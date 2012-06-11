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Истории из жизни

Агата

Мое детство пришлось на конец 60-х годов. Я была хилым, болезненным ребенком, и большая часть моих детских воспоминаний связана с больницами и врачами. Вообще-то, когда ребенка кладут в больницу, положено, чтобы родители были рядом. Но мои никогда рядом не были ни в больнице, ни дома. Мне они запомнились, как пара веселых бесшабашных волосатиков, которые шумно появлялись на пороге нашей квартиры, выбрасывали из рюкзаков грязные вещи, громко кричали, смеялись, купались и через день-два опять пропадали на несколько месяцев.

- Мама, возьмите меня с собой!
- Возьмем в следующий раз, если будешь себя хорошо вести! – хохотала мама.

Мне казалось, что они приходят из какого-то сказочного мира, не очень хорошо пахнущего, но такого интересного. Я расспрашивала о них Агату. Но она моих романтических фантазий не разделяла и не любила говорить об «этих бродяжках».

Агата - это моя бабушка. Но я никогда не называла ее так, потому что на бабушку Агата Яновна была похожа меньше всего на свете. Всегда в строгом костюме, на каблуках, с высоко зачесанными волосами, подтянутая, ухоженная, она преподавала в институте философию и идеологические дисциплины.

У нас с Агатой была страшная тайна: она заставляла меня молиться. Каждое утро, как только проснешься, надо было прочесть одну молитву, и об этом никто не должен был знать, даже родители. Если я выскакивала из постели, забыв о молитве, – меня ждал суровый выговор, лишение сладкого, игрушек или прогулки. В общем, держала меня Агата в строгости, несмотря на мои хвори.

Это случилось в больнице, где мне предстояла очередная операция. Только став взрослой, я поняла, чем тогда рисковала Агата, уговорив врачей оставить мне нательный крестик.

Я уже лежала на каталке в коридоре, когда Агата наклонилась ко мне и сказала:
- Как только ее увидишь, сразу же читай нашу молитву.
- При чужих же нельзя?
- Сегодня все можно…

Кого Агата имела в виду, я поняла, когда меня везли по коридору. «Она» - это огромного трехметрового роста женщина в белой одежде до пола с золотистыми волосами. Она появилась из ниоткуда прямо перед каталкой и, сфокусировав на мне взгляд, бросилась ко мне. Ее лицо было очень красиво, но такого зловещего выражения я никогда не видела у людей. Я в ужасе позабыла все слова, и когда это лицо нависло надо мной, я зажмурилась, схватилась рукой за крестик и закричала в голос:
- Боженька, помоги мне! - и потом истерически начала выкрикивать слова молитвы.

Когда я открыла глаза, увидела над собою испуганные лица санитарок, прибежал врач и заорал на Агату, что это она устроила тут мракобесие. Я точно помню, что видение у меня было до операции, а не в наркозном бреду. Операцию, кстати, из-за этого случая тогда отложили на несколько часов.

После операции я еще долго болела и в школу пошла почти в 9 лет, уже в интернате. В тот год погибли мои любимые веселые волосатики, всегда предпочитавшие кочевую жизнь семейному уюту. А еще через полгода ушла из жизни Агата, навсегда унеся с собой все свои тайны, которые я так и не успела у нее узнать.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31 by ninikkaПросмотров: 878Комментарии: 11
+21

Ключевые слова: Агата больница операция молитва авторская история

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Комментарии

#1 написал: Белая Королева
Сегодня, 11:48
0
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Комментариев: 431
Агата что-то знала...
Зарегистрирован: 11.06.2012
 
#2 написал: Schwindler
Сегодня, 11:49
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 1
Главное - не забывать слова молитвы. Так, на всякий пожарный...
+
Зарегистрирован: 3.02.2018
#3 написал: ZelD
Сегодня, 12:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 169
На детях гениев природа отдыхает, что было доказано в очередной раз. Интересно, если бы Агата ничего не сказала, может быть ничего и не было бы? Ребенок ждал чего-то, сам не зная чего, вот и дождался. плюс
Зарегистрирован: 17.02.2017
#4 написал: Madam Papillon
Сегодня, 12:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 99
Интересно, а какая была молитва? Православная? Или просто какой заговор?
Мне кажется, что не просто так, через полгода, ушла женщина, которую бабушкой назвать язык не поворачивался. Знала она, что-то такое, не понятное пока нам. Может и жизнью своей пожертвовала ради внучки?
Зарегистрирован: 5.10.2016
#5 написал: Летяга
Сегодня, 12:49
+4
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9069|-3)
Публикаций: 343
Комментариев: 6 617
Хорошая и странная история. У меня много вопросов появилось, но к основному сюжету они отношения не имеют.
Автору от жизни досталось.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 13:21
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1043|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 101
История хорошая и изложена отлично просто. Кто это - Она, смерть? наверное, а Агата умерла скорее от такой страшной потери, не смогла перенести. Вопросов конечно много и порассуждать можно. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#7 написал: грустное_облачко
Сегодня, 15:00
+2
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Репутация: (75|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 73
История замечательная, оставляет много вопросов и особое послевкусие...

Будет в лучших.

Плюс
Зарегистрирован: 30.10.2016
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 15:37
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (518|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 201
мне всегда детей жалко, предоставленных на воспитание бабушкам и дедушка. Не спорю, наверняка некоторым лучше с бабушками чем с нерадивыми родителями. Но жалко потому, что вот так они живут и мечтают, когда эти "волосатики" придут и не уйдут больше никогда или же возьмут хоть разочек с собой и т.п.
печальная история.
от меня +
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#9 написал: Nadezhda9
Сегодня, 16:56
+1
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Репутация: (9|0)
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Комментариев: 210
Плюс+++++++ Жалко и девочку и Агату
Зарегистрирован: 4.10.2016
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:23
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 215
Жаль, что Агата так рано ушла, может потом открыла бы много интересных тайн. Спасибо, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#11 написал: семишна
Сегодня, 17:25
0
Онлайн
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Публикаций: 4
Комментариев: 118
Добрая история! С бабулями жить хорошо!
Зарегистрирован: 26.07.2015
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