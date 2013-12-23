Слезы Мальвины

Nick.Yudin Просмотров: 183 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 11:40 by

У нас на 8 этаже жила семья алконафтов, которая состояла из мужика и его жены. Каждый божий день их рацион включал в себя пару бутылок самогонки или, если на дворе праздник, то они могли себе позволить и паленую водовку. Терроризировали весь подъезд своими разнообразными выкидонами, то в трусах попутает квартиру и долбиться соседям, то смертельную битву могли посреди ночи устроить. Короче, живут и приносят только пользу всем вокруг. Была у них кошка, белая с голубыми глазами. Умная до одурения, Мальвиной ее нарекли. Часто ее выкидывали из квартиры, так как мешала их празднику жизни, мяукала и просила хозяев накормить ее. В общем, ходила по подъезду и мяукала, в надежде что добрый человек ее подкормит. И конечно же многим было жалко кошку, она же не виновата, что хозяева оказались отборными мучителями кошачьей души. Если видели или слышали ее в подъезде, обязательно покормят. Ее даже одна женщина хотела забрать себе, но любители литрбола как-то прознали куда пропала их любимица, устроили женщине скандал и получили ее обратно. Наверное в этот момент ее милая мордашка и голубые глазища умоляли не отдавать ее обратно. С этих самых пор перестала она появляться в подъезде.На три этажа ниже жила молодая семья, муж (Олег) с женой (Саша) и дочка 7-8 лет (Василиса). Как то раз на утро девочка спросила у мамы:- Мама, а ты пустила Мальвину к нам домой ночевать?На что мать спросила, почему она об этом говорит?- Я видела сегодня вечером, как она зашла к нам в туалет, а когда я побежала за ней, ее там уже не было. Вот и спрашиваю. Как и принято, списали на бурную фантазию ребёнка.В эту же ночь все улеглись спать. Мирный сон Александры потревожил пушистый комок в ногах. Открыв глаза, она сквозь ночные сумерки разглядела белую кошку, которая сидела в ногах и пялилась на хозяйку квартиры. В миг она спрыгнула и устремилась мирной походкой в туалет. Естественно, Александра разбудила мужа и сообщила, что у нас кошка какая-то в квартире, на Мальвину похожа. Пошли в туалет, но никакой кошки там не оказалось. Помимо этого Олег заметил на потолке пятно от сырости. Неужели соседи подтопили, или может быть ещё что-то. В общем, на утро пятно выросло в 2 раза. В туалете стоял весьма неприятный запах. Думали, ну точно соседи, проверили, вроде у них сверху все нормально. Единственное, что сосед говорит, что вода в унитаз плохо смывается. Решили позвонить в ЖКО, вызвали сантехника. Записал и сказал, что придет завтра и во всем разберётся. Ну, что поделать, завтра так завтра. В эту ночь Мальвина снова потревожила хозяев, только уже не появлением, а жалобным мяуканьем со стороны туалета. Когда Олег в очередной раз пошёл в туалет, мяукание не прекратилось. Звук был глухой и поступал сверху, а если быть точнее в том же месте где разрасталось желтое пятно. На утро пришёл долгожданный сантехник и после всех проверок выявился засор в канализации, который привёл к небольшой протечке где-то под потолком. Не могу рассказать о всех махинациях, которые там проводились, но после успешной прочистки из трубы извлекли кошачий трупик, который застрял в сливе. Из за грязи и всевозможных отходов человеческого организма в нем еле узнавалась та самая Мальвина. Начались разборки,пошли к хозяевам кошки, но наши всеми любимые соседи не открывали дверь. Тут кто-то вспомнил что недавно на днях у них опять был «Mortal kombat” в квартире. Вызвали полисменов. Что там происходило дальше, мне, к сожалению, не известно. Знаю, что мужика нашли мертвым, умер от инсульта, а его суженная пропала. Куда ушла - не известно. В общем, так и не выяснили, как оказалась кошка в сливе, думаем что алкаши ее спустили в унитаз. А Александра, как оказалось, и была той молодой женщиной, которая однажды хотела забрать себе кошку. Видимо, уже после ужасной смерти Мальвина решила обратиться к ее семье.

Ключевые слова: Кошка каналы алкашка алкаши духи

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