Монета

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:32

Nick.Yudin Просмотров: 1 192 Комментарии: 17 +26 Вчера, 19:32 by

Однажды мы с родителями и их друзьями из другого города (семейная пара Антон, Даша и сын Валера) поехали отдыхать на Чёрное море, а именно, в посёлок Сукко, что примерно километров 15 от Анапы. Мы очень быстро сдружились с Валеркой и занимались всякими чудачествами. Было нам на тот момент 13-14 лет, в голове ветер и незамысловатые игры, типа «Тебе слабо». Вообще мы на протяжении всего отдыха брали друг друга на слабо, палку не перегибали в этом плане.В один из дней мы с родителями пришли на пляж, расположились и принялись вялиться на солнце. В скором времени в голову пришла идея не просто поплескаться в воде и понырять с масками, а пойти половить крабов. Схватив маски и сказав родителям, что пойдём ловить крабов у подножья горы, мы отправились на охоту. Заныривали на мелководье, переворачивали камни и разгребали различную растительность руками. Под одним из таких камней Валерка обнаружил довольно интересную вещицу. Странная старая монета, которая была просверлена ближе к грани, чем-то напоминало кулон. Она была чуть ли не чёрного цвета, видимо, окислилась от обилия соли в воде. Изображение на монете напоминало человеческий портрет, но сказать, что именно, для нас тогда было сложно.Короче, на радостях жизни достал ее и, тут же забыв про крабов, побежал хвастаться родителям своей находкой. Восхищение не заставило себя долго ждать. Чуть ли не с ходу отец его определил и материал, и место, откуда появилась на свет чудесная находка. Серебренная монета «Горгиппия», и продать ее можно за неплохую сумму. Вот только дырка в ней, которой быть там не должно, существенно снижала ценность монеты или вообще чуть ли не обесценивала ее. Дело сути не меняет, находку эту Валерка наотрез отказался отдавать родителям, продадут ведь, а тут старинный кулон сделает и будет носить как память. На следующий день монета уже красовалась у него на шее. Гордости не было предела.Но время неутомимо текло, и отпуск подошёл к концу. Разъехались мы по своим местам, все вокруг приняло обычный оборот. Но через месяц в квартиру раздался телефонный звонок.Звонила тетя Даша и интересовалась, хорошо ли я себя чувствую и т.д. Рассказала, что после приезда домой Валера заболел. Стал мало есть, закрылся в себе и вёл себя странно. Раньше за ним не наблюдалось агрессии, сейчас же он злится и орет по каждому малейшему поводу. "По началу мы с мужем списывали это на переходный возраст, но в последние дни он стал резко терять в весе, кожа стала бледной. Он говорит, что чувствует себя хорошо, но материнское сердце не обманешь". После разговора мама спросила у меня, наблюдал ли я какие то плохие изменения в себе. Я, естественно, ответил, что чувствую себя прекрасно.Прошло ещё примерно месяца три, вновь звонила тётя Даша. Рассказала, что, как бы ни упирался Валера, они обратились в больницу. Его положили на обследование, но никакой причины обезвоживания организма не нашли. Он прям угасал на глазах, но по-прежнему твердил, что не чувствует себя плохо. "Мы с мужем, как могли, приезжали в больницу и дежурили рядом с сыном. И вот в один из вечеров, когда я сидела в коридоре и читала книгу, ко мне подошёл дедушка. Представился, спросил, я ли мама Валеры.- У меня внучка Светлана лежит с ним в одной палате. Я, когда приходил ее навещать, заметил, что у вашего сына на шее висит кулон в виде монеты. Снимите его, он плохо на него влияет.Поговорили минут пять и распрощались. Естественно, я не верила в странное влияние. На следующий день я сидела в палате и ждала, когда сына привезут с процедур, он уже сам не мог ходить, и его возили на коляске. Познакомилась с девочкой Светой, я была в шоке, когда узнала, что дедушка у неё умер год назад. Но тогда кто это был в коридоре? Странные чувства тогда меня окутали, и я приняла решение снять эту чертову монету. И ночью, когда Валера спал, я аккуратно ножницами перерезала капроновую нить и сняла ее с шеи. Наутро сын был настроен агрессивно, кричал, где его кулон, и т.д.Когда приехал муж в больницу, я отдала ему монету и сказала выбросить ее. Уже через час после того, как муж уехал, Валера стал потихоньку успокаиваться. Тут я окончательно поверила, что монета эта не простая. На следующий день, Валера с аппетитом уплетал не вкусную больничную еду. Он спросил, где его монетка. Я уж испугалась, что он опять про неё заговорил. Но тут же он сам себя сбил с мысли и сказал, что, наверное, потерял ее. С этого момента про неё я больше не слышала от него. Он стал набирать в весе и пошёл на поправку. А монету муж куда-то увёз и закопал. И не говорит, где он это сделал. Будет лучше, если она больше никому не попадёт в руки".

Ключевые слова: Монета море проклятие болезнь авторская история

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