Верите ли вы в амулеты и талисманы? Да, я верю; У меня есть свой талисман; Нет, в амулеты и талисманы я не верю, это всё выдумка.



Чёрный с белым глазком

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:30

Ernesta Просмотров: 262 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 11:06 by

Каждый во что-то верит в этой жизни. Думаю, что многие из нас имеют какие-то свои особые приметы и вещи, приносящие удачу. Проще говоря, амулеты. Вот об одном таком амулете я и хочу сегодня рассказать.У меня есть тётка, сестра моей мамы. Всю жизнь она прожила как у Христа за пазухой. Толком не работала, так, иногда от скуки если, подрабатывала музыкальным руководителем в детском саду. Её муж был довольно известным шеф-поваром в Москве, в своё время работал на даче у Брежнева.Это я всё к тому, что у тётушки моей и шубы были, и золото-брильянты в натуральном смысле слова. И тут, в какой-то лавке с камнями, она купила маленький кулончик. Ну, ничего особенного, малюсенькая бусина из чёрного агата с белым глазком. Тётка и сама не знала, с чего ей так захотелось этот кулончик, руки, что называется, сами потянулись. И вот, рядом с массивными золотыми цепями, она водрузила на шее незамысловатый камешек на шнурочке.Вроде бы ничего особенного, но после этого началась у них в семье сплошная полоса везения и крупных приобретений. Бедными они и так никогда не были, щедро помогая всем родственникам, отчего на крупные покупки вечно не хватало нужной суммы. А тут уже и времена другие настали, девяностые. Дядьке моему должность хорошую предложили - шеф-повар в валютном ресторане, в самом центре.Дом они купили (бревенчатый сруб) где-то в Рязани и привезли его в ближнее Подмосковье, поставили на участке земли, что купили заранее. Всё, согласно плану участка и коммуникаций, было уточнено и согласовано, препятствий никаких, только обустраивай.Сказка продолжалась ровно до того момента, пока тётка не обнаружила пропажу своего талисмана. Снимать она его не снимала никогда, а это значит, что шнурок оборвался.У тётки началась паника. Она методично, в течение месяца, переворачивала всю квартиру, потом перекинулась на изучение загородного участка и дома, потом ходила с опущенной головой по дорожкам на улице, там, где её основные маршруты пролегали. Оторвало её от этих занятий одно ужасное происшествие, но расскажу по порядку.Буквально сразу после пропажи талисмана на дядьку наехали какие-то службы, мол, угол дома попал аккурат на участок, где кабель электрический проходит, и выставили ему сумму - какие-то бешеные миллионы. Но это еще ничего по сравнению с другой напастью.Не буду вдаваться в подробности, но совладельцев ресторана, где работал дядька, было трое. Один из них проворовался и подставил моего родственника. Короче говоря, дядю моего "заказали".В бегах всей семьёй они находились около полугода, пока ребята не разобрались, в чём дело, и не грохнули своего итальянского партнёра.А теперь самое интересное.Прошло семь лет с того момента, как тётка потеряла свой чёрный агат. Она почти уже о нём и не говорила, так, изредка, как вдруг он к ней вернулся сам. Да как!На Домодедовском рынке тётка купила несколько кило картошки. Придя домой и высыпая картошку на газетку, тётка ругалась на продавцов-мошенников, что с килограммом картошки ещё и полкило земли в придачу продают. И вот, среди этой самой земли, она вдруг заметила знакомую бусину. Не веря своим глазам и счастью, тётка понеслась к крану с водой. Отмыла и ахнула. Ну, точно! Её амулетик, вот и белый глазик сбоку.Такого вселенского счастья я не видела больше ни у кого и никогда.Надо ли говорить, что как только амулет занял своё законное место, дела в семействе опять пошли в гору, всё как-то стало налаживаться. И дядька мой теперь уже построил огромный дом, о котором даже и не мечтал.Много лет с тех пор прошло, но амулет тётка с шеи не снимает. Она готова потерять и подарить что угодно, но только не маленькую чёрную бусинку с белым глазком.

Ключевые слова: Талисман бусина агат дом авторская история.

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