Подвода на степной дороге

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:00

Balzac Просмотров: 503 Комментарии: 7 +12 Вчера, 19:00 by

История от читателя Керима, которая произошла с ним много лет назад. До конца Великой Отечественной войны оставался почти год. Кериму тогда было 14 лет, он с семьей жил на севере Казахстана. Дальше рассказ пойдет от первого лица.Я не один раз становился свидетелем загадочных явлений. Расскажу об одном из них.Летом 1944-го года, во время победоносного наступления советских войск на запад, я и моя тетя Фариза шли на прополку картофеля по дороге в песчаной степи возле Павлодара. Неожиданно прямо перед нами появилась пароконная подвода, которая мчалась с огромной скоростью.Но ведь это степь, здесь такую подводу мы бы увидели издалека, а тут она возникла внезапно перед глазами. Когда она оказалась совсем близко, мы увидели, что в подводу запряжена только одна лошадь. Мы отошли в сторону, чтобы пропустить подводу, однако она прямо перед нами исчезла, словно растворилась в воздухе.Вернувшись домой, мы с тетей Фаризой рассказали об этом необычном происшествии моей матери. Она внимательно выслушала и сказала, что кто-то из двоих, ушедших из нашей семьи на фронт, не вернется домой, а другой благополучно возвратится.Слова матери оказались пророческими. Мой отец без вести пропал под Харьковом, а его брат Тастыбай в октябре 1945-го года, после войны с Японией, здоровым вернулся из Хабаровска.

Ключевые слова: Подвода на дороге война видение знак

Другие, подобные истории: