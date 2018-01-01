Похитители

Lynx Просмотров: 92 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:45 by

В 1999 году со мной тоже произошло что-то странное, с последующими неприятными событиями и хорошим их завершением.Однажды, во время глубокого ночного сна, я проснулась оттого, что почувствовала в области живота странное тепло, которое перемещалось из одной точки в другую. Я открыла глаза и увидела, что ко мне приближаются три огромных силуэта, ростом до двух метров, от которых исходил странный свет.Я находилась в сферическом помещении с круглыми иллюминаторами и дневным освещением. Передо мной был большой экран, но на нем ничего не было видно. Перед экраном длинный темный стол с какими-то приборами, мигающими лампочками. Сама я лежала на кресле, чем-то похожем на кресло в стоматологическом кабинете. Сделала попытку подняться, но тело меня не слушалось. «Похитители» были в блестящих легких скафандрах, на голове уборы, как у специалистов, которые работают на атомных станциях во время дезактивации. Лица было трудно разглядеть, но глаза большие и раскосые – красивые. От них исходил неяркий голубоватый свет. Эти существа были похожи на людей-великанов.Я попыталась спросить, где я и что со мной, но губы и язык меня не слушались. Стало жутко. Вдруг я услыхала голос внутри себя. Меня успокоили, что не причинят мне вреда, только проведут кое-какие процедуры для моей же пользы.Я опять куда-то провалилась, а когда сознание вернулось, то увидела, что эти трое склонились надо мной и водят по телу каким-то прибором, который был похож на большой фонарик, только вместо лампочки выпуклая блестящая сфера, которая, видимо, излучала тепло. В голове опять прозвучали успокоительные слова и меня «отключили».Не знаю, сколько это продолжалось, но очнулась оттого, что ощутила сильный толчок, как будто меня бросили на диван с какой-то высоты. Я вообще-то реалист, в тот момент подумала, что это ночной кошмар, хотя под впечатлением ходила не один день. Рассказывать кому-то было стыдно.Прошло около трех месяцев, как вдруг у меня поднялась температура до 40 градусов. Болело все внутри.После осмотра врача я оказалась на операционном столе. Была угроза для жизни из-за высокого РОЭ в крови и проблемами по женской болезни.Через восемь месяцев – вторая операция, с угрозой для жизни из-за внутреннего кровотечения – прободная язва, состояние клинической смерти. Через год была третья операция – опять по женскому заболеванию. Организм давал сбои, хотя я занималась спортом в молодости, очень активный человек по жизни, без вредных привычек. Маленькая надежда, что не умру, у меня была.Когда мне делали вторую операцию, в момент клинической смерти я видела свое тело на столе, видела медиков в белых халатах, которые реанимировали мое тело. В тот момент я слышала голоса сверху, которые решали, возвращать ли меня обратно. Я ничего не могла сказать и мысленно просила, чтобы мне дали немного времени, чтобы я поставила своих детей на ноги. Чувствовала слезы на щеках.Потом один голос сказал так: «Это ещё не её время. Нужно возвращать».После всего этого я не могла отвязаться от мысли, что «похищение» в ту странную ночь было предвестником того, что со мной случилось.После выписки с последней операции, в первую же ночь, которую я ночевала дома, что-то или кто-то присел ко мне на кровать (я лежала на боку), поправил одеяло и как бы укутал теплом. Я испытала неимоверное чувство счастья. Это невозможно передать словами. И опять голос из ниоткуда мне сказал: «Теперь все будет хорошо».Такое публичное откровение впервые.

Ключевые слова: Похитители операции предвестники борьба за жизнь голоса

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