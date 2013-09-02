Мои воспоминания из детства

Мои воспоминания из детстваПочитала "Ложные воспоминания из детства" и вспомнила свои, даже деду позвонила для уточнения одной ситуации. Решила в комментах не писать, а опубликовать отдельно.
Честно говоря, при воспоминании о некоторых мой мозг тоже местами "сломался". Я их опишу отдельными историями.
Пожар в поселке
Я точно помню, что это был не сон, что это было наяву.
Помню, что темно было в поселке нашем, а за домами, на холмах, лес горит, да маревом таким, что небо прям алое вдали. И помню, что мой дедушка бежит вместе с другими тушить его. На улице паника, крики.
До сих пор бабушка с дедушкой говорят, что не может быть такого. Я еще дедушке перезвонила, уточнила. Он НИКОГДА пожары не тушил, а крупных пожаров у нас там не было в лесах, только один самый страшный - когда в Гражданскую войну белогвардейцы сожгли почти весь поселок. Он окружен со всех сторон высокими холмами, а еловые леса стеной подступают к самому краю, до Гражданской войны леса больше было, но в ее время он выгорел ВЕСЬ на холмах. Это было страшное зрелище. Дедушка рассказывал, что его мама говорила, что все вокруг лысое и черное было. Все выгорело, а сейчас-то все заново, конечно, поросло. Так что, если бы такой пожар был в моем детстве, судя по моим воспоминаниям, то его остатки бы были видны. А во время того пожара, естественно, ни меня, ни мамы, ни бабушки с дедушкой еще в планах не было даже, какой там...
Но я-то ведь помню! И точно знаю, что не сон был...
Рука из песочницы
Вспомнила еще один случай, который, опять же все отрицают. Кроме меня...
Сидела в песочнице с девочкой, мы с ней строили из песка домики, а я помню, что решила широкие трубы сделать, как у завода. Насыпала горку песка, прихлопала хорошенечко так, потом начала середину буравить, чтобы внутри холмик как бы полый был. Копала-копала, потом чет-то так увлеклась, что очень глубоко полость сделала. Полезла туда рученькой своей, а там меня за палец кто-то как... тяпнет. У меня шары по пять копеек, я как заору, палец выдрала, а сама в свою "заводскую трубу уставилась", и оттуда рука грязная вылезает и пальцами так шарит, будто уцепиться пытается, ломая песочные строения. У меня сердце в жопу упало, у девочки тоже. Мы с криками все побросали и к подъезду, где наши бабушки сидели и болтали. Помню, что мы бабушки посмеялись, а мы рыдали и уговаривали их пойти посмотреть, но они отмахнулись.
Я рассказывала эту историю бабушке, будучи старше, но она отмахнулась, сказав, что в том месте песочницы никогда не было, если только тогда, когда асфальта еще не было, но я в то время еще не родилась.
Папа и мамина фиолетовая кофта
Помню этот момент очень хорошо. Мама с папой сидят на железной оградке палисадника. Мама в фиолетовой кофте. Некоторые такую кофточку, может, вспомнят: фиолетовая, с черными цветами. Вроде вязаная, а нить еще такая блестючая, немного жестковатая. Модно было тогда.
У папы брюки широкие, кофта полосатая, шевелюра на голове густая, черные волосы. Мама такая юная, веселая. Сидят, о чем-то болтают. Я об этом моменте никому из семейных не рассказывала. Я отца в детстве не видела. Он ушел, когда мне и года не было, потом... по фото узнала его, что это он с мамой возле палисадника сидел.
Что интересно, кофту ту первый и последний раз увидела, когда в старом доме хлам перебирала (любила в старых вещах копаться очень).
Шумные застолья
Врезались мне в память воспоминания о шумных семейных застольях, но не дома, а вот в заведениях: ресторанах или кафе.
Помню большой аквариум, как я смотрела на рыбок, на пузырьки и не могла оторваться. Помню шарики, все такое блестючее, хохот, веселье. Как я сидеть на месте не могла, все бегала куда-то.
К воспоминанию этому я возвращаюсь, когда смотрю почему то аншлаги, концерты всякие времен 80-х, у меня как дежавю, будто я помню это время, хотя как? Я родилась в 1993-м, а когда была маленькой, у нас не было шумных праздников вне дома. Все всегда было в домашнем кругу.
Ненавистные колготки
Вы все, наверное, помните, серые колготки, лисьи треугольные шапки, тяжеленные шубы, варежки на резинке... Эх, детство-детство.
Вспомнила случай, когда бабушка натягивала на меня колготки. Я не помню, сколько мне было лет, видимо, о-очень маленькая, так как я стояла возле кровати, а бабушка сидела на ней, и я хорошо помню, что моя головушка почти равнялась с бабушкиным коленом. Совсем мелочь, короче.
Так вот, натягивает она на меня эти серые колготы, а они мне большие, образуют складки. Все чертовски чешется, зудит, аж невозможно. Я смотрю на бабушку жалостливо. Очень хорошо помню, что я ДУМАЮ и думаю ОСОЗНАННО, как взрослый человек, а не лялька какая-то! Думаю: "Мне неудобно, мне чешет очень сильно". Думаю, но НЕ МОГУ сказать. Еще меня удивляет, почему не могу. Да что ж такое-то! В итоге круговорот несказанных слов, бессилия и ненавистных колготок погрузил комнату в неистовый рев. Бабушка смотрит и говорит: "Ну, чего ревешь? Не пойдем тогда гулять, будешь хныкать!". И новый взрыв рева. Только еще сильнее.
Бабушке рассказывала. Смеется, отмахивается, а я сейчас задумываюсь: вот ведь младенческая безысходность.
Мамино тепло
Еще один момент, который до сих пор очень четок в моей памяти, а вспоминаю его я с нежностью.
У мамы волосы черные, длинные (она сейчас постоянно в белый их красит зачем-то), волной слегка. На ней сорочка белые, а там махонькие такие цветочки голубые, а я у нее на руках сижу, пуговки ковыряю. Потом слышу крик, но не мамин, откуда-то издалека (потом поняла, что бабушка это была): "Юля, смотри, там деда на мотоцикле! Поедешь кататься? Иринка (к маме моей обращается), поднеси к окну, покажи ей". И мама меня к окну подносит, я от света щурюсь, мама мне как бы рукой показывает, и я вижу, что внизу дедушка на мотоцикле. Мотоцикл красный, на дедушке шапка большая, черная такая.
Бабушка говорит, что не могу я помнить такого, совсем махонькая была, а мама улыбается.
И мне от этого воспоминания тепло так. Помню, что мне тогда так хорошо и спокойно было, а у мамы руки теплые...
Я вот думала, а если у нас несколько жизней, то и родителей несколько. Оно и к лучшему, что память о прошлых жизнях теряется. Я когда момент мамы у окна и дедушки на мотоцикле вспоминаю, у меня слезы на глазах - как так, это моя мама, моя единственная мама! Как я потом ее забуду и буду помнить другую?
Не такой простой этот мир, но все в нем заложено так, как надо. Все сложено правильно, и если какие-то такие моменты ты помнишь - их надо хранить... Потому что именно этот момент ты никогда больше не вернешь. Фух, пишу, все воспоминания перекопала, а от этого еще и слезы даже немного.
Были и еще такие ситуации, которые помнить вроде как и невозможно, когда ты настолько мелкий, что не знаешь еще, что такое туалет, а книжку воспринимаешь, как что-то нечто абстрактное, а не источник информации.
Например, мама гуляла с моей тетей, я в коляске. Хочу сбросить вес - в туалет сходить, короче говоря. Опять же - в голове крутится, а сказать не могу. Начинаю елозить и дергаться в коляске, мычать. Мама с тетей что-то щебечут возле меня, спрашивают, что такое. Я пытаюсь вырваться из коляски, но мне не дают. В общем, ситуация - фиаско. Рев, слезы и смена штанов.
Помню еще дядю Сережу своего, как он катал меня с мамой на машине. "Жигули" зеленого цвета, но мама тоже говорит, что помнить его я не могу, очень маленькая была, а потом он насмерть разбился.
Дежавю
Я уже была ребенком постарше. Говорить, читать могла, в школу ходила. Случилось это, когда я у бабушки была - гостила летом. Ко мне пришла подружка Санька, жила она этажом выше.
Заходит ко мне в комнату, и тут я понимаю, что уже где-то видела это. Я внимательно следила за Сашей, понимая, что видела эту ситацию. И думаю: "Сейчас она достанет коробку...". Саша достает коробку и начинает говорить: "А я...". Я ее обрываю: "Ты там нитки принесла?". Она офонарело смотрит и тихо так: "Да-а-а". Я тогда потом за бабушкой ходила и спрашивала, что такое, а она все: "Да брось!". Не любит она у меня всякую мистику и старательно от нее отмахивается.
Вот так. Рассказала все без утайки. Я ничего не выдумала, это все было. Я пыталась еще вспомнить, но, когда воспоминание "цеплялось", то в моем мозгу случался "фатал эррор", и я не смогла уже полностью вспомнить. Так что вспомнила то, что мозг "разрешил".
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