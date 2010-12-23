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Истории из жизни

40.5 по Цельсию

Я не стану отрицать, что вся эта история - лишь игра моего воображения, но вы попробуйте понять, каково мне было... Пусть даже если мистикой тут и не пахнет.

Дело было году так в 2014, летом. У меня есть брат, у нас с ним немного разные тусовки: у него куча друзей, а у меня пара-тройка тех, с кем я провожу иногда время.
Тогда особо ничего не предвещало беды, но после одной из прогулок брат подцепил где-то воспаление лёгких, пролежал с ним неделю дома по воле наших... не шибко профессиональных работников больницы.
Короче, заразил он нас всех, но я не подозревал, да и никто не подозревал, мы просто чувствовали себя, как при гриппе, а потому закидывались типичными препаратами.

В одну из ночей, на прогулке с нашей общей компанией, я заметил, что мне как-то странно холодно, не по-летнему холодно, а прямо... холодно! И я заметил, что я один сижу почти в трех куртках... Тут-то я и почувствовал, что пора домой, пока не стало совсем хреново.

Добравшись до дома, я пошел на второй этаж спать, ибо чувствовал себя уже совсем не очень. Я надеялся, что сон меня немного подлечит.
Ночью мне снились кошмары, начиная от парусников в Антарктиде, заканчивая марширующими кем-то там по каким-то площадям, и все это сопровождалось неимоверно горячей подушкой и ледяным одеялом. В итоге я не выдержал и проснулся, а прийти в себя было сложно, состояние было полубредовое. Я, покачиваясь, сидел на кровати и не придумал ничего лучше, чем спуститься вниз и попить воды и, может, что-то выпить, лишь бы не отъехать до утра.

Небольшое отступление.
Второй этаж, где я спал, - просторное помещение треугольной формы, с окнами на торцах, а потолок не был отделан, и там были просто распирающие балки, устроенные довольно часто. Сквозь весь второй этаж подходит печная труба, прямо в центре помещения. Из-за такой формы помещения и расположения окон, даже при интенсивном лунном свете, видно только освещенные области у окон, само же помещение остаётся окутанным мраком.

В общем, встал я что-то выпить, чтобы до утра не отъехать. Дошел до лестницы, которая ведёт вниз, оглянулся на кровать... и получил глубокий ступор: на всем втором этаже я увидел кучу повешенных, прямо на каждой балке. Их было, наверное, с двадцать, а может, и больше, я не знаю. Это навскидку - как помню.
Но самое страшное было то, что я увидел, как кто-то выглядывает на меня из-за трубы, такой темный силуэт. Он как будто прятался за трубой, но при этом с интересом меня пытался рассмотреть, а может, изучить, я не знаю.
В гляделки мы играли около минуты.

Но... я не испугался, скажу честно, я чувствовал, как мне плохо. Кажется, я понимал, что это болезнь играет со мной в игры разума, и, собственно, не поддался эмоциям. Я сказал себе: "Спокойно, просто иди пей "Риниколд" и все".
Спустился, выпил... а утром очнулся спящим за столом в той же кухне, наверное, я вырубился.

В итоге меня наутро госпитализировали и уложили в инфекционное отделение, диагностировали у меня обоюдоострое воспаление. Лечился долго, но, как видите, вылечился.
Спасибо за внимание, может, ещё что вспомню.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:46
Вчера, 17:46 by Тот самый ГалаперидолПросмотров: 767Комментарии: 31
+12

Ключевые слова: Болезнь видение тень жар температура авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 17:56
+10
Группа: Авторы
Репутация: (2525|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Я тоже когда ветрянкой в 44 года болела, то мужика у себя в прихожей видала. Стоял смотрел на меня. Правда температура поменьше в тот момент была.
Ну, давайте, народ, рассказывайте, у кого какие глюки были?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#2 написал: Летяга
Вчера, 18:03
+5
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 563
Цитата: Баба Клава
Ну, давайте, народ, рассказывайте, у кого какие глюки были?

Ну сны же друг другу рассказывать даже раздел специальный есть)) А глюки - они к индивидуальной реальности ближе, случаются реже, а значит - мистичней.
Я во время последнего высокотемпературного бреда/кошмара носок потеряла. Совсем.
А автору плюс и пожелание здоровья.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Nick.Yudin
Вчера, 18:04
+5
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 197
Цитата: Баба Клава
Я тоже когда ветрянкой в 44 года болела, то мужика у себя в прихожей видала. Стоял смотрел на меня. Правда температура поменьше в тот момент была.
Ну, давайте, народ, рассказывайте, у кого какие глюки были?

Я согласен что во время болезни, когда высокая температура, всякая ерезь может померещится. Хотя черт его знает, может быть от температуры третий глаз открылся?)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 18:09
+7
Группа: Авторы
Репутация: (2525|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Цитата: Летяга
А глюки - они к индивидуальной реальности ближе, случаются реже, а значит - мистичней.

Согласна. Особо меня интересуют глюки при белой горячке. Одна знакомая страдает, много рассказывает, я в ужасе. Давно бы с удовольствием историю залила, но не знаю в тему или нет. Раньше вроде за мистику не считалось и на сайте подобные истории не публиковали.

Цитата: Nick.Yudin
может быть от температуры третий глаз открылся?)

Вот в этом то и весь вопрос. Можбыть ентот глаз и у алкашей открывается?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#5 написал: Tigger power
Вчера, 18:11
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1002|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
По-моему, воспалением легких не заражаются это же как осложнение вроде, но не суть. Вот никогда глюков не видела при температуре, мне даже обидно. Повешенные все таки глюки, не духи там и т.д но интересно +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Nick.Yudin
Вчера, 18:15
+4
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 197
Цитата: Баба Клава
Цитата: Летяга
А глюки - они к индивидуальной реальности ближе, случаются реже, а значит - мистичней.

Согласна. Особо меня интересуют глюки при белой горячке. Одна знакомая страдает, много рассказывает, я в ужасе. Давно бы с удовольствием историю залила, но не знаю в тему или нет. Раньше вроде за мистику не считалось и на сайте подобные истории не публиковали.

Цитата: Nick.Yudin
может быть от температуры третий глаз открылся?)

Вот в этом то и весь вопрос. Можбыть ентот глаз и у алкашей открывается?

Сюда тогда и душевнобольных приписать можно.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#7 написал: Баба Клава
Вчера, 18:18
+8
Группа: Авторы
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Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Цитата: Летяга
Я во время последнего высокотемпературного бреда/кошмара носок потеряла.

Лен, я трусы потеряла. Пардон конечно за подробности. Купила себе стринги, мужу не понравились они, он долго возникал, потом стянул их с меня и бросил на тот конец комнаты. Когда узнал скока они стоят, он извинился, а я пообещала что буду носить их только по большим церковным праздникам, и мы попытались их найти. Перерыли всю квартиру, вместе. Уже с 2004 года ищем, ремонт делали уже несколько раз с полным выносом мебели, обои сдирали, паркет циклевали. В трусах моих походу теперича домовой рассекает. Нету их.

Цитата: Nick.Yudin
Сюда тогда и душевнобольных приписать можно.

Вполне. Есть конечно явные психи по голове шарахнутые, но есть же и те кто вроде с виду адекватный а метёт пургу.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#8 написал: Летяга
Вчера, 18:25
+3
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Комментариев: 6 563
Цитата: Nick.Yudin
Сюда тогда и душевнобольных приписать можно.

У нас "глюки" душевнобольных в Страшных Артах публиковать принято, в текстовом виде не помню))
Цитата: Баба Клава
В трусах моих походу теперича домовой рассекает.

А мой - в носке))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#9 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:26
+3
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Комментариев: 975
Может это последствия повышения температуры тела, а может показали прошлое дома.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:39
+2
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Комментариев: 3 001
smeh классные комментарии! Всем плюсы! + За историю тоже +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#11 написал: Ksenya078
Вчера, 18:40
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Комментариев: 1 205
Была у меня такая болезнь два раза с высокой температурой, очень неприятные ощущения, но глюков точно не было. Так, вырубаешься, просыпаешься по несколько раз. Фигня никчёмная снится и всё. То, что описано в истории, конечно, жутко. А комментарии повеселили))) Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#12 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:54
+2
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Комментариев: 2 048
Комментарии веселые)
Но мне непонятным осталось вот что «обоюдоострое воспаление». Это в смысле двухстороннее что ли?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#13 написал: Летяга
Вчера, 19:03
+3
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Комментариев: 6 563
Цитата: зелёное яблочко
«обоюдоострое воспаление». Это в смысле двухстороннее что ли?

Наверное. Я тоже тупила, глядя на "обоюдоострое" слово, но двухстороннее не вспомнила, переклинило))

Цитата: Reiana Flaim
а может показали прошлое дома.

И там на чердаке трупаки гирляндами висят? Мне такое прошлое скромного жилого дома представляется маловероятным))
У меня вообще сложилось впечатление, что дом новый и даже не до конца доделанный.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#14 написал: Gatta_Black
Вчера, 19:22
+2
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 350
В 20 лет болела желтухой (тогда эпидемия в городе была из-за водопровода). Температура была 41,2. Так я и мёрзла постоянно, и фигню какую-то посреди ночи над кроватью видела... При высокой температуре ещё и не такое бывает.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#15 написал: conjure one
Вчера, 20:29
+3
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 810
Цитата: Летяга

Цитата: Баба Клава
В трусах моих походу теперича домовой рассекает.

А мой - в носке))


О, неделя высокой моды в Милане! m0304

За историю плюсую) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#16 написал: Tigger power
Вчера, 20:49
+6
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Репутация: (1002|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
Цитата: Баба Клава
Перерыли всю квартиру, вместе. Уже с 2004 года ищем, ремонт делали уже несколько раз с полным выносом мебели, обои сдирали, паркет циклевали

Цитата: Летяга
Я во время последнего высокотемпературного бреда/кошмара носок потеряла

Вот знаете, может не по теме конечно и меня забанят, но хочу предупредить всех пострадавших, кто потерял вещи, у меня вот тоже частенько пропадал красный лак для ногтей, я уж на кого только не думала, приняла как должное и просто покупала. А потом выяснилось, что свекор это таскает - блесны свои треклятые красит, чтобы окуням всяким скармливать, вот так то, разгадка намного ближе!
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#17 написал: Летяга
Вчера, 21:03
+8
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Комментариев: 6 563
Цитата: Tigger power
разгадка намного ближе!

Не знаю. Мне в этом бреду снилось, что я удираю-улетаю от каких-то существ, от которых в памяти остались только длинные-длинные руки, и когда уже почти спаслась, перелетела через какой-то забор, за который они выбраться не могут, одна тварь ловит меня за ногу. Я ногу дёргаю, носок остаётся в лапе твари, тут хлопает (уже в реале) балконная дверь, и я просыпаюсь. Без носка на той ноге, за которую поймали. Перерыла всё, даже наволочки. Нет носка. А он приметный, с нарисованными шнурками, другого подобного в доме не было. Больше трёх лет прошло, носок не нашёлся, так и остался в том кошмаре)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#18 написал: achir660
Вчера, 21:20
+5
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Публикаций: 0
Комментариев: 26
При восполении легких галлюцинации бывают от токсинов, которые появляются из-за жизнедеятельности бактерий. У меня тоже было, тоже врачи не разглядели сначала, это был кошмар. И галлюцинации были потрясающе реальными и яркими, до сих пор не по себе от воспоминаний об этом.
Зарегистрирован: 22.03.2015
#19 написал: Tigger power
Вчера, 21:21
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1002|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
Цитата: Летяга
, и я просыпаюсь. Без носка на той ноге, за которую поймали

Тогда это точно не свекор, домовой стащил решил помодничать)) Точно не твари, страшно представить даже!
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#20 написал: Баба Клава
Вчера, 21:43
+5
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Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Цитата: Tigger power
разгадка намного ближе!

Да нету у меня родни в квартире. Вдвоем мы с мужем там существовали. Хотя была ещё ныне покойная кошка, но она трусов не носила, у неё свои штаны неплохие были, сибирские.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#21 написал: Tigger power
Вчера, 21:51
+3
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Репутация: (1002|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
Цитата: Баба Клава
Да нету у меня родни в квартире.

Так свекор тоже с нами не жил, а как то умудрялся таскать, вот и у тебя бабуль в гости подружка какая зашла да и взяла себе, поносить или чего хуже)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#22 написал: Космонасть
Вчера, 22:14
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (176|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 499
У моей подруги мама два раза за год была на грани жизни и смерти и вот оба раза она в бреду выгоняла какую-то чужую женщину в красном платье.Подруга около нее сидела сутками, говорит очень страшно было , особенно ночью,когда ее мама так осознанно смотрит ей за спину и говорит : Доченька,выгони ее, она у тебя за спиной стоит,выгони ее из нашего дома....Интересно то,что когда мама приходила в себя,то ничего не помнила,но судя по тому,чо она говорила моей подруге,оба раза она видела одну и ту же женщину в красном
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#23 написал: Баба Клава
Вчера, 22:32
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2525|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Цитата: Tigger power
Цитата: Баба Клава
Да нету у меня родни в квартире.

Так свекор тоже с нами не жил, а как то умудрялся таскать, вот и у тебя бабуль в гости подружка какая зашла да и взяла себе, поносить или чего хуже)

Точно Шурка навернула, подлюка этакая! Поймаю -уши оборву!
У одной девушки, с нашего сайта кстати, в один прекрасный день стали пропадать губки для мытья посуды. Утром положит новую, а с работы приходит- нетути губки. И так с десяток их пропало. Уж она думала и так и этак, пока кошку свою не застукала. Ента бестия прыгала на раковину, брала в зубы губки и носила под диван. Там она их драла в клочья, терзала как следует, потом и с чувством выполненного долга ожидала появления новой игрушки. Я боюсь даже и представить что Шурка с моими трусами там вытворяет. smile
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#24 написал: conjure one
Вчера, 22:42
+3
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Репутация: (3950|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 810
Цитата: Баба Клава
Я боюсь даже и представить что Шурка с моими трусами там вытворяет.


Здесь, как минимум, три варианта:
1. Повесила на стену в рамочку.
2. Заносила до дыр.
3. Спрятала в укромном месте и по праздникам достает их, чтобы полюбоваться.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#25 написал: Баба Клава
Вчера, 22:50
+3
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Репутация: (2525|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Цитата: conjure one
Цитата: Баба Клава
Я боюсь даже и представить что Шурка с моими трусами там вытворяет.


Здесь, как минимум, три варианта:
1. Повесила на стену в рамочку.
2. Заносила до дыр.
3. Спрятала в укромном месте и по праздникам достает их, чтобы полюбоваться.

4. Загнала по спекулятивной цене...
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#26 написал: Tigger power
Вчера, 22:51
+2
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Репутация: (1002|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
Цитата: Баба Клава
Я боюсь даже и представить что Шурка с моими трусами там вытворяет.

А я могу тебе сказать, она в них князя тьмы еще тогда задумала совратить, она же мечтает замуж за него,ну теперь то все сходится ведь. Вот у Сергея тоже хорошие варианты) Хотя я плохо представляю как стринги можно заносить до дыр, скорее это они кого хошь до дыр заносят!))
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#27 написал: Nick.Yudin
Вчера, 23:05
+1
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Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 197
Цитата: Tigger power
Цитата: Летяга
, и я просыпаюсь. Без носка на той ноге, за которую поймали

Тогда это точно не свекор, домовой стащил решил помодничать)) Точно не твари, страшно представить даже!

Ну почему же, мб свекру холодно на балконе вот и таскает носки.))
Зарегистрирован: 17.10.2017
#28 написал: Баба Клава
Вчера, 23:06
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2525|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 067
Цитата: Tigger power
Цитата: Баба Клава
Я боюсь даже и представить что Шурка с моими трусами там вытворяет.

А я могу тебе сказать, она в них князя тьмы еще тогда задумала совратить, она же мечтает замуж за него,ну теперь то все сходится ведь))

Не иначе. Тигруль, ты просто гений, теперича я знаю где пропажу искать. Напрошусь к Шурке на чай, распотрошу узел, что гадюка ента на смерть себе приготовила. Там скорей всего свою пропажу и найду. Пусть сама себе обеспечит в чём она перед дьяволом щеголять намеренная, я ей не спонсор.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#29 написал: Arhip
Вчера, 23:42
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Публикаций: 30
Комментариев: 482
Мне интересно - как вообще можно кого-то заразить воспалением легких? Это не грипп.
А у меня когда температура за 40 была - то же всякое виделось. И сны бредовые были.
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#30 написал: Елена Смирнова_2
Сегодня, 00:46
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
У меня было 40.5. Казалось что лежу на больших яблоках и они очень холодные. Пыталась вытащить. А еще казалось, что моя собака растягивается до невероятных размеров.
Зарегистрирован: 9.12.2017

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