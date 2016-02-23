Не всем там хорошо

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:14

Мария Сайгина Просмотров: 761 Комментарии: 12 +16 Сегодня, 12:53 by

Одно дело читать, а другое дело - услышать историю от некогда близкого человека.В прошлом месяце умерла моя бывшая свекровь. Была она нехорошим человеком, вот просто поверьте на слово. Говорят, что такие люди умирают долго и мучительно, им надо передать свой дар и так далее. В данном случае все произошло быстро: вечером кома, утром смерть.Один из ярких примеров ее прижизненных деяний я коротко опишу.Внуком (моим сыном Дмитрием) свекровь не интересовалась. Ни в ту пору, когда я была ее невесткой, ни после развода.И вот подходит четырнадцатилетие Димы, моя мама звонит Татьяне (свекрови), чтобы договориться о подарке внуку. Вроде бы получение паспорта, две бабушки, можно купить один подарок, но подороже и лучше. У той, как и обычно, одна песня - денег нет. Ну, и мою маму понесло: в нелестной форме она сказала всё, что думает о Татьяне (а думала она все 14 лет), о ее отношении к детям и внукам.У одной категории женщин дети - это святое, а для других - бремя. Вот Татьяна относилась ко второй категории.После ссоры у моей мамы начались серьезные проблемы с ногами, полгода она передвигалась только по квартире. Мой сын был ей помощником, жил с ней. Естественно, тогда мы никаких совпадений не увидели, не до этого было.А спустя какое-то время Дима (мой сын) забежал к бабушке Тане, та была в нетрезвом виде и с порога задает вопрос:- Что, Дима, у Люды (моей мамы) ноги болят, не ходит?Естественно, мой сын задает встречный вопрос:- А откуда ты, бабушка, знаешь?Как вы поняли, я не общалась с ней вообще, сына отправляла к бабе Тане два раза в год - поздравить с днем рождения и 8 марта.На что она отвечает:- А не надо со мной ругаться, хуже будет.Конечно, я знала, что она гадит людям, поэтому и держалась от нее подальше. Но чтобы вот так запросто себя выдать, это, конечно, я списываю, что на тот момент она была подшофе. Но история не о ней, а в поддержку тем, кто пишет о звонках с того света.На сайте этих историй много.Ну, вот, с чего я и начала свою эпопею. Два дня тому назад звонит бывший муж нашему сыну с просьбой сходить в мечеть. Я слышу односторонний разговор. Естественно, становится любопытно, прошу трубку у сына. Спрашиваю, что случилось, слышу следующее: ночью Витя встал в туалет, возвращается в комнату и видит - экран телефона светится, а на экране – мама. Он в ступоре, жуть охватила мгновенно. Потом дошло журнал вызовов проверить. Звонков нет.Промучился до утра, утром на работу, а, видимо, струхнул не на шутку, вот и позвонил сыну, чтобы тот сбегал в мечеть и с муллой посоветовался. А еще Витя мне рассказал, что его мать приснилась своему гражданскому мужу недавно. Стояла в дверях квартиры, дядя Володя ей предложил пройти присесть, чего в дверях-то стоять, а она ему ответила, что насиделась уже и плохо ей там.Вот так, ребята, видимо, ТАМ не всем хорошо.

Ключевые слова: Свекровь злодеяния ненависть зло авторская история

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