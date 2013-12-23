Заговор на иголки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:45

ECLIPSE21 Просмотров: 411 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 18:45 by

Была я, значит, тут недавно в гостях у подруги.Так вот, сидим мы, значит, беседуем, и рассказывает она мне тут...Дело было летом. Напала, значит, на нее "чистота". Квартира у них трехкомнатная, но пользовались они только одной комнатой, а две других стояли закрытыми, еще до ее появления в жизни мужа частыми посетителями которых были гости, выходившие на балкон покурить.Сначала она помыла окна в одной комнате, затем, перейдя во вторую, где находился балкон, обнаружила, что все внешние стороны оконных рам утыканы иголками. Сказать, что она была испугана, - ничего не сказать. И вот она с усердием принялась вытаскивать их, а когда она закончила, то у нее получилась аж половина целлофанового пакета игл.Когда муж вернулся домой, она рассказала ему о находке. Муж был сам очень удивлен, и они решили все это дело выкинуть.Выкинули, значит, и забыли. До поры до времени.По прошествии некоторого времени, после вышеуказанного случая, в квартире начали происходить странные вещи... Ощущение чьего-то присутствия стало постоянным. Кот начал странно себя вести, он то без причины прыгнет в окно со всего маху (благо стекла крепкие), то уставится в коридор и начнет шипеть...Когда подруга находится в доме одна, то слышит шаги и видит движущиеся тени. То посуда ходуном ходит, то вода сама по себе включается, а теперь они оба по утрам периодически видят силуэт человека, который сидит в углу за столом. Спят теперь с включенным светом в прихожей...И это меня натолкнуло на мысль: быть может, это была не какая нибудь порча (ведь иглы в основном ассоциируют именно с ней), а наоборот - оберег, оставленный предыдущими хозяевами квартиры...

Ключевые слова: Подруга порча иглы оберег тень авторская история

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