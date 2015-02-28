Член семьи

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:07

Didara Просмотров: 228 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 17:07 by

Да, у нас в квартире живёт самый лучший домовой, и разговаривать мы с ним можем не через всякие "поиграй и отдай" или "к худу или к добру", а простым человеческим языком. Вернее, это могут сделать дочь и мой муж. Они его видят и могут с ним говорить, но только тогда, когда он этого сам захочет, даже описывают его одинаково. А я не могу его видеть, нет таких талантов, правда, ощущаю его частенько. И именно ко мне идёт обниматься или полежать в ногах.Сколько было всяких разных историй с его деятельностью, просто устану перечислять, но о характере его хотелось бы немного рассказать.Парень наш добрый, но своенравный. Никогда не откажет в помощи что-либо найти или дать ответ на интересующий нас вопрос. Любит с дочкой играть, рассмешить её, пощекотать или научить, как правильно найти подход к маме, чтобы получить вкусняшку. Всё это можно легко распознать, наблюдая за ней, как она внимательно слушает "пустоту", задаёт уточняющие вопросы, а потом уже обращается ко мне. Очень часто предупреждает о чём-то, следит за тем, чтоб в доме никаких бытовых эксцессов не было, типа забытой кастрюли на плите или утюге. Были случаи, что спасал. Любит порядок и чистоту, если что-то не так - сразу высказывает своё "фи", особенно это касается грязной посуды, оставленной на ночь.Наш любимчик не любит тех, кто приходит к нам со злым умыслом: как людей, так и всякую потустороннюю хрень. Пытается всячески от них избавиться (люди начинают себя плохо чувствовать или собирают все углы в доме). Об этом, кстати, частенько сообщает дочь, она тоже очень хорошо чувствует плохих людей. Ещё может заглядывать в "другой мир". Уж не знаю, фантазия это или нет, но по врачам из-за этого я её таскать не собираюсь. Да и сама нередко сталкивалась с потусторонним.Однажды она нам, внезапно уставившись на пустую стену, заявила, что там тётя с дядей стоят и говорят про какой-то суп. От таких заявлений, само собой, становится не по себе.Недавно ремонтировала часы, и фигулина от застёжки в 2 мм у меня улетела куда-то на пол. Всё с лупой и фонарём обследовала, хоть зрение и хорошее, но вот нет нигде, просто нет. Обратилась к Кузьмичу с просьбой подмогнуть - таки подкинул прямо в ноги, умничка наш.Однажды мужу высказал своё недовольство по поводу незаконченного ремонта на кухне. Выдвинул ультиматум, мол, заканчивай или буду пакостить, а пакостить умеет. Пришлось заканчивать срочно.А буквально недели 3 назад ночью просыпаюсь в районе 2-х часов, чувствую, что в ногах у меня пушистый тёплый комок лежит, как котейка. Кошек нет в доме, только попугаи. Страха нет, про себя думаю: "Ну, пусть спит - мне не жалко, и ногам теплее". Он, видать, понял, что я его спалила, сразу - шмыг из комнаты. Пытаюсь снова заснуть, слышу по коридору, как маленький ребенок - топ-топ-топ, - и дверь в другую комнату - хлобысь. Убёг к себе, у него там своё местечко есть со всякими вкусностями. Слышала я это всё прекрасно, ни в какой полудрёме не была, а ребенок рядом спал.В целом, всех наших друзей и родственников он знает, и даже если кто-то остаётся с ночёвкой, те поутру рассказывают всякие странности, что вроде кто-то смотрит на них или пытается пощупать, но никаких страшных оцепенений.Вот такой вот у нас член семьи. Любим мы его и уважаем. А случись какой переезд, я это чудо оставлять другим не буду ни под каким предлогом. Такие домовые на вес золота.

Ключевые слова: Домовой-помощник доброта семья любовь авторская история

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