. Я первая узнала об этом, так как шиза начинала ее нехило бить при встрече со мной. Началось все с каких-то странных заигрываний:
- А куда ты идешь? А можно я с тобой?
Потом дальше - больше, начались обвинения в воровстве, якобы пока она спала, я спустилась со своего пятого этажа по веревочной лестнице на ее балкон на втором и украла у нее то расческу, то какой-то платок.
К другим соседям она со временем тоже начала приставать, но я оставалась ее кумиром.
Дальше был год кошмара. Сумасшедшая выла все ночи напролет, выходила на лестничную площадку, поднималась на мой этаж и концерт продолжался до утра за моей дверью.
Вызывали мы и милицию и санитаров, но то ли лечили плохо, то ли случай у нее особый, но после выписки из дурки дня 3-4 тишины, а потом начиналось все по новой.
В общем, не выдержала я и продала квартиру. Переехала жить в другой район.
Спустя полгода вижу сон: соседка стучится с улицы в окно моей спальни (а я опять на 5 этаже).
Открыла окно, зашла без приглашения. Улыбается мне:
- Так вот ты где от меня спряталась! А я искала тебя, искала!
А сама счастливая такая, красивая, вся светится.
Только я посерела, наверное, от ужаса в тот момент.
Потом она посерьезнела и говорит:
- А я тоже решила жилье поменять…поможешь с переездом?
- Нет.
- Ну, тогда про мое новоселье не забудь. Ровно через 40 дней.
Днем я позвонила нашей общей знакомой и узнала, что бывшая соседка умерла. Сходила в церковь, заказала молебен на 40 дней.
Сейчас новая напасть. Под зданием, где я снимаю офис, часто сидит толстая старуха, то распевает что-то, то бормочет, в целом, никого не трогает, ни на кого не обращает внимания. Но увидев меня, начинает орать во всю глотку:
- Девочка, стой! Девочка, стой!
И так до тех пор, пока я не скроюсь из вида. Хорошо, хоть следом не бежит. Вот что им от меня надо?
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:18
Сегодня, 00:18 by ninikkaПросмотров: 522Комментарии: 9
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