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Истории из жизни

Заговор на иголки

Была я, значит, тут недавно в гостях у подруги.
Так вот, сидим мы, значит, беседуем, и рассказывает она мне тут...

Дело было летом. Напала, значит, на нее "чистота". Квартира у них трехкомнатная, но пользовались они только одной комнатой, а две других стояли закрытыми, еще до ее появления в жизни мужа частыми посетителями которых были гости, выходившие на балкон покурить.

Сначала она помыла окна в одной комнате, затем, перейдя во вторую, где находился балкон, обнаружила, что все внешние стороны оконных рам утыканы иголками. Сказать, что она была испугана, - ничего не сказать. И вот она с усердием принялась вытаскивать их, а когда она закончила, то у нее получилась аж половина целлофанового пакета игл.

Когда муж вернулся домой, она рассказала ему о находке. Муж был сам очень удивлен, и они решили все это дело выкинуть.
Выкинули, значит, и забыли. До поры до времени.

По прошествии некоторого времени, после вышеуказанного случая, в квартире начали происходить странные вещи... Ощущение чьего-то присутствия стало постоянным. Кот начал странно себя вести, он то без причины прыгнет в окно со всего маху (благо стекла крепкие), то уставится в коридор и начнет шипеть...
Когда подруга находится в доме одна, то слышит шаги и видит движущиеся тени. То посуда ходуном ходит, то вода сама по себе включается, а теперь они оба по утрам периодически видят силуэт человека, который сидит в углу за столом. Спят теперь с включенным светом в прихожей...

И это меня натолкнуло на мысль: быть может, это была не какая нибудь порча (ведь иглы в основном ассоциируют именно с ней), а наоборот - оберег, оставленный предыдущими хозяевами квартиры...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45 by ECLIPSE21Просмотров: 411Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Подруга порча иглы оберег тень авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:04
+2
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Может и оберег был. Вряд ли порча настолько заметно будет
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Ernesta
Сегодня, 19:06
+4
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Тоже про оберег подумала. Иголки в оконные рамы и косяки дверные втыкают. А бывших хозяев квартиры подруга ваша найти не пыталась? Может что и прояснится, от кого они так спасались, что иголок столько натыкали? +
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:21
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Нет это маньячество пол пакета игл повтыкать! Пол пакета!!))) нет ну перестраховаться и я люблю но чтобы так) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 21:53
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Публикаций: 18
Комментариев: 806
А чё они в прихожей-то спят..?.... или я чёт не понял? И вообще не понятно: раньше гости частые на балкон выходили покурить, а иголок не замечали? Или это гости так прикалывались и сами иголки втыкали в таком количистве? Тогда назревает другой вопрос: что курили гости?
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
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