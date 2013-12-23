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Истории из жизни

Подвода на степной дороге

Подвода на степной дороге


История от читателя Керима, которая произошла с ним много лет назад. До конца Великой Отечественной войны оставался почти год. Кериму тогда было 14 лет, он с семьей жил на севере Казахстана. Дальше рассказ пойдет от первого лица.

Я не один раз становился свидетелем загадочных явлений. Расскажу об одном из них.
Летом 1944-го года, во время победоносного наступления советских войск на запад, я и моя тетя Фариза шли на прополку картофеля по дороге в песчаной степи возле Павлодара. Неожиданно прямо перед нами появилась пароконная подвода, которая мчалась с огромной скоростью.

Но ведь это степь, здесь такую подводу мы бы увидели издалека, а тут она возникла внезапно перед глазами. Когда она оказалась совсем близко, мы увидели, что в подводу запряжена только одна лошадь. Мы отошли в сторону, чтобы пропустить подводу, однако она прямо перед нами исчезла, словно растворилась в воздухе.

Вернувшись домой, мы с тетей Фаризой рассказали об этом необычном происшествии моей матери. Она внимательно выслушала и сказала, что кто-то из двоих, ушедших из нашей семьи на фронт, не вернется домой, а другой благополучно возвратится.

Слова матери оказались пророческими. Мой отец без вести пропал под Харьковом, а его брат Тастыбай в октябре 1945-го года, после войны с Японией, здоровым вернулся из Хабаровска.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:00
Вчера, 19:00 by BalzacПросмотров: 503Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Подвода на дороге война видение знак

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:09
+4
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Комментариев: 2 257
Это в прежние времена люди так разбирались в видениях? И то ведь не все, а мать только.
Я так сразу решила, что миражи это
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Balzac
Вчера, 19:37
+4
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Публикаций: 8
Комментариев: 77
Цитата: зелёное яблочко
Это в прежние времена люди так разбирались в видениях? И то ведь не все, а мать только.
Я так сразу решила, что миражи это

Возможно, мать просто случайно попала. Мне самому интересно, с чего она решила, что именно один вернётся, а один нет? worried
Зарегистрирован: 22.05.2016
#3 написал: conjure one
Вчера, 20:47
+3
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Комментариев: 1 903
За историю плюс и за толкование видения, хотя связи, на первый взгляд, совсем не прослеживается. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:21
+2
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Комментариев: 5 059
Хотел что то написать...но слова в горле застряли... disappointed_relieved
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
#5 написал: ана аю
Вчера, 22:29
+1
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Меня фотография заинтересовала. Что там такое размытое на телеге?
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#6 написал: Lynx
Вчера, 22:31
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Комментариев: 1 908
Цитата: ана аю
Меня фотография заинтересовала. Что там такое размытое на телеге?


Это не фотография, а рисунок) самой интересно - было в источнике)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#7 написал: Летяга
Вчера, 23:45
0
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Публикаций: 364
Комментариев: 6 782
Цитата: Balzac
Мне самому интересно, с чего она решила, что именно один вернётся, а один нет?

В парную подводу запряжена только одна лошадь вместо двух, второй нет.
Цитата: ана аю
Меня фотография заинтересовала. Что там такое размытое на телеге?

Цитата: Lynx
самой интересно - было в источнике)

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Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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