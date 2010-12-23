40.5 по Цельсию

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:46

Тот самый Галаперидол Просмотров: 767 Комментарии: 31 +12 Вчера, 17:46 by

Я не стану отрицать, что вся эта история - лишь игра моего воображения, но вы попробуйте понять, каково мне было... Пусть даже если мистикой тут и не пахнет.Дело было году так в 2014, летом. У меня есть брат, у нас с ним немного разные тусовки: у него куча друзей, а у меня пара-тройка тех, с кем я провожу иногда время.Тогда особо ничего не предвещало беды, но после одной из прогулок брат подцепил где-то воспаление лёгких, пролежал с ним неделю дома по воле наших... не шибко профессиональных работников больницы.Короче, заразил он нас всех, но я не подозревал, да и никто не подозревал, мы просто чувствовали себя, как при гриппе, а потому закидывались типичными препаратами.В одну из ночей, на прогулке с нашей общей компанией, я заметил, что мне как-то странно холодно, не по-летнему холодно, а прямо... холодно! И я заметил, что я один сижу почти в трех куртках... Тут-то я и почувствовал, что пора домой, пока не стало совсем хреново.Добравшись до дома, я пошел на второй этаж спать, ибо чувствовал себя уже совсем не очень. Я надеялся, что сон меня немного подлечит.Ночью мне снились кошмары, начиная от парусников в Антарктиде, заканчивая марширующими кем-то там по каким-то площадям, и все это сопровождалось неимоверно горячей подушкой и ледяным одеялом. В итоге я не выдержал и проснулся, а прийти в себя было сложно, состояние было полубредовое. Я, покачиваясь, сидел на кровати и не придумал ничего лучше, чем спуститься вниз и попить воды и, может, что-то выпить, лишь бы не отъехать до утра.Небольшое отступление.Второй этаж, где я спал, - просторное помещение треугольной формы, с окнами на торцах, а потолок не был отделан, и там были просто распирающие балки, устроенные довольно часто. Сквозь весь второй этаж подходит печная труба, прямо в центре помещения. Из-за такой формы помещения и расположения окон, даже при интенсивном лунном свете, видно только освещенные области у окон, само же помещение остаётся окутанным мраком.В общем, встал я что-то выпить, чтобы до утра не отъехать. Дошел до лестницы, которая ведёт вниз, оглянулся на кровать... и получил глубокий ступор: на всем втором этаже я увидел кучу повешенных, прямо на каждой балке. Их было, наверное, с двадцать, а может, и больше, я не знаю. Это навскидку - как помню.Но самое страшное было то, что я увидел, как кто-то выглядывает на меня из-за трубы, такой темный силуэт. Он как будто прятался за трубой, но при этом с интересом меня пытался рассмотреть, а может, изучить, я не знаю.В гляделки мы играли около минуты.Но... я не испугался, скажу честно, я чувствовал, как мне плохо. Кажется, я понимал, что это болезнь играет со мной в игры разума, и, собственно, не поддался эмоциям. Я сказал себе: "Спокойно, просто иди пей "Риниколд" и все".Спустился, выпил... а утром очнулся спящим за столом в той же кухне, наверное, я вырубился.В итоге меня наутро госпитализировали и уложили в инфекционное отделение, диагностировали у меня обоюдоострое воспаление. Лечился долго, но, как видите, вылечился.Спасибо за внимание, может, ещё что вспомню.

Ключевые слова: Болезнь видение тень жар температура авторская история

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