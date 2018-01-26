Домовой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:05

Элла Жежелла Просмотров: 103 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 02:05 by

Эту историю рассказала мне нынешняя студентка Политехнического университета, назовем ее Светланой.«Несколько лет назад я поступала на бюджетное отделение и провалилась. Конечно, испытала огромный стресс. Тут было и неверие в себя, и комплексы, и страх поступать снова. Но все же заставила себя, приехала на следующий год. Стою, помню, у аудитории перед экзаменом, трясусь от страха, зуб на зуб не попадает, все, что я знала, забыла.Вдруг откуда-то появился и стал рядом странный мужичок. Невысокий, с рыжей бородкой, узкие, прищуренные глазки, такие насмешливые.Смотрит на меня и покачивает головой:- Снова поступаешь?- Да, - удивилась я. - Ну, ничего, не переживай, к молодому мужчине садись, ему сдашь…И ушел. Я даже не заметила, куда он «испарился». Так мне все странно это показалось – не похож он был ни на чьего родителя. В то же время одежда и своеобразная бородка не позволяла причислить его к числу преподавателей. Но сначала я не задумалась об этом.Зашла в аудиторию – посмотрела по сторонам - сидят только женщины из приемной комиссии. Нет нигде мужчины. Села я, грустная, за стол. Стала готовиться к ответу. Вопрос был легкий, я все знала, но известно, как заваливают на экзаменах дополнительными вопросами.- Так, вы уже готовы? - раздался за моей спиной мужской голос. Я оглянулась и увидела молодого мужчину, сидящего сзади, среди абитуриентов. - Я вижу, вы много написали, пожалуйте отвечать.Ошарашенная, я пошла к нему. Благо, он не стал задавать дополнительных вопросов, лишь посмотрел мои записи. Видимо, сидя сзади, он видел, что я не списывала, отвечала честно. Поставил мне пятерку. Так я поступила.О странном предсказателе-мужичке я напрочь забыла, но он появился в зимнюю сессию, когда многие из нас по несколько раз сдавали экзамены и все никак не могли расквитаться с «хвостами». Преподаватели зверствовали, вплоть до угрозы отчисления. Так же я стояла у аудитории, боялась зайти, и откуда ни возьмись появился рыжебородый, в той же одежде, с той же насмешливой улыбкой.- Иди, не бойся, - ласково сказал он. - Поставят пятерку тебе.- Кто вы? - испуганно спросила я.- Как это - кто? Я живу здесь, - подмигнул он мне и поспешил прочь.Экзамен я сдала на "отлично", на удивление ребятам из моей группы. И потом продолжала учиться хорошо, закончила с красным дипломом. Больше я того мужичка не видела, и ,что самое странное, кого я о нем ни спрашивала – никто никогда его не видел».Выслушав рассказ Светланы, я обратилась к моей знакомой - инженеру Людмиле Петровне Савельевой, которая в течение многих лет собирает истории о домовых.Вот что она рассказала:«Несомненно, это был домовой. У домовых две задачи – лечить стены домов и квартир и успокаивать людей, внушая им доброе настроение. В данном случае аура и, видимо, добрая душа девочки настолько были нужны университету, покой которого охранял домовой, что он решил помочь ей в поступлении. Такие случаи описаны в моих архивах.Кто такие домовые? Это те же люди, только без плоти. Они умеют мыслить, переживать, обладают хорошей фантазией. Характеры у домовых разные, как и у людей. Некоторые боятся собак. Иные не любят шумные сборища. Их объединяет одно – верность дому, в котором они живут, и преданность хозяевам дома. Что значит лечение стен домов? Это очищение их от негативной энергетики, которая отрицательно влияет как на хозяев, так и на самого домового, а в конечном итоге, на всю энергетику Земли в целом. «Лечение» стен происходит так: домовой издает звук (некоторые люди его слышат) – стены дома рождают эхо. Если эхо соответствует звуку, значит энергетика дома в порядке. Если стены «фальшивят» - домовой повторяет свою песню. Песня домового очень красивая, ни один человек не поет таким голосом, ни один музыкальный инструмент так не играет.Души людей домовой лечит шепотом, как будто вдыхая в человека хорошее настроение.Многие домовые могут выбирать себе место жительства и хозяев по душе. Домовые могут быть маленькими и крупными, но почти всегда у них по две руки, две ноги, туловище и голова. Часто они принимают человеческий вид, причем энергетика здания обязательно обнаруживается в этом облике. Не зря Светлана увидела домового в качестве щупленького, рыжебородого человека, похожего на интеллигента прошлого века, вот она энергетика вечного студента, сохраняющееся в здании учебного заведения. Бывают домовые с мощными, как у ящера, хвостами, с несколькими руками и ногами. Это так называемые «боссы», контролирующие рядовых домовых.В старые времена всегда на ночь на подоконник ставили стакан с водой, на который клали кусочек хлеба – для домового. Помню, утром, еще маленькая, я вставала и бежала посмотреть – приходил домовой или нет, съел ли подношение. Часто стакан был пуст, а от хлеба оставался маленький кусочек. До сих пор для меня загадка, куда все это девалось»Мне тоже приходилось ощущать присутствие, как я теперь понимаю, домового. Лет с четырнадцати у меня вошло в привычку читать далеко за полночь. И вот, когда около 2-3-х ночи я выключала свет и закутывалась в одеяло, шкаф, стоявший рядом с моей кроватью, начинал сильно трястись. Причем в нем стояли книги, а звук от сотрясания был похож на звон стеклянной посуды. Было такое ощущение, что кто-то огромный пытается выбраться из шкафа.Потом я чувствовала, как кто-то садится на край моей кровати и начинает тянуть с меня одеяло. От страха у меня даже волосы на голове поднимались.Однажды я набралась храбрости, сбросила одеяло, добежала до выключателя и зажгла свет. И конечно, же никого не увидела. Я рассказала об этом бабушке, и она посетовала мне: во-первых, ложиться спать до 12 ночи. После полуночи – время домового, и он сердился, что я своим ночным бдением не давала ему свободно ходить по дому. Во-вторых, нужно, когда домовой расшалится, сказать, вслух: «Я боюсь, не шути!».Так я и сделала. Начала со второго. И он перестал меня беспокоить. Но зато много позже напугал моего мужа. Только поженившись, мы приехали в гости к моим родным. Утром мой, ни во что не верующий супруг, пряча глаза рассказал, что не мог спать всю ночь, так как кто-то стягивал с него одеяло и дышал в лицо… Бабушка сказала ему, что это так домовой с ним знакомился. Но муж, естественно, только посмеялся.Несомненно, что домовые – это целый мир со своей культурой, особенностями, правилами. Но всегда они полезны людям.Если вы считаете, что домовой вредит вам, значит это не домовой, а какая-то другая сущность, в этом случае нужно обязательно посоветоваться со священнослужителями и освятить квартиру.

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