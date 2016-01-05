Сумасшедшие

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:18

ninikka Просмотров: 522 Комментарии: 9 +21 Сегодня, 00:18 by

Я с детства боюсь сумасшедших. Во времена моего школьного детства по улице разгуливал высокий худой старик с длинной палкой. Он на нее не опирался, а просто крутил в руке. Все считали его безобидным дурачком, который и мухи не обидит. Не знаю, как там насчет мух, но каждый раз, проходя мимо меня, он замахивался палкой. Ни разу не ударил, но напугал на всю жизнь.Еще был печальный случай с соседкой по подъезду. У молодой женщины медленно, но верно поехала крыша. Я первая узнала об этом, так как шиза начинала ее нехило бить при встрече со мной. Началось все с каких-то странных заигрываний:- А куда ты идешь? А можно я с тобой?Потом дальше - больше, начались обвинения в воровстве, якобы пока она спала, я спустилась со своего пятого этажа по веревочной лестнице на ее балкон на втором и украла у нее то расческу, то какой-то платок.К другим соседям она со временем тоже начала приставать, но я оставалась ее кумиром.Дальше был год кошмара. Сумасшедшая выла все ночи напролет, выходила на лестничную площадку, поднималась на мой этаж и концерт продолжался до утра за моей дверью.Вызывали мы и милицию и санитаров, но то ли лечили плохо, то ли случай у нее особый, но после выписки из дурки дня 3-4 тишины, а потом начиналось все по новой.В общем, не выдержала я и продала квартиру. Переехала жить в другой район.Спустя полгода вижу сон: соседка стучится с улицы в окно моей спальни (а я опять на 5 этаже).Открыла окно, зашла без приглашения. Улыбается мне:- Так вот ты где от меня спряталась! А я искала тебя, искала!А сама счастливая такая, красивая, вся светится.Только я посерела, наверное, от ужаса в тот момент.Потом она посерьезнела и говорит:- А я тоже решила жилье поменять…поможешь с переездом?- Нет.- Ну, тогда про мое новоселье не забудь. Ровно через 40 дней.Днем я позвонила нашей общей знакомой и узнала, что бывшая соседка умерла. Сходила в церковь, заказала молебен на 40 дней.Сейчас новая напасть. Под зданием, где я снимаю офис, часто сидит толстая старуха, то распевает что-то, то бормочет, в целом, никого не трогает, ни на кого не обращает внимания. Но увидев меня, начинает орать во всю глотку:- Девочка, стой! Девочка, стой!И так до тех пор, пока я не скроюсь из вида. Хорошо, хоть следом не бежит. Вот что им от меня надо?

Ключевые слова: сумасшедшие соседка новоселье старуха авторская история

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