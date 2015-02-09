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Истории из жизни

Монета

Однажды мы с родителями и их друзьями из другого города (семейная пара Антон, Даша и сын Валера) поехали отдыхать на Чёрное море, а именно, в посёлок Сукко, что примерно километров 15 от Анапы. Мы очень быстро сдружились с Валеркой и занимались всякими чудачествами. Было нам на тот момент 13-14 лет, в голове ветер и незамысловатые игры, типа «Тебе слабо». Вообще мы на протяжении всего отдыха брали друг друга на слабо, палку не перегибали в этом плане.

В один из дней мы с родителями пришли на пляж, расположились и принялись вялиться на солнце. В скором времени в голову пришла идея не просто поплескаться в воде и понырять с масками, а пойти половить крабов. Схватив маски и сказав родителям, что пойдём ловить крабов у подножья горы, мы отправились на охоту. Заныривали на мелководье, переворачивали камни и разгребали различную растительность руками. Под одним из таких камней Валерка обнаружил довольно интересную вещицу. Странная старая монета, которая была просверлена ближе к грани, чем-то напоминало кулон. Она была чуть ли не чёрного цвета, видимо, окислилась от обилия соли в воде. Изображение на монете напоминало человеческий портрет, но сказать, что именно, для нас тогда было сложно.

Короче, на радостях жизни достал ее и, тут же забыв про крабов, побежал хвастаться родителям своей находкой. Восхищение не заставило себя долго ждать. Чуть ли не с ходу отец его определил и материал, и место, откуда появилась на свет чудесная находка. Серебренная монета «Горгиппия», и продать ее можно за неплохую сумму. Вот только дырка в ней, которой быть там не должно, существенно снижала ценность монеты или вообще чуть ли не обесценивала ее. Дело сути не меняет, находку эту Валерка наотрез отказался отдавать родителям, продадут ведь, а тут старинный кулон сделает и будет носить как память. На следующий день монета уже красовалась у него на шее. Гордости не было предела.

Но время неутомимо текло, и отпуск подошёл к концу. Разъехались мы по своим местам, все вокруг приняло обычный оборот. Но через месяц в квартиру раздался телефонный звонок.Звонила тетя Даша и интересовалась, хорошо ли я себя чувствую и т.д. Рассказала, что после приезда домой Валера заболел. Стал мало есть, закрылся в себе и вёл себя странно. Раньше за ним не наблюдалось агрессии, сейчас же он злится и орет по каждому малейшему поводу. "По началу мы с мужем списывали это на переходный возраст, но в последние дни он стал резко терять в весе, кожа стала бледной. Он говорит, что чувствует себя хорошо, но материнское сердце не обманешь". После разговора мама спросила у меня, наблюдал ли я какие то плохие изменения в себе. Я, естественно, ответил, что чувствую себя прекрасно.

Прошло ещё примерно месяца три, вновь звонила тётя Даша. Рассказала, что, как бы ни упирался Валера, они обратились в больницу. Его положили на обследование, но никакой причины обезвоживания организма не нашли. Он прям угасал на глазах, но по-прежнему твердил, что не чувствует себя плохо. "Мы с мужем, как могли, приезжали в больницу и дежурили рядом с сыном. И вот в один из вечеров, когда я сидела в коридоре и читала книгу, ко мне подошёл дедушка. Представился, спросил, я ли мама Валеры.

- У меня внучка Светлана лежит с ним в одной палате. Я, когда приходил ее навещать, заметил, что у вашего сына на шее висит кулон в виде монеты. Снимите его, он плохо на него влияет.

Поговорили минут пять и распрощались. Естественно, я не верила в странное влияние. На следующий день я сидела в палате и ждала, когда сына привезут с процедур, он уже сам не мог ходить, и его возили на коляске. Познакомилась с девочкой Светой, я была в шоке, когда узнала, что дедушка у неё умер год назад. Но тогда кто это был в коридоре? Странные чувства тогда меня окутали, и я приняла решение снять эту чертову монету. И ночью, когда Валера спал, я аккуратно ножницами перерезала капроновую нить и сняла ее с шеи. Наутро сын был настроен агрессивно, кричал, где его кулон, и т.д.

Когда приехал муж в больницу, я отдала ему монету и сказала выбросить ее. Уже через час после того, как муж уехал, Валера стал потихоньку успокаиваться. Тут я окончательно поверила, что монета эта не простая. На следующий день, Валера с аппетитом уплетал не вкусную больничную еду. Он спросил, где его монетка. Я уж испугалась, что он опять про неё заговорил. Но тут же он сам себя сбил с мысли и сказал, что, наверное, потерял ее. С этого момента про неё я больше не слышала от него. Он стал набирать в весе и пошёл на поправку. А монету муж куда-то увёз и закопал. И не говорит, где он это сделал. Будет лучше, если она больше никому не попадёт в руки".

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:32
Вчера, 19:32 by Nick.YudinПросмотров: 1 192Комментарии: 17
+26

Ключевые слова: Монета море проклятие болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 19:45
+8
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4055|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 842
Монета вела себя как настоящий крестраж. fearful Вообще, к находкам нужно относится осторожнее, мало ли кто и что потерял. А может, и не потерял вовсе, а нарочно подложил. 316
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 19:48
+3
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 323
Если бы я нашла такую монету, я бы тоже повесила ее себе на шею. Если бы я была мамой Валеры, я бы тоже сняла ее с сына, пока он спит. Думается - правдивая история.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 19:58
+7
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Репутация: (2554|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 105
А енто чего нонче мода такая лиц разного полу в одну палату класть? Ой ой! Так и до греха не долго.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:16
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (452|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 125
Цитата: conjure one
А может, и не потерял вовсе, а нарочно подложил.

всё может быть.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Tigger power
Вчера, 20:20
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1071|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 145
Цитата: Баба Клава
чего нонче мода такая лиц разного полу в одну палату класть?

Это же детское отделение бабуля, тем более он уже сам ходить не мог) Кто то видимо также избавился от этой монеты в свое время. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Баба Клава
Вчера, 20:39
+7
Группа: Авторы
Репутация: (2554|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 105
Цитата: Tigger power
Это же детское отделение бабуля,

Так и что? В путних то учреждениях девочек от мальчиков отдельно кладут, приходилося мне в жизни работать в детской больнице. Давно енто было, а как теперича я не знаю, даже и представить страшно. Вот ты б свою дочь,Тигруля, с парнем 15 летним в одной палате оставила? Пофиг что он не ходит, глазами то он плюскает по сторонам. Девочкам и переодеться надобно да и вообще разные там дела. Уколы в задницу как при парне колоть им станешь? Да и парнише лежачему в утку писать при девочках наверно неприятно. Кто знает как там сейчас в больницах нонешних дела обстоят? Отпишитесь плиз для бабули.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#7 написал: Tigger power
Вчера, 20:58
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1071|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 145
Цитата: Баба Клава
Кто знает как там сейчас в больницах нонешних дела обстоят?

Нонче бабуля в больницах сплошной бардак, сына я положила на обследование в прошлом году, не с девками конечно положили, а с малышами и их мамашами, в палате как говорится не дыхнуть ну и т.д. короче бордель полный, на кой спрашивается 16 молодцу было с тетехами лежать, а лежал куда деваться, а ты говоришь с девчонками нельзя)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#8 написал: Волжская О.В.
Вчера, 21:43
+8
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 366
Я в медицине проработала свыше 15 лет. Первый раз слышу что мальчиков и девочек в одну палату клали.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#9 написал: orderly
Вчера, 21:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 387
Знакомый сделал мне несколько , секир перуна , ( оригинал из кургана - методом сырой резины или как то очень похоже ) . Разница - оригинал бронза , копия серебро . Одел себе и старшему ( на тот момент ему лет 11 было ). Меня - сны тяжёлые , мутные стали одолевать , старшего конфликты в школе и на тренировках . По его личной просьбе - с себя снял топорик и ему сказал - не нравится , конечно не носи . С амулетами не надо шутить . Оба крещёные . Фото могу сделать .
Зарегистрирован: 2.05.2015
 
#10 написал: Летяга
Вчера, 21:45
+2
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Группа: Модераторы
Репутация: (9119|-3)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 647
Похожа?

Вот уже вторая за недолгое время история, где зло было связано с серебряным предметом. Как так? Вроде серебро - чистый металл, эффективный против всякой дряни. Или не всякой?
Кто-нибудь точно знает? Не фантазирует по поводу (это я и сама умею), а точно знает?
Истории +++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#11 написал: Баба Клава
Вчера, 22:20
+2
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Публикаций: 41
Комментариев: 2 105
Цитата: Tigger power
Цитата: Баба Клава
Кто знает как там сейчас в больницах нонешних дела обстоят?

Нонче бабуля в больницах сплошной бардак, сына я положила на обследование в прошлом году, не с девками конечно положили, а с малышами и их мамашами, в палате как говорится не дыхнуть ну и т.д. короче бордель полный, на кой спрашивается 16 молодцу было с тетехами лежать, а лежал куда деваться, а ты говоришь с девчонками нельзя)))

Ой, Тигруля, правда бардак. В 16 лет это уже взрослый стационар должен быть. Скоро такими темпами и пенсионеры в детских больницах до самой смерти будут мудями своими трясти. Куда мир катится? Мож на выборы сходить?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#12 написал: Космонасть
Вчера, 22:50
+2
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Репутация: (213|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 509
Чет ужасти какие-то у вас творятся в больницах, я первый раз слышу, чтоб парня 16-ти лет положили в одну палату с мамочками и детьми,жесть...
Насчет монетки - хорошо, что я в детстве не находила ничего подобного, тоже бы нацепила))
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#13 написал: Deam
Вчера, 22:59
+1
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Комментариев: 6
Творческая, сто пудов)
Зарегистрирован: 29.06.2016
#14 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 00:32
0
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Репутация: (129|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 233
Цитата: Летяга
Похожа?

Вот уже вторая за недолгое время история, где зло было связано с серебряным предметом. Как так? Вроде серебро - чистый металл, эффективный против всякой дряни. Или не всякой?
Кто-нибудь точно знает? Не фантазирует по поводу (это я и сама умею), а точно знает?
Истории +++++

Я к сожалению не видел монету в живую, историю мне рассказывал мой тесть. А ему его друг, сын которого с Валерой крабов ловили.
Хотя по описанию вроде подходит, вот только состояние хуже у неё было)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#15 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 02:07
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Публикаций: 4
Комментариев: 278
Цитата: Баба Клава
Цитата: Tigger power
Цитата: Баба Клава
Кто знает как там сейчас в больницах нонешних дела обстоят?

Нонче бабуля в больницах сплошной бардак, сына я положила на обследование в прошлом году, не с девками конечно положили, а с малышами и их мамашами, в палате как говорится не дыхнуть ну и т.д. короче бордель полный, на кой спрашивается 16 молодцу было с тетехами лежать, а лежал куда деваться, а ты говоришь с девчонками нельзя)))

Ой, Тигруля, правда бардак. В 16 лет это уже взрослый стационар должен быть. Скоро такими темпами и пенсионеры в детских больницах до самой смерти будут мудями своими трясти. Куда мир катится? Мож на выборы сходить?

за кого?)))
Зарегистрирован: 22.03.2013
#16 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:36
+2
Онлайн
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Публикаций: 431
Комментариев: 3 841
Цитата: Баба Клава
Куда мир катится? Мож на выборы сходить?

Выбрать то выберем, да что изменится? Как был "срачь" в больницах, так и будет. Это только по телику показывают передовые технологии в медицине, а по большей части - больницы не имеют нормального современного оборудования и размещение больных тоже имеет место "ненормальности" в силу "некоих обстоятельств и финансирования"
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
#17 написал: DRUID
Сегодня, 07:27
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 36
Никогда не берите чужие талисманы и драгоценности!!! Они таят в себе огромное скопление энергии своего хозяина и она не всегда позитивная. Для мальчика монета была кладом, который он нашёл, но клад всегда несёт опасность.
Зарегистрирован: 26.01.2018
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