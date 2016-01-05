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Истории из жизни

Сумасшедшие

Я с детства боюсь сумасшедших. Во времена моего школьного детства по улице разгуливал высокий худой старик с длинной палкой. Он на нее не опирался, а просто крутил в руке. Все считали его безобидным дурачком, который и мухи не обидит. Не знаю, как там насчет мух, но каждый раз, проходя мимо меня, он замахивался палкой. Ни разу не ударил, но напугал на всю жизнь.
Еще был печальный случай с соседкой по подъезду. У молодой женщины медленно, но верно поехала крыша. Я первая узнала об этом, так как шиза начинала ее нехило бить при встрече со мной. Началось все с каких-то странных заигрываний:
- А куда ты идешь? А можно я с тобой?
Потом дальше - больше, начались обвинения в воровстве, якобы пока она спала, я спустилась со своего пятого этажа по веревочной лестнице на ее балкон на втором и украла у нее то расческу, то какой-то платок.
К другим соседям она со временем тоже начала приставать, но я оставалась ее кумиром.
Дальше был год кошмара. Сумасшедшая выла все ночи напролет, выходила на лестничную площадку, поднималась на мой этаж и концерт продолжался до утра за моей дверью.
Вызывали мы и милицию и санитаров, но то ли лечили плохо, то ли случай у нее особый, но после выписки из дурки дня 3-4 тишины, а потом начиналось все по новой.
В общем, не выдержала я и продала квартиру. Переехала жить в другой район.
Спустя полгода вижу сон: соседка стучится с улицы в окно моей спальни (а я опять на 5 этаже).
Открыла окно, зашла без приглашения. Улыбается мне:
- Так вот ты где от меня спряталась! А я искала тебя, искала!
А сама счастливая такая, красивая, вся светится.
Только я посерела, наверное, от ужаса в тот момент.
Потом она посерьезнела и говорит:
- А я тоже решила жилье поменять…поможешь с переездом?
- Нет.
- Ну, тогда про мое новоселье не забудь. Ровно через 40 дней.
Днем я позвонила нашей общей знакомой и узнала, что бывшая соседка умерла. Сходила в церковь, заказала молебен на 40 дней.
Сейчас новая напасть. Под зданием, где я снимаю офис, часто сидит толстая старуха, то распевает что-то, то бормочет, в целом, никого не трогает, ни на кого не обращает внимания. Но увидев меня, начинает орать во всю глотку:
- Девочка, стой! Девочка, стой!
И так до тех пор, пока я не скроюсь из вида. Хорошо, хоть следом не бежит. Вот что им от меня надо?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:18
Сегодня, 00:18 by ninikkaПросмотров: 522Комментарии: 9
+21

Ключевые слова: сумасшедшие соседка новоселье старуха авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Сегодня, 00:45
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1420|-2)
Публикаций: 103
Комментариев: 1 001
У меня та же проблема, только сумасшедшие мне либо в любви признаются, либо совета спрашивают. Я уже привыкла, что все товарищи со странностями - все мои.
Совсем недавно из новенького. Идёт дурачок местный, лет 50-ят, не меньше. Он со мной всегда здоровается. А тут как увидел, так вприпрыжку ко мне направился и заявляет так уверенно:
- Вот ты, которая все приметы знает, скажи к чему чешется правая ладонь?
- Деньги получишь.
А он продолжает:
- А к чему тогда левая?
- Деньги отдашь.
Он так репу свою почесал и спрашивает:
- Это что ж значит? Получу я деньги, а потом сразу отдам?
- А разве не всегда так бывает?, - спрашиваю.
А он дальше задаёт вопрос:
- Так мне в банк сегодня идти или нет, деньги-то положили мне?
- Иди, сходи, забери свою пенсию.
Он и побежал мелкой рысью.
Вот откуда он такое взял, что я все приметы знаю? А пенсию он и правда получил, потом целую неделю сообщал мне и спасибо говорил.

А у вас какие-то агрессивные товарищи, либо на вас так реагируют. Почему? Есть уменя кой-какие догадки. +
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 00:57
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (360|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 788
А в чем мистика? У вас что в городе нет городских сумашедших? Жизнь такая, что у некоторых крыша едет и это очень печально.Мне когда-то по работе тоже приходилось пересекаться с душевнобольной женщиной,вполне молодой (нууу года 43 ) .Это вам неприятно ,что они орут ,а у этой женщины сын 10-12 лет и она бывало таскала его с собой! И ребёнок этот здоров,вы бы его видели ,у него такая вселенская тоска в глазах(Тоже так ,ходит -ходит,когда сильно агрессивная становится - пропадает на время,возвращается вроде притихшая ,и все по -новой...
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#3 написал: Arhip
Сегодня, 02:16
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (553|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 556
Цитата: Космонасть
А в чем мистика? У вас что в городе нет городских сумашедших?

Мистика наверное в том, что во сне приглашала на новоселье через 40 дней.
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#4 написал: Levvv
Сегодня, 02:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 300
Идем как-то с сыном по тропинке в нашем лесопарке. Чуть впереди нас высокий дед, похожий на Айболита из фильма "Айболит-66", такой же седой, с бородкой и усами, в белой панамке, охаживает здоровенной дубиной заросли крапивы. Тут он замечает нас, поворачивается к нам лицом, перекладывает дубину в левую руку, а правую протягивает для рукопожатия и, улыбаясь, громко представляется: "Петя!". Сзади его окликает молодая женщина, или дочь, или внучка: "Петя, Петя, куда, куда?!!!" И я понимаю, что Петя вернулся в свои четыре годика. Через пару-тройку лет едем на велосипедах в той же местности через поле, и я замечаю, что навстречу нам, широко шагая, движется высокая фигура в белой панамке с протянутой вперед правой рукой. Конечно, это Петя, ничуть не изменившийся и так же радостно нам улыбающийся. В мае собираюсь выкатить своего железного коня. Интересно, нарвусь ли я снова на Петю?
Зарегистрирован: 5.03.2016
#5 написал: Ernesta
Сегодня, 02:45
0
Группа: Авторы
Репутация: (1420|-2)
Публикаций: 103
Комментариев: 1 001
Цитата: Levvv
Интересно, нарвусь ли я снова на Петю?

Как бы колличество Петь не увеличилось, а то вдруг он себе товарища нашёл?
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#6 написал: DRUID
Сегодня, 05:13
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 129
А у нас Вася-дурачок, такой безобидный был, всё ходил цветочки всем дарил. А потом как-то ночью проник в дом старушки 80 лет, изнасиловал её и уши несчастной отрезал.
За историю +
Про сон понравилось.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#7 написал: канцлер
Сегодня, 08:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 207
Что человек боится, то к нему и начинает привязываться. Вселенная отзеркаливает страхи. У Вас, автор, видимо настолько в подсознании закрепился образ этой психически нездоровой соседки, что она даже приснилась в неприятном сне. Неприятно, но не страшно. Фобии не безобидны и от них лучше избавляться. Это сложно. Знаю по себе, т.к. боюсь высоты до головокружения, но работаю над собой)
Зарегистрирован: 28.07.2014
#8 написал: Joss
Сегодня, 08:55
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 122
Автор, Мы с вами случайно не в одном дворе жили!? У нас то-же был мужик который ходил с палкой, но к сожалению не только замахивался на детей. Так он еще и дубасил их. Из песочницы малышню разгонял.... Причем бывает дети провоцируют сами, ну там бегают вокруг, дразнятся. А этот нет. Идет себе спокойно, как ребенок мимо проходит (просто проходит). Этот мужик бац палкой по спине, соседскому парнишке... Сама из окна видела. Потом он благополучно пропал... Таких сумасшедших в каждом дворе найти можно, да еще и не по одному...
Я таких историй могу кучу рассказать. Да только сайт у нас не тот...
Зарегистрирован: 1.02.2016
#9 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:02
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 431
Никогда не вступайте в диалог с психами, не смотрите им в глаза, тупо игнорируйте и проходите мимо. В соседнем доме у нас во дворе живёт сумасшедшая тётка, никому не даёт прохода, всех цепляет, бывает даже, что проявляет агрессию. Со мной она всего лишь один раз пыталась вступить в диалог, но я молча прошло мимо не остановившись и не взглянув на нее, больше она меня при встрече не цепляет. Они чувствуют кого можно зацепить, а где непробиваемая стена.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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