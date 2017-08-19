Зоя

Lynx Просмотров: 273 Комментарии: 3 +13 Сегодня, 03:17 by

Никогда не верила в карму или судьбу. Особенно в какие-то нерешенные кармические задачи, о которых часто слышу. Да ну, какие задачи, все это выдумки! Но недавно встретилась со своей лучшей подругой в школьные годы, у нее ну очень интересная история, разрешила рассказать. Все равно ее здесь никто не знает. А назвать ее попросила Зоей, ей всегда нравилось это имя. Причем она сама захотела, чтобы я рассказала ее историю на форуме, ей хочется, чтобы об этом знали, а родным и подругам в ее городе она ничего не может раскрыть, так как те неправильно поймут и изменят о ней свое мнение. Поэтому постараюсь передать все до мельчайших деталей, простите за мой угловатый язык, если что.В общем, Зоя так Зоя. Встретила я свою Зою в столичном супермаркете, совсем случайно. Не виделись мы почти 10 лет, как-то разъехались в разные города поступать, ну и все - контакт потеряли. Древний век без интернета. Естественно, сейчас были очень рады друг друга встретить, и мне чисто по-женски хотелось пообщаться и для себя же в душе успокоиться, что я не старая и вполне успешная, а мои одноклассницы - не звезды и такие же живые люди с немножко лишним весом и морщинками у глаз.Но заболтались мы далеко не на один час. Оказалось, Зоя какое-то время была в Германии, гостила у сестры. Вот здесь и начинается все самое интересное. Еще до поездки, когда она училась, ее мучали странные сны. Ей снился какой-то, простите, бордель. Много мужчин, темно, сильный запах алкоголя. И она сама себе казалась чужой. Ей снилось, что для нее нет ничего святого, но она только выживает, это не ее вина. Ей снилось, что ей плохо, иногда ее даже били. Просыпалась и долго не могла прийти в себя. Чувствовала себя грязной. Люди, здание - все снилось в мелочах. Возможно, это какие-то вытесненные фантазии. На минутку, у Зои до окончания института не было даже парня! Не потому, что она некрасивая (она средней внешности, которую легко довести до нужной ноты), а потому что просто не умела с ними общаться.Когда Зоя поступила на модного дизайнера интерьера, ее мама, которая воспитывала ее одна, попала под машину и стала лежачей. Наняли сиделку на полдня, Зоя училась и работала допоздна, чтобы помочь маме с лекарствами, очень помогала семья сестры, которая уже давно жила в Германии. Времени на себя совсем не было, парни как-то сами не проявляли интерес к невзрачной серой мышке без косметики и с синяками под глазами.Вот так и проходили дни: днем девственница, невинная девушка, которая разрывается между учебой и уходом за матерью, а ночью - путана, у которой нет ценностей, которая сама никому не нужна. Иногда Зоя думала, что сойдет с ума.Но летом, после второго курса, сестра неожиданно заявила, что она устала все тянуть на себе. Ее муж, Клаус, отказался больше пересылать деньги. А поэтому для Зои сестра придумала гениальный план. Зоя едет к ней, ее знакомят с начальником сестры, обрюзгшим старым толстяком. Зоя заключает фиктивный брак, живет с ним 5 лет под одной крышей и получает гражданство. За это время учится или подрабатывает, или бизнес свой открывает. Смотря, что начальник позволит. Это нормальная практика. Так многие делают. За это начальник будет ежемесячно выдавать деньги на сиделку и лечение мамы в лучших санаториях, может, даже на ноги поднимут, а в качестве компенсации получает невинную и покладистую девушку приятной славянской внешности. Сестра сказала Зое: "Я со своим клоуном живу уже 8 лет. И ты вот так же, найдешь на родине Иванушку-дурачка, нарожаешь ему, а через тех же 5 лет поймешь, что свою порцию тумаков ты получила, а что теперь с этого имеешь? А так у тебя будет все. Еще и маму на ноги поднимешь. Больше выхода нет".Зоя хорошо понимала, что действительно нет. Клаус отказался больше поддерживать их семью, предложил отдать в дом престарелых. Зоя все взвесила и поехала. К чему ее девичьи слезы? Кто здесь сжалится и поможет ей? Тем более, что сестра выдала последнюю партию денег, и счастливая мама отправилась в свой любимый санаторий возле соснового леса. Когда она вернется домой, что ей делать дальше? Сама Зоя даже сиделку не вытянет. Тем более, что оказалось, что Зоина специальность особо нигде не требуется. Смысл учиться дальше? Эта профессия слишком новая для ее города, работу найти непросто, а платить такому специалисту мало кто готов.Зоя поехала. На второй день сестра повела ее в салон красоты и превратила в хорошенькую блондинку, научила краситься. Худощавая Зоя преобразилась. Через еще день состоялось знакомство с будущим женихом. Оказался еще гаже, чем себе представляла Зоя. Смотрел на нее сальными глазами, но, как оказалось, немного говорил на русском - мама сама из России. В этот же день предложил покататься к нему на дачу и обо всем поговорить. Зоя думала, что они поедут с сестрой, но в последний момент оказалось, что нет. Пришлось послушно сесть в машину...Внутри, уже по дороге, начальник небрежно протянул ей бархатную коробку и показал кольца. Стал рассказывать, насколько тому хватило языка, что он ее ждал, она ему понравилась, и они оба будут иметь с этого брака только плюсы. Что разрешит ей учиться здесь и оплатит учебу. Она будет ухаживать за домом и готовить русскую еду, он такую любит. И, в общем, она ему обойдется вместе со своей мамой-инвалидом на родине дешевле, чем ему нанимать горничную, есть в ресторанах и платить проститутку. А заводить себе фрау из своего окружения он не хочет, так как его отравит, а себе все заберет. Здесь такие женщины.Все говорил и поглаживал Зою по коленке. Ей так противно еще не было. Отказаться? Уже как? Все договорено, она подведет всех, она погубит маму. Она в ловушке! Зое становилось буквально плохо. Но тут толстяк неожиданно свернул с трассы в лесополосу. Молча остановился, осмотрелся, открыл багажник и достал одеяло. Повернулся к Зое: "Познакомимся". Затем деловито пошагал по траве, выбирая ровное место. У Зои потемнело в глазах.Она поняла, что бежит. Бежит через лес, напролом, бежит со всех ног. Бежала, не останавливаясь, пока совсем не выбилась из сил. Упала, темнело. Все волосы были в какой-то паутине. Закрыла глаза. И ей приснился сон. Она снова в том белом здании, мужчины, смех. Она заходит в спальню на втором этаже. На кровати спит большой грузный мужчина. На полу, возле кровати, какая-то красивая и дорогая вещица. Она тихо подкрадывается и поднимает ее. Теперь у нее хоть что-то будет. Теперь она сможет бежать. Спускается вниз. Находит на кухне какую-то девушку. Они вдвоем о чем-то взволновано дискуссируют. Неожиданно сверху слышится дикий рев того мужика. Грохот, кто-то бежит. Девушка хватает ее за руку: "Сейчас". Вдвоем выбираются из кухонного окна. Снег, ноги босые, очень холодно. Ночь. Нужно бежать. Но куда? Да, вырвались, у них есть вещица, ее можно обменять, продать. Но куда бежать?! Идет война. Их не ждут дома. У них нет дома... Все это время ее держала мечта, что она убежит. Теперь ее нет. Убегать нужно не "откуда", убегать нужно "куда". Без одежды, босиком, в лес? Чтобы там замерзнуть или нарваться в логово волка?.. Здесь стояли военные машины. Они не могут в них сесть, она даже водить не умеет...Она в панике: "Думай, думай!". Вторая девушка рванула в другую сторону. Зоя во сне подбегает к большому дереву и начинает закапывать свою драгоценность. Руки болят от холода, скорее, скорее... "Я вернусь сюда, я вырвусь...". Только бы было тепло... Слышит выстрелы. Ту девушку убили. Отбегает от дерева, падает. Поворачивается. Видит перед собой хозяина вещицы. Противная, жирная рожа. Темно.И Зоя очнулась. Была глубокая ночь. Ее всю трясло. Стала идти, искать тропинку. Сколько она пробежала? Где она? Шла до рассвета. Она впервые в своей жизни встретила рассвет. И решила, что больше никогда его не пропустит, что бы в ее жизни не случилось. Вышла на какой-то участок, заброшенный загородный дом. Старый, с потрескавшимися белыми стенам. Похож на дачу чиновника. До боли знакомые детали. Дерево.То самое дерево! Зоя подошла, обняла его. Все это было здесь, в прошлой жизни или ее больных кошмарах. И пришло решение. Нет, она уедет домой. Пусть все сорвется. Она не шлюха. В какой-то из жизней этот замкнутый круг нужно разорвать. Будет работать. Сделает все, что сможет. Пойдет осваивать другую профессию. Ей все равно. Она не шлюха.Зою словно прорвало. Села прямо на землю, стала рыдать и грести руками землю. У нее было такое отчаяние! И тут руки коснулось что-то холодное. Зоя вытерла грязными руками глаза и увидела, как что-то блестит. Раскопала. Часы. Золотые или позолоченные, выглядят очень дорого. Явно старые, наверное, времен второй мировой... Она все поняла. Она сама себе оставила ключ. Она не могла вырваться из этого ада возможно не одну жизнь. Теперь она вырвется.Зоя пошла по заросшей дороге от дома. На трассе ее подобрал старый сердобольный немец и все норовил отвезти ее в клинику. Зоя на следующий день выехала домой. Как прятала свою драгоценность и как ее продавала через знакомого на родине - отдельная история. Скажу только, что часы оказались не просто дорогими, а сказочно дорогими, так как были какими-то редкими, в них были заинтересованы коллекционеры. Учиться больше не пошла. Открыла свой магазин интерьерных решений, куда скупала отовсюду самые красивые и необычные вещицы для дома. Двух курсов и собственного таланта ей хватило на то, чтобы у покупателей захватывало дух, а ее нынешний муж в то время быстро поставил все на ноги, хватка у него хорошая. А познакомились они интересно: в кафе, как-то сразу приглянулись друг другу. И она ему на духу, как дура (так говорит), рассказала о матери, как попала под машину. О своей поездке в Германию Зоя ничего не рассказала до сих пор. Но тогда тот парень просто и душевно сказал: "А ты давно у мамы была? Поехали навестим, что ей купить?".Через месяц Зоя вышла за него замуж. Сейчас они до сих пор вместе, есть красавица-доченька. Зоя много работает с мужем и постоянно учится, даже сейчас она приехала на какой-то важный семинар. Сестра с ней не общается до сих пор. Поссорились еще тогда, так как богач стал выбивать с сестры "неустойку".Невероятная история, как по мне. У нее действительно какая-то особая карма. Зоя сказала, что в благодарность судьбе за выход она дала себе обещание и держит его до сих пор - никогда не терять надежду и не позволять ее терять другим.

Ключевые слова: Прошлая жизнь видения богач сделка переосмысление помощь

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