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Стихи

Икар и Агата

Икаром назвали меня,
Полётами грезил всегда.
О, время течёт как вода...
Лакей - то судьба не моя!

Естественна тяга летать.
Трудился и крылья создал!
Ехидный сограждан оскал -
Ловушкой пытался мне стать...

Ярчайшее Солнце горит,
Но ветер прохладу несёт.
А люди твердят: он умрёт.
Дурак, солнце жарко палит!

Взмахнул я крылами, и вот -
Свершилось моё волшебство!
Естественно, что колдовство
Меня вдаль на крыльях несёт.

И люди, ехидство забыв,
Великим назвали меня!
Огромную зависть храня,
Любовною маской прикрыв.

Я к солнцу лететь не стремлюсь,
Моя лишь со мною мечта.
О, пусть вся уйдёт суета...
Я волен и не разобьюсь!

И к ведьме из дальних лесов,
Конечно же, я возвернусь.
Агата, тебе я клянусь,
Расстаться с тобой не готов!

И помня оскалы людей,
Агата, я к ним не вернусь.
Гнетёт ли меня меня злая грусть?
А нет её. Крылья сильней!

Таинственны тропы лесов,
А мы познаём тайны фраз.
В полуночный призрачный час
Мы сложим легенды из слов.

Елены Прекрасной черты
Совместны с твоими, вот знак.
Ты знаешь, скажу снова так:
Елены прекраснее ты!

Не станешь улыбки скрывать,
А я же в ответ улыбнусь.
Волшебница, сердцем клянусь,
С тобою мечтаю летать!

Елена не сможет простить,
Грозиться убийством начнёт...
Да только сильней наш полёт!
Агата, нас вновь не убить.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:24 by ЭвиллсПросмотров: 3Комментарии: 0
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Ключевые слова: Икар ведьма крылья полет любовь авторский стих

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