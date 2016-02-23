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Истории из жизни

Не всем там хорошо

Одно дело читать, а другое дело - услышать историю от некогда близкого человека.
В прошлом месяце умерла моя бывшая свекровь. Была она нехорошим человеком, вот просто поверьте на слово. Говорят, что такие люди умирают долго и мучительно, им надо передать свой дар и так далее. В данном случае все произошло быстро: вечером кома, утром смерть.
Один из ярких примеров ее прижизненных деяний я коротко опишу.

Внуком (моим сыном Дмитрием) свекровь не интересовалась. Ни в ту пору, когда я была ее невесткой, ни после развода.
И вот подходит четырнадцатилетие Димы, моя мама звонит Татьяне (свекрови), чтобы договориться о подарке внуку. Вроде бы получение паспорта, две бабушки, можно купить один подарок, но подороже и лучше. У той, как и обычно, одна песня - денег нет. Ну, и мою маму понесло: в нелестной форме она сказала всё, что думает о Татьяне (а думала она все 14 лет), о ее отношении к детям и внукам.
У одной категории женщин дети - это святое, а для других - бремя. Вот Татьяна относилась ко второй категории.

После ссоры у моей мамы начались серьезные проблемы с ногами, полгода она передвигалась только по квартире. Мой сын был ей помощником, жил с ней. Естественно, тогда мы никаких совпадений не увидели, не до этого было.
А спустя какое-то время Дима (мой сын) забежал к бабушке Тане, та была в нетрезвом виде и с порога задает вопрос:
- Что, Дима, у Люды (моей мамы) ноги болят, не ходит?
Естественно, мой сын задает встречный вопрос:
- А откуда ты, бабушка, знаешь?
Как вы поняли, я не общалась с ней вообще, сына отправляла к бабе Тане два раза в год - поздравить с днем рождения и 8 марта.
На что она отвечает:
- А не надо со мной ругаться, хуже будет.

Конечно, я знала, что она гадит людям, поэтому и держалась от нее подальше. Но чтобы вот так запросто себя выдать, это, конечно, я списываю, что на тот момент она была подшофе. Но история не о ней, а в поддержку тем, кто пишет о звонках с того света.
На сайте этих историй много.

Ну, вот, с чего я и начала свою эпопею. Два дня тому назад звонит бывший муж нашему сыну с просьбой сходить в мечеть. Я слышу односторонний разговор. Естественно, становится любопытно, прошу трубку у сына. Спрашиваю, что случилось, слышу следующее: ночью Витя встал в туалет, возвращается в комнату и видит - экран телефона светится, а на экране – мама. Он в ступоре, жуть охватила мгновенно. Потом дошло журнал вызовов проверить. Звонков нет.
Промучился до утра, утром на работу, а, видимо, струхнул не на шутку, вот и позвонил сыну, чтобы тот сбегал в мечеть и с муллой посоветовался. А еще Витя мне рассказал, что его мать приснилась своему гражданскому мужу недавно. Стояла в дверях квартиры, дядя Володя ей предложил пройти присесть, чего в дверях-то стоять, а она ему ответила, что насиделась уже и плохо ей там.

Вот так, ребята, видимо, ТАМ не всем хорошо.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:14
Сегодня, 12:53 by Мария СайгинаПросмотров: 761Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Свекровь злодеяния ненависть зло авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:54
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 314
Комментариев: 1 842
Конечно, ей не будет ТАМ хорошо, потому что она между миров. Она и не здесь и не на том свете. Мучается за свои дела. Если найдут и вы найдете силы ее простить и не вспоминать о ней плохое, если это будет искренне - она упокоится.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Latifa2323
Сегодня, 13:02
+3
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
А почему мечеть, она же вроде по имени не мусульманка?
Конечно отношения свекровь -невестка в большинстве случаев не очень, мягко говоря . Но видима ваша вас изначально невзлюбила и ребенка вашего да и ещё колдовать могла.Прям не свекровь,а гремучая смесь.
За историю плюс,понравилась!
Зарегистрирован: 29.01.2017
#3 написал: Talisha
Сегодня, 13:45
+1
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Репутация: (1219|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 488
А меня в самом начале как-то прямо поразила мама автора, которая 14 лет копила в себе обиды и претензии на свекровь автора. А потом, когда выплеснула, сразу болезни с ногами. Тут даже колдовать не надо, человек сам себя разрушила... У моей мамы тоже так было: кто её обидит, тот страдал сильно. Но при этом она-то ничего не делала против людей, это была сильная защита и откат. Может и тут тот же случай. Женщина вправе не любить детей и внуков.
Я не защищаю сейчас свекровь, но не всё так однобоко стоит рассматривать. У каждого свои пригрешения. Не копите обиды и будьте здоровы!
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:46
+1
Группа: Журналисты
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Комментариев: 4 043
Как говорится: - за поступки на том свете воздастся сполна. Видимо так и есть. 41 ++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 14:52
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (217|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 516
Я присматривала и за болеющей бабушкой , и за отцом,когда он заболел...Кто никогда не жил с болеющими родственниками ,тот не поймет насколько это морально ( физически тоже,но эта сторона ни в какое сравнение с моральной сторой не идет) тяжело. Как ваш сын это переживал? Для 14-летнего ребенка это слишком...

Вообще история тяжелая и говорить можно долго кто неправ ( а неправ тут каждый в некоторой степени ) ну а толку это обсуждать...
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 15:18
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1077|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 154
Для чего заставлять постороннего для Вас человека любить кого-то, пусть даже ее внука. Если ей это не дано, то ничего не поделаешь, вам то от этого ни жарко ни холодно. А мама ваша может на нервной почве с ногами захворала, а свекровь просто узнала от кого то вот и козырнула своими "способностями". Люди действительно имеют право не любить и винить их в этом глупо, обязать любить невозможно. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#7 написал: elche27
Сегодня, 15:35
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 281
Комментариев: 5 351
Цитата: Tigger power
Для чего заставлять постороннего для Вас человека любить кого-то, пусть даже ее внука. Если ей это не дано, то ничего не поделаешь, вам то от этого ни жарко ни холодно.

Два чая этому господину!
Никто никому ничем не обязан. Ни бабушка внукам, ни внуки бабушке. Лично я вот тоже чужих детей не очень. И не важно племянники они мои, или какие-нибудь дальние родственники. Да и половина людей такие же. И что? Всех их под одну гребёнку что ли?
И причём здесь какие-то сверхспособности покойной? Только из-за того, что она сказала фразу: "А не надо со мной ругаться, хуже будет." И вы, взрослые, умные люди, сразу кинулись верить в мистику и окрестили бедную старушку ведьмой?)) Мнительные какие все стали, слова им не скажи. А то, что снится, да и пусть снится. Всем покойные снятся. Да ещё и такие сны с ними бывают, нарочно не придумаешь.
Нет мистики.
Не страшно.
Не плюс.
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#8 написал: DRUID
Сегодня, 18:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 39
Цитата: Tigger power
Для чего заставлять постороннего для Вас человека любить кого-то, пусть даже ее внука. Если ей это не дано, то ничего не поделаешь, вам то от этого ни жарко ни холодно. А мама ваша может на нервной почве с ногами захворала, а свекровь просто узнала от кого то вот и козырнула своими "способностями". Люди действительно имеют право не любить и винить их в этом глупо, обязать любить невозможно. +

Полностью согласна. Зачем эти подарки и любовь от людей которые отвратны Вам. Звонить выпрашивать что-то, унижаться, потом карить себя за это и болеть. Главное что-бы Вы любили своего ребёнка.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#9 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 19:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Может прощения попросить хотела. Непрощенным, говорят, там тяжело, да ещё и колдовала если...тяжко и будет.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#10 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:34
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 43
Цитата: Latifa2323
А почему мечеть, она же вроде по имени не мусульманка?
Конечно отношения свекровь -невестка в большинстве случаев не очень, мягко говоря . Но видима ваша вас изначально невзлюбила и ребенка вашего да и ещё колдовать могла.Прям не свекровь,а гремучая смесь.
За историю плюс,понравилась!

Мои бывшие родственники мусульмане, имя изменила
Зарегистрирован: 22.05.2017
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:53
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 43
Цитата: Lynx
Конечно, ей не будет ТАМ хорошо, потому что она между миров. Она и не здесь и не на том свете. Мучается за свои дела. Если найдут и вы найдете силы ее простить и не вспоминать о ней плохое, если это будет искренне - она упокоится.
Плюс.

Если честно, я после развода с огромным удовольствием бы все забыла и простила, но свекровь давала о себе знать регулярно. Тем не менее на похороны я сходила, в последний путь проводила, и очень просила впредь нас больше не беспокоить.

Цитата: Latifa2323
А почему мечеть, она же вроде по имени не мусульманка?
Конечно отношения свекровь -невестка в большинстве случаев не очень, мягко говоря . Но видима ваша вас изначально невзлюбила и ребенка вашего да и ещё колдовать могла.Прям не свекровь,а гремучая смесь.
За историю плюс,понравилась!

Да невзлюбила она всех, сколько у нее невесток было. И сыновей своих не любила. Так что я просто не исключение в этом списке.

Цитата: Космонасть
Я присматривала и за болеющей бабушкой , и за отцом,когда он заболел...Кто никогда не жил с болеющими родственниками ,тот не поймет насколько это морально ( физически тоже,но эта сторона ни в какое сравнение с моральной сторой не идет) тяжело. Как ваш сын это переживал? Для 14-летнего ребенка это слишком...

Вообще история тяжелая и говорить можно долго кто неправ ( а неправ тут каждый в некоторой степени ) ну а толку это обсуждать...

Мы на работе, сын после школы в 13-00 дома был, она не лежачая была, а из дома не выходила. Помогал в силу своих возможностей.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#12 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 20:05
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 43
Цитата: elche27
Цитата: Tigger power
Для чего заставлять постороннего для Вас человека любить кого-то, пусть даже ее внука. Если ей это не дано, то ничего не поделаешь, вам то от этого ни жарко ни холодно.

Два чая этому господину!
Никто никому ничем не обязан. Ни бабушка внукам, ни внуки бабушке. Лично я вот тоже чужих детей не очень. И не важно племянники они мои, или какие-нибудь дальние родственники. Да и половина людей такие же. И что? Всех их под одну гребёнку что ли?
И причём здесь какие-то сверхспособности покойной? Только из-за того, что она сказала фразу: "А не надо со мной ругаться, хуже будет." И вы, взрослые, умные люди, сразу кинулись верить в мистику и окрестили бедную старушку ведьмой?)) Мнительные какие все стали, слова им не скажи. А то, что снится, да и пусть снится. Всем покойные снятся. Да ещё и такие сны с ними бывают, нарочно не придумаешь.
Нет мистики.
Не страшно.
Не плюс.

Я вроде бы написала по-русски, черным по белому, свекровь занималась магией. Бедной "старушке" было 67 лет на момент смерти. И мы как взрослые умные люди держались от нее подальше. И любовь мне ее была не нужна, ни для себя, ни для сына. И маму свою отругала и не раз, за этот звонок. Вы маме моей объясните, как можно не любить детей и внуков. Ее ответом будет-нечего тогда рожать.
Зарегистрирован: 22.05.2017
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