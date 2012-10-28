Рядом со смертью, или Как цыганки помогли

Lynx Просмотров: 613 Комментарии: 10 +18 Вчера, 23:20 by

Цыганские страсти с выходом, прологом и эпилогом!Был такой период в жизни нашего семейства, когда вроде бы все рухнуло, а вроде бы и не так уж все и плохо. Двойственная такая жизнь. Мы потеряли жилье, уехали из страны проживания, вернулись в Россию, при этом я и мальчишки еще и оказались без российского гражданства, с массой проблем. Работы нет, поселились у моих родителей, муж далеко на Урале, работу нашел, но в закрытом городе, и мне туда (как не гражданке) вход строго воспрещен. Короче, дурдом редкостный.Я в Питере, он на Урале, мотается туда сюда повидаться. Деньги вроде есть, но постоянно улетают на телефон и билеты. При этом со стороны выглядит все очень мило. Я, похудевшая и похорошевшая (хорошею я от похудания), сижу - не работаю, мама с папой меня любят, развлекают как могут. Детки здоровенькие, муж постоянно приезжает, как праздничный подарок с букетами, конфетами и денюжкой в конверте. Но мне все это было поперек души. Я -как кошка, мне нужна своя территория, свой дом и налаженный быт. И любимый рядом постоянно. Живу и тоскую.И идет такая жизнь месяц, второй, третий... полгода. И наступает у меня натуральный депрессняк, осложненный еще и приходом осени. Абсолютный караул. Я была не просто в печали, а появилась какая-то апатия и раздражение буквально на все. Ходила мрачная как тучка. Стала потихоньку болеть, но это и понятно - осень!И тут у мужа случилась оказия - командировка в Москву на несколько дней. Договорились, что я тоже туда подъеду, поживем у друзей, сходим в гости, отдохнем. При всем при этом, странным образом, меня вся эта заманчивая перспектива совершенно не радовала. Нисколечко! Даже как-то злило!Вот приходит время ехать в Москву. Папа мне дает пачку денег (синие сторублевки тогда были), мол: на тебе, доча, на шпильки и мороженое. Проводил меня папа на вокзал, но поезда ждать у него не получалось, так что мы распрощались, и я осталась на сорок минут одна.Забавно, что ко мне цыгане никогда не цепляются, просто стороной обходят. А тут молодая цыганочка смотрела-смотрела на меня со стороны (я несколько раз ее взгляд на себе ловила), потом-таки подошла и выдала стандартную фразу: "Дай денег ребенку на молоко". У меня внутри аж как судорогой свело все, и такое чувство гадливости появилось. Никогда такого со мной не было! Лезу в карман, ухватываю этих синих сторублевок, сколько ухватилось, даю ей и говорю: "На, только отойди, а то мне фигОво очень!". Она деньги взяла и снова давай приставать.- Скажи, тебе этих денег совсем не жалко?- Совсем! - и быстро ухожу подальше...- А если я еще попрошу? Дашь?- Дам! Только отстань, а то мне плохо!- А если я у тебя все их заберу? Будешь о них жалеть?- Нет! - честно так сказала, поскольку на деньги мне было совершенно наплевать на тот момент.Тут цыганка наглеет окончательно, забегает вперед, буквально хватает меня чуть ли не в обнимку и смотрит в глаза так близко-близко...- А ты знаешь, что за тобой смерть ходит?Ух, я так разозлилась! Не то слово... Только что громко орать не начала.Смотрю ей в глаза и шиплю как кобра:- Отстань! Мне плохо! Уйди по-хорошему!Девушка так смотрит, что сейчас заплачет. Вот правда-правда, глаза большие и в них слезы, до сих пор помню. Чувствую - и я заплачу вот-вот. На какой-то миг. А потом снова волна злости. Одно желание - стукнуть ее, чтобы отстала! Со стороны мы, наверное, дивно смотрелись. Но народ на вокзалах привычный, ни во что не вмешивается.Цыганка, помолчав, говорит:- Можешь не верить, но на тебе проклятье. Я тебе помочь хочу. Как сестре. Но я сама не смогу, я слабая, не колдунья совсем. Тетка у меня есть, я ее попрошу!Я начинаю едко хихикать, типа: плавали, знаем! Все деньги заберете, обдурите и привет! Как же, как же!Говорю:- Давай я тебе просто денег дам, и мы не будем морочить друг другу головы!- Да не нужны мне твои деньги, я тебе сама их дать могу. Только они тебе не помогут.- Ага-ага, а твоя тетка-колдунья мне поможет! Как же! - издеваюсь.- Поможет! Она добрая, хотя и не любит в этом признаваться. Ты только не уходи никуда, постой здесь минутку, пожалуйста. Я тебя очень прошу! Давай я тебе ребенка подержать дам! Чтоб ты не ушла.- Фигасе! Не надо мне твое дитя, ты уйдешь, а у меня поезд скоро. Слушай, отстань ты от меня. Очень тебя прошу!Довольно долго мы препирались. Но вежливо!Тут она кого-то углядела, давай руками махать, чего-то кричать. Подлетают две тетки. Типичные такие, толстые, яркие, громкие. И ко мне: "Ах, золотая-яхонтовая. Погадать тебе, что ли? Эт-то мы запросто!". Вот тут у меня появилось желание бежать бегом, да как можно дальше.Стала я вырываться, но девушка (моя ровесница она была, должно быть) уцепилась в меня как клещ. Теткам что-то втолковывает, я дергаюсь как рыба на крючке, народ оглядывается. Кошмар.Тетки посерьезнели, поорали чего-то, на меня зырк-зырк подозрительно. Одна куда-то побежала...Я опять за свое:- Давайте я вам денег дам, и вы от меня отстанете!А тетка говорит:- Дура ты, тебе удача в руки идет, а ты кобенишься!Я аж примолкла. Стоим с цыганками тихо, только что не в обнимку. Молоденькая мой рукав не отпускает, тетка руку мне на плечо положила. Ага, три грации, блин!Не знаю даже, сколько времени прошло. Показалось - долго, но, наверное, несколько минут.Идет толпа (буквально толпа, человек 10-12 - не меньше) цыганок. Молча идут, деловито. Я забоялась не на шутку.Подходят. Тетка одна, явно главная, цоп меня за куртку и давай вертеть как куклу. Повернула туда-сюда, за волосы легонько подергала. Я молчу. А что тут скажешь, опять деньги предлагать? Молчу.Смотрит на меня эта толстая тетка тетка (я вот помню, что она была толстая, а лица не помню совсем) и говорит что-то такое (отсюда я помню смутно, только в общих чертах)...- Вот ведь как тебя изувечили... А ведь молодая совсем и детки есть. До чего ж люди злые бывают! Ладно! Помогу, только ты потом заболеешь. Сильно заболеешь, но это ерунда. Это все пройдет, главное - жива останешься. Встань-ка сюда.Запихнули меня между двумя киосками. Тетки другие собой все закрыли от посторонних. Меня начало трясти как в лихорадке, холодный пот по всему телу. Я так жалобно блею, прямо как жертвенная овца:- Мне плохо! Пожалуйста, отпустите!- Стой тихо! Потом спасибо скажешь, дурочка ты еще совсем. Смотри сюда.И показывает мне на эту молодую цыганку, которая всю эту историю заварила.- У тебя с ней один глаз, смотри на нее!Почему "один глаз" - я так и не поняла до сих пор. Смотрю.Все, что было дальше, покрыто какой-то дымкой, как будто сон вспоминаешь.Кто-то мне клал руки на голову и плечи, просили дать денег, я доставала, просили плюнуть - плевала; просили еще денег, потом повернуться, потом чего-то быстро говорил кто-то, я помню только отдельные слова; потом опять "дай денег", "плюнь", "положи руку сюда" (куда я эту свою руку клала - хоть убей, но не помню!). И так по кругу-по кругу, как в тумане. Из всего помню отчетливо только большие черные глаза, в которых стоят слезы. Такие дела. Глаза, полные жалости.Долго ли, коротко ли все это продолжалось, показалось - вечность!Потом кто-то гладит по лицу ласково, как бабушка в детстве:- Все, просыпайся! Давай проверим, что получилось. Посмотри, у тебя деньги еще есть?Лезу в карман - пусто.- Нет. Все отдала!- А ты проверь еще раз, вдруг какая монетка завалилась. Может, в рюкзаке. Проверяй давай, для тебе ж стараюсь.Полезла в рюкзак. Все перетряхнула, таки нашла в косметичке какую-то мелочь и эстонские монетки от последней поездки.- Вот! Я так и знала! Бросай на землю, плюй!Бросаю, плюю. Поворачивают меня вокруг себя. Сумасшедший дом!Потом тетка говорит:- Мы сейчас уйдем. Благодарить не надо, платить не надо, искать нас не надо. Иди на поезд! Заболеешь, не пугайся. Выздоровеешь - будет тебе удача. С чужими никуда не ходи, пока не поправишься. Езжай домой к матери и дома запрись! Запомни хорошо! Соль, вода - все пройдет. Все.Оглядываюсь - стою одна. Толпа цыганок мелькает где-то на другой стороне вокзальной площади. И с удивлением чувствую, что ТАК МНЕ ХОРОШО! Мамочки, как мне хорошо. Так бы и полетела аки птица. Аж булькает и пузыриться что-то внутри как шампанское.Денег нет ни копейки! При этом ощущение полного пофигизма - да и ладно.А интересно то, что деньги это были очень маленькие. Ну, буквально раз-другой в кафе посидеть. Баксов 30-40, не больше. Зато на руках у меня было штук 5-6 колец золотых с камнями натуральными, в ушах серьги цены немалой, а на ручке золотые часы с браслетом. И все осталось в целости-сохранности. Да в косметичке, которую я на коленке потрошила, было еще колье дорогущее золотое - это мама велела взять под предлогом "в ресторан пойдешь -наденешь!". Все осталось на своем месте. Но это я только потом обнаружила и поняла.В поезде болтала с попутчиками, чего-то ела, смеялась много. Отлично провела время.Муж встречает на вокзале с цветами. Ожидалось, что я прибуду вся такая депрессняковая и мрачная. Он уже во всеоружии - с желанием утешать и успокаивать. Тут я вылетаю из поезда как птица, счастли-и-ивая. Вся в улыбках. У мужа шок!Ну, там поцелуи, цветочки. Я вся в счастье непонятном, аж прохожие оглядываются и тоже улыбаются.То да се, и тут я говорю: "Только у меня денег ни копейки нет". Коротенько рассказываю про цыганок, что я все деньги им отдала. Но зато мне так хорошо, что я б еще отдала, не пожалела! И хихикаю от радости! Дура дурой. Но так на душе легко, словами не сказать.Поехали к друзьям, там нас накормили, изложили культурную программу на ближайшие дни. И ничего не получилось, поскольку к вечеру у меня поднялась температура, заболело горло, затрясла лихорадка, и к полуночи я была уже совершенно вся в жесточайшей ангине, с которой и провалялась, никуда не выходя до самого отъезда.Проводил меня муж на поезд. На вокзале в Питере должен был встретить мой брат. Доехала я хорошо, попутчики милые, тепло, чай. Время пролетело незаметно. Познакомилась с хорошим и интересным парнем.Он все переживал:- Ночь уже, как ты доберешься?! Поехали ко мне, переночуешь, а завтра к родителям.- Хочу к маме! - я твердо стояла на своем.Выхожу - пусто! Лешки нет. Туда-сюда, нет братца. Ну, не удивляюсь, Леша такой. Опоздал или время/место перепутал, это у него запросто! Пошла сама на электричку. Как потом оказалось, Лешка не виноват, так совпало. У него машина застряла в пробке из-за снегопада, первого и неожиданного в этом году, а мой поезд пришел на двадцать минут раньше времени.Андрей, парень из поезда, опять за свое:- Пошли ко мне, я тебя пальцем не трону. Мне тебя просто жалко!- Нет. Хочу к маме прямо сейчас!Проводил он меня до метро, распрощались. Обменялись телефонами, потом никогда так и не созвонились. Я свою бумажку потеряла, он не позвонил.Короче, села я в электричку. Голова тяжелая, озноб. Ехать не то чтобы долго, но муторно. Дальше опять как в тумане.Вот полное ощущение, что это был сон, хотя я точно знаю - это было на самом деле.Заходит в поезд дядечка. Очень такого необычного вида: высокий, длинные волосы перевязаны какой-то темной тесьмой через лоб. Одет очень хорошо, неброско, но красиво и дорого, во все темное. Пальто довольно длинное, свободное такое, длинный мягкий шарф, перчатки без пальцев. И везет такую очень стариковскую металлическую конструкцию с колесиками и резинками с крючками, на такой тяжелые сумки некоторые таскают. Не помню, как это называется.А главное - лицо... Почему-то сразу подумалось, что грузин. Потом нет, не то... но что-то знакомое вертится, а вспомнить не могу. Такое очень красивое, запоминающееся лицо. И манеры просто исключительные.Очень вежливо:- Можно мне присесть напротив.- Да, пожалуйста, здесь не занято.Садится, пристраивает свою тележку.Помню, что меня очень поразило несочетание всего облика - дорогой одежды, тесьмы в волосах и этой старенькой тележки. Ну, как пазл собрали из разных картинок.И тут он начинает сам, улыбаясь, рассказывать, что он помогал знакомому отвозить вещи на вокзал, а эта штука - такая удобная штука. Очень хорошо на ней возить вещи... И далее про знакомого, да какой на улице снегопад, да людям надо помогать, даже если это не входит в твои планы. Никогда, типа, не знаешь, что к чему приведет. Цепь случайностей - и ты находишь то, что никогда не надеялся найти. И дальше-дальше... Забавно так говорит, умиротворяюще. И голос такой хороший. Я головой киваю, со всем соглашаюсь. Сама чего-то такое умное говорю в ответ, уже и не помню, про что.- А вы ведь замужем!- Да, и счастливо.- Это чудесно. Немногие сейчас могут так сказать.- Я могу.- А почему такая тихая и печальная?- Болею, ангина. Вот доберусь до мамы, она меня полечит.- Я могу помочь. У меня есть очень хорошее средство, заваривается как чай. К утру будете здоровы. Хотите?- Спасибо, но я должна ехать к маме.- Но ведь это так просто. Я сейчас выхожу, пойдемте со мной!- Нет, не могу. Спасибо.- Вы мне не доверяете... - печально так сказал, горько.В принципе, я и в правду уже стала беспокоиться. Вдруг маньяк?- Нет, что вы! - я слукавила, но очень почему-то не хотелось его обижать.- Я вижу, не доверяете. Людям надо верить!- Я верю.- Людей надо любить.- Я люблю.- А если попрошу вас поцеловать мне руку? - и протягивает руку.Беру, целую. Совершенно не удивляюсь почему-то... Сейчас звучит бредово, а тогда не вызвало ни малейшего отторжения. Кстати, не помню даже, в перчатке была рука или нет... Все как в тумане. И, что интересно, народ вокруг тоже не удивляется, даже не смотрит в нашу сторону.Он улыбается.- Это хорошо, ты умница. Пойдем ко мне, мне действительно интересно с тобой поговорить. К утру будешь здорова, я отвезу тебя на машине к родителям.- Нет, не могу. Мама будет волноваться.- Позвонишь ей.- Нет, я хочу ее увидеть.- Ну, что ж, как скажешь. Очень жаль! Просто очень! Не знаю, что и сказать. У меня осталось всего несколько минут, следующая станция моя. Не пойдешь?Соблазн был очень велик. При полном понимании, что это очевидная глупость, почему-то ужасно хотелось пойти с этим человеком, куда бы он не позвал...- Нет, не могу! Правда, не могу. Дайте мне номер телефона или адрес, я позвоню или заеду потом.- Ничего не бывает потом, - опять так грустно-грустно. Нужно выбирать сразу. Значит - нет?- Нет...- Прощай. Мне так жаль уходить, так жаль. Удачи тебе.Поцеловал в щеку, как будто мы знакомы сто лет, и пошел к выходу. Станция "Ленинский проспект". За окном метель, ничего не видно. Смотрю в черное стекло и вижу только свое отражение. Поезд тронулся...Такое острое чувство потери... Словами не сказать, хоть стоп-кран дергай.Сидела смирно, смотрела на мелькающие фонари, даже не плакала. Одна мысль: "К маме, мне нужно к маме!".Потом я задремала, кажется... Проснулась перед своей остановкой, чувствую, что меня морозит и трясет. Добрела до автобуса как в тумане, было мне очень холодно и страшно, остановка прям перед домом. Поднялась на лифте, позвонила и рухнула на руки перепуганному папе. Натурально рухнула, как подкошенная, без сознания.Дальше все бегали, звонил телефон, я лежала, трясло меня так, как никогда в жизни. По телефону сказали, что скорой не будет - снегопад. Мама дозвонилась до моих коллег в операционной, где я когда-то работала, попала на моего начальника, как раз он дежурил. Он ухватил кого-то еще и на своей машине добрался до нас.Диагноз непонятен. Что делать - неясно.Я им, с трудом шевеля языком, про цыганок пытаюсь рассказать:- Ерунда, поболею и все пройдет! Мне цыганка так предсказала, проклятье сняла!- Ой, ребенок бредит уже, помирает! - мама, конечно, в слезы.Владимир Петрович звонит каким-то своим друзьям-медикам. Часа два пытаются определить, что происходит. К тому времени уже моя двоюродная сестра (тоже медик) организовала тетеньку с реактивами, чтобы сделать анализ крови. Потом еще кто-то приходил-уходил, дальше я выпала из реальности. Надолго.Оказалось, что у меня случилась редкая и ужасно неприятная штука: внутренне воспаление, нагноение. И все это в какие-то кратчайшие сроки. Еле разобрались, прям дома поставили капельницы. Хорошо, что до операции не дошло, так справились. В больницу даже класть не стали, устроили дома пост. Неделю как в тумане. Потом еще почти месяц таблеток и уколов с процедурами. Потом очухалась. Минус сорок килограмм весу и видок очень потусторонний, зелененький такой. Но жива!А дальше пошла полоса удач: очень начальственный дядя по доброте душевной (откуда что взялось!) дал моему мужу филькину грамоту, по которой я могла бы въехать в город. Отдали старый неожиданный долг и денег хватило на переезд со всеми шмотками и водворение на новом месте. Ну и много чего по мелочи, буквально "с неба сыпалось". И в течение пары месяцев наладилась хорошая, спокойная и оседлая жизнь на долгие годы.Только уже потом, вспоминая все и сопоставляя, стало понятно, что если бы я пошла к кому-то в гости, то все, померла бы однозначно. Скорые в ту ночь часами добирались до места из-за метели, да и не в каждой больнице бы разобрались, что и к чему.Мама же у меня умеет всех на уши поставить, если надо, это факт. Да и то, что все врачи все были знакомые, немаловажно в такой ситуации. Лекарства дефицитные (аптеки в те годы пустые были) достали за пару часов в нужном количестве, опять же - "по своим каналам". Много разный мелких совпадений, которые привели к благополучному исходу.Вот. Очень длинно, зато без антрактов.

Ключевые слова: Вокзал цыганка тетки деньги поезд болезнь порча

Другие, подобные истории: