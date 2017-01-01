Икар и Агата

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 3 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:24 by

Икаром назвали меня,Полётами грезил всегда.О, время течёт как вода...Лакей - то судьба не моя!Естественна тяга летать.Трудился и крылья создал!Ехидный сограждан оскал -Ловушкой пытался мне стать...Ярчайшее Солнце горит,Но ветер прохладу несёт.А люди твердят: он умрёт.Дурак, солнце жарко палит!Взмахнул я крылами, и вот -Свершилось моё волшебство!Естественно, что колдовствоМеня вдаль на крыльях несёт.И люди, ехидство забыв,Великим назвали меня!Огромную зависть храня,Любовною маской прикрыв.Я к солнцу лететь не стремлюсь,Моя лишь со мною мечта.О, пусть вся уйдёт суета...Я волен и не разобьюсь!И к ведьме из дальних лесов,Конечно же, я возвернусь.Агата, тебе я клянусь,Расстаться с тобой не готов!И помня оскалы людей,Агата, я к ним не вернусь.Гнетёт ли меня меня злая грусть?А нет её. Крылья сильней!Таинственны тропы лесов,А мы познаём тайны фраз.В полуночный призрачный часМы сложим легенды из слов.Елены Прекрасной чертыСовместны с твоими, вот знак.Ты знаешь, скажу снова так:Елены прекраснее ты!Не станешь улыбки скрывать,А я же в ответ улыбнусь.Волшебница, сердцем клянусь,С тобою мечтаю летать!Елена не сможет простить,Грозиться убийством начнёт...Да только сильней наш полёт!Агата, нас вновь не убить.

Ключевые слова: Икар ведьма крылья полет любовь авторский стих

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